Horoscop: Astăzi gemenii nu trebuie să se bazeze pe nimeni, nici chiar pe prieteni

Horoscop 27 aprilie 2016. Cele mai importante previziuni astrologice pentru această zi.

Berbec

Fă un efort să duci azi la îndeplinire un proiect ce se apropie de sfârşit. Oricum nici putere nu mai ai, deci ar fi bine să te eliberezi odată de sarcina! Eşti înaintea unei decizii finale, dar e cel mai complicat moment, pentru că te tot întrebi dacă ai făcut tot ce se putea face şi dacă ai ajuns la nivelul cel mai bun. Ai mereu senzaţia că se putea şi altfel, că se mai poate schimbă ceva chiar în ultimul moment, dar nu insistă să duci mai departe acest plan, de vreme ce eşti pe ultima sută de metri. Adună-ţi forţele şi pune punct aici, că de mâine să te poţi gândi la altceva.



Taur





Toate merg bine în colectivul din care faci parte, dar de dată această pui mai mare accent pe cooperare decât pe afirmare personală. Îţi cunoşti rolul în acest grup, dar nu vrei să ieşi cu nimic în evidenţă, considerând că acum contează mai mult să va completaţi unii pe alţii şi nu să luptaţi fiecare pentru supremaţie. Acum recunoşti că ar fi altul mai bun decât ţine mai potrivit în funcţia superioară, deci îl vei acceptă uşor că lider, pentru că ştie mai multe, are soluţii profitabile şi, la urmă urmei, ai şi tu multe de învăţat de la el.



Gemeni

Nu te poţi baza pe prietenul de lângă tine, care acum spune una că în clipă următoare deja să-şi fi schimbat atitudinea. Nu ştii dacă să ai încredere în modul sau jucăuş şi superficial de a trata o situaţie care pe ţine te afectează mult, dar el vrea de fapt să-ţi arate că nu merită să pui la suflet ceea ce se întâmplă în jur. Până se va clarifica situaţia, vor mai apărea încă multe aspecte, deci nu trata totul că şi cum ar fi capătul căutărilor tale. Mai aşteaptă, mai bucură-te de momentele lejere care ţi se oferă, fără a te cramponă încă de nivelul la care ai ajuns. Mâine totul poate fi altfel!



Rac

Anturajul în care ai nimerit îţi este neprielnic, pentru că te influenţează negativ. Ai în jur doar oameni trişti, săraci, bolnavi, cu tot felul de probleme care văd în ţine o ureche bună de ascultat sau un umăr de plâns şi te monopolizează cu ale lor. Oricât ai încerca să pleci din acel mediu, nu vei scapă de discuţiile cu tentă negativă, încât, la finalul zilei, vei vedea că nu eşti deloc în apele tale, ci începi să gândeşti că ei. Încearcă să găseşti în preajma ta măcar un cârlig de speranţa sau de veselie de care să te agăţi, pentru că anturajul acesta îţi face rău!

Leu



Primeşti un semn care are un efect benefic asupra psihicului tău, de parcă era un răspuns de care aveai nevoie urgenţă. Totul poate reveni acum la normal, pentru că stresul aşteptării dispare odată cu acea veste care soseşte, deci te poţi relaxa şi tu, finalmente, după ce ai stat o vreme că pe jăratec, în aşteptare. Găseşti soluţia pe care o căutai, apare persoană pe care o aşteptai sau un simplu telefon de la un prieten, care va oferă amândurora şansă de a relua o relaţie eşuată cândva.

Fecioara



Nu te lua după prima informaţie care îţi parvine azi, pentru că nu va dura mult şi ar putea apărea detalii în plus, poate mult mai utile decât cele sosite în prima instanţa. E bine să te informezi din mai multe surse, pentru că aşa vei fi mai sigur de ceea ce afli. Veştile care sosesc azi pot deschide direcţii complet noi faţă de ceea ce credeai că trebuie să faci, de aceea cel mai indicat ar fi să aduni mai multe idei, planuri sau soluţii şi abia apoi să discerni care ţi se potriveşte cel mai bine. Altceva e să ai un plan de rezervă decât o singură cale de mers!

