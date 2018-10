Horoscop 31 octombrie 2018. Călătorie de afaceri, întâlnire romantică şi un cadou surprinzător

Opinia publică este intoxicată tot mai insistent de anumite personaje care, intenționat sau din ignoranță, promovează multiple diversiuni rusești, ambalândule sub formă de „analize”. De exemplu, un comentator local, specializat într-o gamă largă de domenii - de la meciurile de...

Am avut plăcerea să mă reîntorc la Bistrița, un oraș superb, doldora de scriitori, oameni de cultură, oameni minunați. Am stat acolo câteva zile și aproape că n-am avut timp să respir, pentru că programul a fost unul foarte bogat.

În 2008, a fost publicat primul meu articol în ziarul TIMPUL. Eram încă pe băncile școlii, când am scris acel text despre disciplina „opțională” de limbă și literatură rusă, pe care o studiasem în toți anii de liceu, câte două ore pe săptămână,...

Horoscop 31 octombrie 2018 Săgetător Săgetătorii vor fi extrem de mulţumiţi de felul în care va curge această zi. Imediat după veţi duce la bun sfârşit un proiect extrem de important la serviciu, veţi primi laudele şi recompensa pe care le aşteptaţi. Astăzi este despre bani la Săgetători. Totul are legătură cu finanţele. Veți primi suma exactă de bani necesară pentru a achiziţiona ceva ce v-aţi dorit de o lungă perioadă de timp. Astăzi veți primi o propunere promițătoare care necesită anumite investiții financiare.

Horoscop 31 octombrie 2018 Fecioară O uriaşă pornire de a cheltui tot bugetul familiei e cea mai mare provocare a zilei. Aşa că e bine să analizaţi atent şi să stabiliţi clar dacă într-adevăr aveţi nevoie de achiziţia care vă tentează, sau e doar o dorinţă lipsită de folos. În relaţiile personale faceţi un exerciţiu de răbdare şi înţelegere, nu cereţi partenerului să spună clar ce sentimente are pentru voi.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)