Horoscop: Astrele vin cu recomandări în materie de cafea. Vezi care ți se potrivește

Constelația sub care ne naștem ne influențează viața, cu toate plăcerile și provocările ei. Incredibil, dar, în funcție de zodie, astrele vin chiar și cu recomandări în materie de cafea.

Mai mult, planetele ne vorbesc despre faptul că nici o altă descoperire făcută pe pământ nu a depășit amploarea și importanța descoperirii cafelei.

Și, tot de la astre s-a aflat și faptul că la Petrom se găsește cea mai vastă gamă de cafea exclusivă – VIVA SINGLE ORIGIN COLUMBIA 100 % ARABICA. Cafeaua bună a atras după sine și o armată de astrologi, care au elaborat un ghid cu recomandări de cafea, în funcție de zodie, pe care vă invităm să-l consultați mai jos.



Berbec



Taur

Gemeni

Rac

Leu

Fecioară

Balanță

Scorpion

Săgetător

Capricorn

Vărsător

Pești

Berbecul alege cu meticulozitate cafeaua. Exigența sa ajunge până la punctul în care e gata să sară peste tejghea ca să și-o pregătească singur. Nu este cazul să-l oprești, mai bine pregătește-te moral pentru discuția ce va urma.Fii gata să găsești un contraargument pentru afirmația: „Tu știi cine-s eu? Tu nu ai băut atâta apă câtă cafea bună am făcut eu!”.Din această cauză recomandăm reprezentanților acestei zodii Cafeaua VIVA Ristretto Single Origin Columbia 100 % Arabica. O cafea pe cât de scurtă pe atât de bogată în gust.Pentru nativii din zodia Taurului cafeaua nu este doar o băutură, este o sursă de energie pură. După cafea, Taurul muncește de parcă-i pus în priză. Singura modalitate de a-i mai tăia din elan este ca, în timp ce-și savurează energizantul, să-l țineți de vorbă cu bancuri despre clasa politică și spuma societății. Deși nu recunoaște, îi place vorba lungă, despre care spune că e sărăcia omului. Astfel, taurilor le recomandăm VIVA Cappuccino Single Origin Columbia 100 % Arabica, cafeaua perfectă pentru discuții lungi.Gemenii experimentează adesea cu feluri de cafea, căutând în permanență note noi, neexplorate. Este gata să cerceteze boabele de cafea și la microscop. Fiind adevărați trendsetteri, Gemenii vor folosi inteligența lor nativă pentru a inventa o nouă băutură pe bază de cafea. Cel mai des nu reușesc, în schimb găsesc de minune „explicații” de genul: „nu-i ceașca potrivită”, „plantația de cafea n-a fost plasată pe unghiul potrivit”, sau „Mercur e retrograd”. De aceasta le recomandăm VIVA Latte Macchiato Single Origin Columbia 100 % Arabica, singura modalitate de a-i mai ține un pic cu picioarele pe pământ.Cei născuți în zodia Racului iau totul foarte serios! Inclusiv cafeaua, care trebuie să fie puternică, fierbinte și de calitate bună. Nu știu să savureze cafeaua, fiind mereu mai mult decât grăbiți. Ca să nu piardă din ritm, dau cafeaua peste cap de parcă ar bea tărie. Expresia feței rămâne crispată, de parcă se pregătește să facă o poză nouă pentru pașaport. Le recomandăm VIVA Espresso Scurt Single Origin Columbia 100 % Arabica, laconic și categoric, ca și toți cei născuți în zodia Racului.Pentru Leu, servitul unei cești de cafea este o adevărată paradă, cu o mulțime de reguli, tradiții scrise și nescrise. Nu vă mirați dacă va cere să fie aplaudat atunci când face prima înghițitură. E parte a ritualului. De la atâta jonglare cu ceașca sau paharul de unică folosință se întâmplă să încheie parada cu cafeaua pe pantaloni. Pentru cei născuți în zodia Leului, le recomandăm gustul delicios al VIVA Caffe Latte Single Origin Columbia 100 % Arabica, o cafea cu adevărat regală, cu un gust cremos și echilibrat, care le mângâie blând papilele gustative, dar și orgoliul.