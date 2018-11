Horoscop 7 noiembrie. Zodiile care au foarte mare noroc la bani astăzi

Trei candidați au șansele cele mai mari s-o înlocuiasca începand cu luna decembrie pe actualul cancelar german Angela Merkel în funcția de președinte al Uniunii Creștin-Democrate (CDU). Este vorba despre Annegret Kramp-Karrenbauer, Friedrich Merz și Jens Spahn.

Creșterea capacităților economice și militare ale Chinei, precum și comportamentul agresiv al Rusiei, au făcut ca Occidentul să se trezească din nou în fața realităților Războiului Rece. Dar, conform generalului Joseph Dunford, președintele Joint Chiefs of Staff, este prea...

Facebook a transmis luni că a decis să retragă anunţul antiimigraţie promovat de Partidul Republican american în campania pentru alegerile de la jumătatea mandatului, reţeaua de socializare motivând că acest anunţ are un 'conţinut senzaţionalist' care excede politicile de...

FIFA se pregateste sa produca o schimbare uriasa in fotbal. Mondialul se va extinde de la 32 de echipe la 48.

VĂRSĂTOR O zi bună, cu o perspectivă bună profesională! Cu calm, refuzând complicaţiile inutile, poţi s-o scoţi la capăt! Concentrează-te pe problemele tale de astăzi, urgente şi lasă zvonurile şi intrigile de culoar! Este bine să cumperi pentru firma activele pe care le aveai în master plan.

CAPRICORN Ziua se află sub culorile optimismului şi, de aceea, ai noroc! Reuşeşti să te adaptezi rapid la schimbările şi problemele zilei, rezolvând cât şi cum poţi.Dar, nu exagera cu promisiunile, nu promite nimănui nimic, pentru că o să-ţi fie amintite, cu reproş, aşa este în afaceri, este vorba de parale, nu de ochi frumoşi!

BALANŢĂ Zodiacul în general benefic te îndreptăţeşte să speri in rezolvarea favorabila a problemelor tale, de meserie sau profesie, care trenează de mai mult timp. Trebuie, doar, să vrei să le rezolvi! Însă nu solicita astăzi bani de la bancă, nu efectua plati electronice, sau documentare, ce să mai vorbesc de cash, ţine banii bine, astăzi poţi înregistra pagube.

Horoscop 7 noiembrie 2018. Ziua de azi se află sub culorile optimismului pentru această zodie care poate încasa foarte mulți bani.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)