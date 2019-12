HOROSCOP CHINEZESC 2020. CUM VA FI ANUL ȘOBOLANULUI ALB DE METAL

Am citit într-un ziar de la Chişinău următorul titlu: „Avem o ţară. Căutăm preşedinte”. Acest titlu îmi aduce aminte de o denumire de rubrică dintr-o publicaţie bucureşteană: „Avem o ţară. Ce facem cu ea?”.

În cea mai mare parte a lumii, anul care urmează este 2020, totuși în unele colțuri ale lumii cronologia are un fundament diferit de cel propus de papa Grigore XII în 1582, astfel că în Japonia abia începe anul doi iar în alte țări, precum Israel,...

Vremea deosebit de rece s-a abătut asupra nordului Indiei, iar în capitala ţării, New Delhi, au fost înregistrate cele mai scăzute temperaturi pentru luna decembrie din ultimii 22 de ani, informează DPA. "Condiţiile severe de frig s-au datorat persistenţei...

În același timp, trebuie să înțelegem că într-un an bisect se pot întâmpla evenimente neașteptate, la care nimeni nu se așteaptă.

Anul 2020 al Șobolanului de Metal – un an bisect Noul an 2020 va fi unul bisect, adică în calendar va apărea a 366-a zi (29 februarie). Anul bisect nu este o sentință, ci o excepție de la regulă! Să renunțăm la ideile că acesta ar aduce mai multe nenorociri, catastrofe și un dezechilibru al vieții. Totul va fi exact invers.

Odată ce rozătoarele preferă niște cuiburi confortabile, sărbătoarea de revelion trebuie să fie petrecută în casă, alături de familie. Pe de altă parte, Șobolanule este un animal social, nu suportă plictiseala, motiv pentru care are nevoie de companii vesele.

Cum trebuie să întâmpinăm noul an 2020 al Șobolanului de Metal În pofida faptului că Șobolanul își adună toate lucrurile de valoare în vizuină, el este un pragmatic și nu tolerează gunoaie și lucruri inutile în casă. Curățenia generală în locuință este una obligatorie în ajunul noului an. Trebuie să strângem totul și să spălăm geamurile, prin care lumina va pătrunde în casă.

Șobolanul nu poate fi contrazis și nici nu încercați să-i schimbați părerea. Șobolanul își apără punctul de vedere și acest lucru îl poate determina periodic spre un egoism. Anume din acest motiv în noul an trebuie să luptăm cu acest defect și în ciuda acestei tendințe distructive să ajutăm persoanele din jur.

Șobolanul are o memorie bună, capabilă să rețină cele mai mici detalii și să extragă când este necesar din profunzimile conștiinței informațiile utile. El este întotdeauna plin de energie, poate îmbina mai multe activități simultan și cere altora executări prompte.

În plus, Șobolanul ajută oamenii să fie vizionari, iar metalul – să fie mai răbdători.

Semnul zodiacal îi va ajuta pe cei care vor încerca să-și atingă țintele prin mijloace oneste, păstrează mediul ambiant și are o atitudine respectuoasă față de oameni. Cei care vor încerca să-și realizeze obiectivele prin metode necinstite, vor fi loviți de eșecuri și de dezamăgiri.

Este de remarcat că, în conformitate cu calendarul chinezesc, noul an 2020 începe nu pe 1 ianuarie, ci la a doua lună nouă după solstițiul de iarnă. Șobolanul de Metal își va intra în drepturi pe 25 ianuarie 2020 și își va încheia „mandatul” pe 11 februarie 2021.

Șobolanul este primul animal al horoscopului chinezesc. Anume el este cel mai respectat din zodiac. Totemul anului are un intelect înalt și intuiție. Șobolanul este un tactician și strateg genial, iată de ce acest animal ascuns și viclean reușește să facă față oricăror probleme.

Anul 2020 care în conformitate cu calendarul chinezesc este al Șobolanului Alb de Metal promite noroc tuturor celor care își vor realiza visele prin metode oneste. Potrivit calendarului chinezesc, anul 2020, care va decurge sub semnul Șobolanului de Metal, promite mult noroc celor care vor încerca să-și atingă scopul prin metode oneste. Urmează anul 2020, iar omenirea este gata să pășească într-o nouă perioadă istorică. Potrivi calendarului oriental, Șobolanul de Metal îl va înlocui pe pedestal pe Mistrețul de Pământ și va deschide un nou ciclu astrologic de 12 ani. În plan global se consideră că de modul în care va începe noul ciclu va depinde viitoarea strategie a dezvoltării întregii civilizații. În primul rând, ne preocupă problemele viitorului. Cum va fi anul 2020 și ce ne va aduce Șobolanul de Metal.

