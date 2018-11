Horoscop 9 noiembrie 2018. Surpriză uriașă pentru o zodie

Am urmărit în aceste zile discuțiile iscate în sânul Bisericilor Ortodoxe de decizia Patriarhiei Ecumenice din Constantinopol de a recunoaște autocefalia Bisericii Ortodoxe Ucrainene.

Ideea organizării unui Târg de Crăciun în centrul Capitalei va fi reluată și în acest an. Premierul Pavel Filip și-a exprimat speranța că și de această dată organizatorii vor oferi adulților și copiilor clipe frumoase.

Cea mai noua nava tip corveta a Marinei ruse – „Vîșni Volocek“ – a fost fotografiata in stramtorile Marii Negre, fiind tractata de un remorcher spre portul de domiciliu, noteaza pe Facebook jurnalistul Andrei Klimenko, care dezvaluie totodata o alta minciuna a...

Președintele Parlamentului, Andrian Candu, a declarat astăzi, că instalarea camerelor de luat vederi în secțiile de vot va asigura un plus de corectitudine în procesul electoral.

Dosarul Magnitski, de investigare a spălării a sute de milioane de dolari din bugetul de stat al Rusiei are o legătură directă cu furtul din sistemul bancar al Moldovei. În spatele ambelor scheme criminale stă Veaceslav Platon. Acest lucru a fost confirmat de către fostul...

Horoscop 9 noiembrie 2018 CAPRICORN Atmosfera nu prea e plăcută acasă, poate pentru că cineva drag din familie are probleme şi sunteţi cu toţii influenţaţi de starea tensionată creată de el. Sunt griji comune, ale întregii familii, deci nu poţi rămâne indiferent la tot ce auzi, de vreme ce eşti şi tu parte integrantă din acest întreg.

Recunoşti şi tu că te aflai de la o vreme într-o zonă pasivă, or acest punct interesant din program, îţi dă un chef fantastic să te implici şi să ajungi cât mai repede la rezultatele visate.

Ba e posibil ca varianta de rezervă la care apelezi să se dovedească a fi un câştig mult mai mare decât dacă ai fi reuşit să duci la capăt primul plan, de aceea nu trebuie să te cramponezi de un singur scop. Dacă acela nu e accesibil, ce te faci? Aşa ai mereu un as în mânecă de care să te foloseşti în astfel de situaţii neprevăzute.

Horoscop 9 noiembrie 2018 TAUR Eşti cel mai bun, deci n-o mai face pe modestul ci arată tuturor că te simţi bine în pielea ta, că eşti mândru de tine. Unii ar putea să trateze această atitudine de învingător ca un semn de aroganţă, dar nu te gândi la asta acum.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)