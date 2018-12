Horoscop joi 6 decembrie 2018. Vești bune pentru o zodie

Ninsoarea cade domol peste orașul Chișinău. Fulgi mici și denși se așază pentru prima oară în acest an peste casele demult dărâmate ale orașului. Intrăm în iarnă, iar drumurile și blocurile rămân aceleaşi.

Pe data de 10 noiembrie mă aflam în Istanbul, în drum spre Târgul de carte. La ora nouă dimineața, Istanbulul, care are tot atâția locuitori câți cetățeni are România, a paralizat brusc. Mașinile au înțepenit pe stradă, oamenii s-au oprit din mers.

Brexit. Lovitură pentru Marea Britanie. Partidul care o susține pe Theresa May în Parlamentul de la Londra a anunțat că nu va vota acordul.

Mai mult de o treime dintre ruși (36%) sunt convinși că este necesar să „îmbunătățească definitiv relațiile cu Statele Unite și Europa”, scrie astazi Kommersant, care citeaza un sondaj realizat de Levada Center în luna noiembrie. Cu un an în urma, ponderea...

Pentru nativii VARSATOR care au avut conflicte cu persoana iubita in ultima perioada, astazi e o zi perfecta pentru a face pace. Invata sa lase de la ei, iar asta le va readuce armonia in cuplu.

In plan amoros, viata LEILOR intra pe un fagas linistit. Astrele nu prevad incidente sau surprize. La sanatate, insa, ar face bine sa aiba mai multa atentie.

Nativii GEMENI se vad nevoiti sa ia o decizie importanta in viata personala. Stiu ceea ce au de facut si au asteptat pana acum momentul potrivit, iar astazi e o zi numai buna.

Prezenta cuiva in casa lor nu le da pace TAURILOR. Au impresia ca aceasta persoana nu ii priveste cu ochi buni, asa ca vor face tot posibilul sa o indeparteze.

Zi plina de surprize pentru BERBECI. Placute dar si neplacute. In plan amoros, astrele prevad un flirt aprins cu o persoana de sex opus, insa se intrevad si ceva certuri cu un prieten drag.