În cazul Fecioarei, în pauzele de cafea, nativii din această zodie fac justiție. Condamnă totul, de la oamenii care-i înconjoară, fenomene și, evident, până la clasa politică. Pretind că știu totul și nu admit ideea că pot fi subiectivi în evaluare. Adevărul lor e absolut și nu poate fi atacat în instanța superioară. Pentru un echilibrul spiritual, fecioarelor li se recomandă Cafeaua VIVA Americano Single Origin Columbia 100 % Arabica, o rețetă simplă ce nu le provoacă dorința de a căuta exigent ce aici „nu e în regulă”.Cei născuți în zodia Balanței sunt persoane care nu pot lua o decizie până nu consultă terapeutul și evoluția tranzacțiilor de la Bursa din New York. Balanța poate pierde și jumătate de zi în discuții despre diferența dintre un Cafe Latte și un Cafe au Lait. Într-un final, nici nu va recunoaște faptul că nu există vreo deosebire între cele două băuturi. De aceea, le recomandăm Cafeaua VIVA Americano XL Single Origin Columbia 100 % Arabica, cafeaua perfectă pentru a vorbi ore în șir despre cafea.Cei născuți în zodia Scorpionului sunt mereu gata să-ți dea un sfat. Sunt buni la asta chiar dacă nu știu nimic despre subiectul care te interesează. Ei știu că, până la urmă, nu contează ce spui. Contează să impresionezi prin arta oratorică. Se uită la cafea ca la un partener ce-i ajută să-și impună punctul de vedere. Pentru prieteni, alege băutura intuitiv, dar, fiind un vorbitor bun, nimeni nu îndrăznește să-i reproșeze nimic. E mai simplu să cazi de acord. Scorpionului îi recomandăm VIVA Espresso Macchiato Single Origin Columbia 100 % Arabica, o cafea care nu dă greș niciodată.Nativii din această zodie sunt niște aventurieri înnăscuți: se bagă să repare priza sub presiunea curentului și se întâmplă să dea și câte un cap de perete când merg la baie, pe întuneric, la miez de noapte. Și relația cu produsele ce conțin cofeină e una specială. Până va face alegerea finală, va parcurge de câteva ori oferta de cafele. Va citi cu voce tare, fără să-i pese că-i deranjează pe cei din jur. Pentru a-i calma, le recomandăm Cafeaua VIVA Espresso Dublu Single Origin Columbia 100 % Arabica, cafeaua ideală pentru cei care nu-și imaginează viața fără o explozie de adrenalină.Între întâlnirea de la ora 10:00, prezentarea proiectului de la 12:00, programarea la dentist de la 17:00 și ziua de naștere a amicului de la 21:00, Capricornii mai găsesc timp și pentru o mică pauză de cafea. Ei sunt sceptici cu privire la experimente și dacă beau cafea, atunci tipul acesteia este ales odată și pentru totdeauna. Cafeaua pe care le-o recomandăm în acest sens este VIVA Ristretto Single Origin Columbia 100 % Arabica, pentru că au nevoie de energie pentru a putea să se strecoare cât mai eficient printre provocările fiecărei zile.Vărsătorii, asemenea cafelei proaspăt măcinate, sunt mereu pregătiți să se transforme într-un nou „Eu”, mult mai extraordinar decât „Eul” precedent. Dintre toate zodiile, sunt singurii capabili sa joace volei de unii singuri (și chiar o fac!). Tind să aibă experiențe extrasenzoriale și, dacă se străduiesc, reușesc să meargă și pe apă. Cafeaua recomandată pentru Vărsători este VIVA Latte Macchiato Single Origin Columbia 100 % Arabica, originală și încântătoare, la fel ca și toți cei născuți în această zodie.Pentru reprezentanții zodiei Pești, escapadele în natură sunt mai mult decât recomandate. Doar acolo își pot hrăni latura lor mistică cu diferite energii, pe care le pot absoarbe din toate sursele posibile, inclusiv din cafea, fără de care nu-și pot imagina viața. De aceea, celor născuți în această zodie le recomandăm VIVA Americano XL Single Origin Columbia 100 % Arabica la pachet, pentru a putea menține sufletul cald și spiritual, pe toată durata căutărilor.

Sursa: diez.md