Balanţă

Apare în preajma ta o persoană ce va deveni eroul acestei zile, ori pentru că animă atmosfera cu felul lui de a fi (mai energic, mai plin de viaţă şi mai optimist), ori pentru că îţi oferă un ajutor binevenit într-un moment culminant. Eşti mândru de tovărăşia cu această persoană, pentru că ai ceva de câştigat de la el. Ori intervine salvator într-o problema care te preocupă, ori te bucuri de protecţia să şi, alături de el, ajungi mai uşor la un scop propus.

Scorpion

Ai ocazia să treci printr-un loc de care te leagă amintiri foarte plăcute şi de care îţi era dor. Poate e o călătorie peste hotare spre care te îndrepţi şi care repetă practic un itinerariu deja cunoscut, dar pe care ai visat mereu să-l refaci cândva. Nu te atrag locurile noi, necunoscute, ci acele localităţi în care se află oameni dragi ţie sau care ţi-au generat cu mult timp în urmă emoţii şi trăiri unice pe care doreşti să le reînvii cu această ocazie. Trecutul revine din nou în atenţie.



Săgetător

Îţi place să stai în medii cât mai populate, nicidecum de unul singur la ţine acasă, de aceea vei ieşi oriunde vezi cu ochii, cu sau fără un motiv anume. Unde-i loc de socializare, hop şi tu, de aceea eşti cel mai uşor de găsit în spaţii deschise, în aglomeraţie, în locuri publice, unde dorinţa ta de comunicare e satisfăcută din plin. Ce-i drept, unde sunt atât de multe tipuri de oameni, se mai pot încinge şi dispute, dar încearcă să le detensionezi cu o glumă, nu tot cu ton ridicat.



Capricorn

Atmosfera este veselă în jurul tău, pentru că există un motiv de sărbătorit, dar tu nu te poţi integra acestei bune dispoziţii. Eşti cu gândul la cu totul alte probleme, deşi nu ar merită să le acorzi atâta atenţie. Ceilalţi te invită să te alături veseliei colective, dar faci opinie separată, pentru că tu consideri că nu e momentul să te distrezi când ai atâtea pe cap. Fă un efort să termini repede aceste chestiuni că să-ţi mai rămână totuşi puţină vreme şi pentru divertisment alături de prieteni.

Vărsător

Atmosfera de la serviciu e cam sumbră, de parcă ai lucra sub presiune, sub tensiune, sub supravegherea deloc prietenoasă a unui superior care pândeşte greşelile oricui. Dacă te simţi cu muscă pe căciulă cu ceva, fă tot posibilul să repari acel aspect, pentru că supraveghetorul aspru abia aşteaptă să-ţi descopere punctul sensibil şi să te sancţioneze. Nu lucrezi cu plăcere într-o atmosfera atât de apăsătoare, şi abia aştepţi să scapi cât mai repede. Vei termină ziua cu un puternic sentiment de vină, de nemulţumire, de eşec, doar din cauza celor care te critică sever.



Peşti

Tu eşti cheia oricărei probleme, pentru că nimeni nu te întrece când vine vorba de creativitate! Îţi pui în joc toate talentele, pentru că tu ai curajul de a încerca şi soluţii pe care alţii le evita din teamă de a nu da în bară. Tu, în schimb, ai suficient curaj pentru a încerca şi alte variante, unele originale, altele ciudate, pentru că ştii sigur că totul are o soluţie, dacă eşti dispus să încerci. Alţii spun din start că nu se poate, dar la ţine nu există nu se poate! Se poate orice, dacă vrei! Iei taurul de coarne şi oferi cea mai bună soluţie, spre uimirea tuturor celor reticenţi şi fricoşi.

Sursa: Acvaria