Horoscop 9 decembrie 2018. Declaraţie de dragoste și un secret amoros

Moto: „Este timpul să luăm apărarea Românismului în propria lui țară. Căci, numai câțiva ani încă, dacă spiritualitatea lui se va confunda cu demagogia, toată puterea educativă a acestei spiritualități va fi compromisă” (C. Rădulescu-Motru)

Cum vă spuneam, cu câteva săptămâni în urmă, am fost la Istanbul, dar nu doar în excursie, ci ca participantă la cea de-a 37-a ediție a Târgului Internațional de Carte TÜYAP de la Istanbul, între 10 și 12 noiembrie. Evenimentele au fost organizate de Institutul...

Puţini sunt cei conştienţi de riscurile la care inima este supusă cu fiecare pas, atunci când viaţă pe care o duc nu poate fi considerată "sănătoasă". Un pahar de vin în plus? O zi în care nu ai făcut cele 30 de minute de mişcare? Niciun exces nu este uitat...

Horoscop 9 decembrie 2018 Scorpion Scorpionii vor intra, astăzi, în spiritul sărbătorilor şi, ca în fiecare an, vor primi rolul lui Moş Crăciun. Pentru că sunteţi foarte generoşi, astăzi veţi cumăra cadouri pentru toată familia şi toţi prietenii. V-aţi pregătit tot anul pentru această zi de cumpărături şi aţi plănuit totul până în cel mai mic detaliu, astlfe încât nu aveţi cum să daţi greş. Amintiţi-vă însă să vă rezervaţi câteva ore şi pentru voi. Relaxaţi-vă şi pregătiţi-vă pentru săptămâna care urmează.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)