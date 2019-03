Horoscop 5 martie 2019. Surprize în dragoste şi un secret bine păstrat

Nu-mi place să scriu despre Transnistria, deoarece, când încep a medita pe marginea acestui subiect, simt că ies pe contrasens. Punctul meu de vedere asupra acestei regiuni este unul anacronic și sentimental, format sub influența „Doinei” lui Eminescu care încadra neamul...

În urmă cu un an an, pe 20 februarie 2018, drama unor părinţi români din Italia, trecuţi prin şocul pierderii unui copil, a fost dublată de o întâmplare aproape la limita incredibilului.

„Decizia ne este favorabilă: am reușit să dovedim că Rusia ca stat este vinovată de pierderea activelor noastre în Crimeea și că ar trebui să fie responsabilă pentru acest lucru”, a explicat șeful companiei, Andrei Kobolev.

Keith Flint, solistul Prodigy, a murit la vârsta de 49 de ani. Corpul artistului excentric a fost descoperit în locuința sa din Essex. Liam Howlett, coleg de trupă cu acesta, a declarat că Keith Flint „și-a luat viața în weekend”, potrivit The Guardian.

Alegerile din Republica Moldova au fost administrate transparent și corect. Este opinia lui David McAllister, președinte al Comisiei de afaceri externe (AFET) a Parlamentului European (PE), exprmată în cadrul ședintei Comisiei, in cadrul careia Rebecca Harms, șefa delegatiei PE de...

Am arătat în numărul precedent că româna, la fel ca celelalte limbi romanice, a moștenit din latină aproximativ 2000 de cuvinte-bază. Dacă ținem seama de felul cum s-au transmis aceste cuvinte diverselor limbi romanice, constatăm că aproximativ 500, adică o pătrime, au...

Un rus aflat sub influența alcoolui a dat foc unui hostel doar pentru a-și impresiona fosta iubită cu talentul de pompier. Bărbatul spera că va fi primit ca un erou după ce salvează pe toată lumea din flăcări.

Un bărbat din Marea Britanie a devenit al doilea adult din lume în cazul căruia s-a acționat cu succes împotriva virusului HIV prin transplant de măduvă osoasă de la un donator rezistent la virus, informează The Guardian.

Horoscop 5 martie 2019 Săgetător Pentru Sagetator, ziua de marți vă poate aduce multe motive să vă mândriți. Există posibilitatea ca proiectul pe care l-ați început cu ceva timp să vă aducă beneficii abundente. Poate că vă veți bucura de ceva timp cu membrii mai tineri ai familiei dvs., cu o persoană romantică sau cu o persoană care vă aduce beneficii profesionale. Seara, ar avea sens să aranjați o mică petrecere, dar fiţi atenţi la rude. Este posibil ca, pe fundalul victoriilor dvs. recente, una dintre rude să se simtă foarte puţin apreciată, deşi are un aport destul de important la succesul dumneavoastră.

Horoscop 5 martie 2019 Scorpion Mulți nativi din Scorpion trebuie să fie astăzi foarte atenţi la buzunar. În timp ce combateți cu pricepere unele atacuri verbale care ţin de finanţele personale, nu uitați să acţionaţi cu tact şi cumpătare, deoarece aceste discuţii se pot traduce în pierderi financiare. Totuşi, această zi are capacitatea de a vă aduce fericire și plăcere. Ar trebui să vă faceți timp să pregătiți cadouri pentru cei dragi, să faceți un plan pentru festivități viitoare sau să vizitați prietenii. Scorpionii care sunt singuri astăzi pot avea noroc în procesul de a face noi cunoștințe. Puteți primi, de asemenea, o atenție specială de la un prieten de sex opus.

Horoscop 5 martie 2019 Leu Leii vor avea parte de un succes major în dragoste, cu o singură condiție - să fie sinceri și să-și exprime intențiile. Ar putea descoperi, pe această cale, că o persoană pe care o considerau inabordabilă nu are doar sentimente de prietenie, așa cum dădea impresia. Momentul în care amândoi renunțați la mască ar putea fi de neuitat. De aici încolo, e totul sau nimic.

