Horoscop LUNA PLINĂ. Uranus, planeta viitorului, își schimbă direcția în 11 ianuarie

Pana pe 17 februarie, toate planetele sunt in miscare directa, deci toate motoarele sunt turate la maxim spre viitor. Uranus este prin excelenta planeta viitorului. Schimbarea sa de directie trezeste un focus profund intensificat pentru libertate.



Cand o planeta de calibrul sau schimba directia genereaza un impact semnificativ asupra noastra. Cand planeta schimbarilor subite si intamplarilor neprevazute iese din retrograd o data cu eclipsa de Luna plina, aceasta este o mare veste cosmica.



Te poti simti mai nelinistit pe masura ce descoperi cum sa iti pui noile idei, noile revelatii si trezirile intr-un cadru functional pentru viata ta.



Uranus vrea sa acordam importanta inspiratiei. Focul inspiratiei traieste in Uranus. Cand apare un gand care ne da o stare buna, nu e planificat si e spontan si traseaza o experienta viitoare, este clar ca e interventia lui Uranus direct.

BERBEC

Uranus revine direct in Taur si in sectorul tau numarul 2 pentru munca si finante. Te poti astepta ca banii sa fie un subiect active pentru tine, sa apara o suma neasteptata de bani spre tine sau sa ai parte de o cheltuiala mai mare. Poti si explora noi tipuri de valuta, cum ar fi bitcoin, sau sa te conectezi la inovatii noi tehnologice ce au legatura cu banii. La munca, incepe o perioada buna sa ceri o reevaluare pentru performantele tale. Poti si sa iti si schimbi jobul chiar daca acum nu iei in calcul posibilitatea. Daca iti vin idei progresiste si spontane, nu le tine pentru tine ! Una din ele poate fi o rampa de lansare neasteptata.

TAUR

Paseste in puterea maretiei tale, Taurule. Uranus este gazduit de tine si acum iese din retrograd, deci este in sectorul 1, cerandu-ti ca tu sa fii prioritatea ta numarul 1. Daca ai indesat in tine unele sentimente care iti fac rau, deschide supapa si elibereaza-le. Fa-ti cunoscute nevoile si dorintele si te poti elibera de o situatie care te-a tinut captiv si stresat. Indecizia poate fi o cauza ce te-a blocat dar acum vei fi pregatit sa mergi tot inainte pe proiectele ce tin de persoana ta sau pe care le faci pe cont propriu.

GEMENI

Ai ocazia sa iti exersezi darul generozitatii si al empatiei, Geamanule. Uranus revine direct in Taur in sectorul tau 12. Este timpul sa revii la practici spirituale sau sa impartasesti mai deschis lumii viziunile tale profunde. A te desprinde de ceva ce nu iti mai serveste te va ajuta enorm. Pur si simplu da la o parte acel bandaj pus pe o rana si las-o sa se vindece. Daca nu esti sigur daca poti avea incredere in cineva, in curand vei sti. Poate ca va merita sa confrunti persoana in camp deschis. Abia apoi te poti focusa pe cine iti este cu adevarat aliat pentru viitor.

RAC

Esti in siguranta sa iesi la lumina, Racule. Uranus revine direct in Taur si in sectorul tau 11. Poate ca te-ai ascuns in carapacea ta de asta vara din august de cand Uranus a intrat in retrograd. Insa acum viata ta sociala iti cere o activa participare iar relatiile de prietenie trebuie reluate de unde le-ai lasat. Fii atent la cele care s-au cam schimbat in absenta ta. Procedeaza cu prudenta dar neaparat mergi mai departe si actioneaza.

LEU

Mergi inapoi pe traiectoria ta profesionala, Leule. Cu Uranus revenit direct in Taur in sectorul tau 10 al carierei, este timpul sa iti pui la punct CVul sau sa iti reanalizezi noile obiective de cariera. Marile tale idei se pregatesc sa erupa si sa se manifeste, deci expune-te ca lider ce esti. Simte oportunitatile in relatie cu clentii sau cu sefii. Schimbarile pot veni subit si neasteptat, dar sigur ele pot avea potentialul de a-ti schimba viata in bine. Uita-te la moduri in care poti folosi tehnologia ca sa iti simplifici viata profesionala.

FECIOARA

Creste-ti aria in care te manifesti pe pamant, Fecioara. Uranus revine direct in Taur si in sectorul tau 9 al expansiunii. O relocare subita poate deveni subiect prezent sau planuri de calatorie se pun brusc la cale. Verifica-ti actele de calatorie, vei avea curand nevoie de ele. Finalul lui Uranus retrograd ofera totodata si o buna ocazie sa participi la cursuri sau workshopuri online ca sa inveti ceva nou sau sa alegi carti pentru dezvoltarea personala, preferatele tale. Intrucat Uranus conduce domeniul digital, este timpul si sa iei in calcul noi moduri de a te extinde ca afacere in online sau sa scrii ceva nou in online.

BALANTA

Ramai alert, Balanta. Uranus revenit direct in Taur si in sectorul tau 8 al investitiilor poate prezenta oportunitati de a face bani in mod neasteptat. Ocazii in imobiliare pot aparea aproape de nicaieri. O schimbare a adresei de locuit este si ea posibila. Sectorul 8 conduce si zona intimitatii, deci o relatie sau o atractie pe care o credeai fara sanse poate sa straluceasca din nou. Iti poti intalni spontan sufletul pereche si poate fi ceva mai profund decat te astepti, fiind luati amandoi prin surprindere.

SCORPION

Gaseste-ti echilibrul, Scorpionule. Uranus iese din retrograd in Taur si in sectorul tau 7, deci relatiile sunt frontispiciul si centrul atentiei si cumva aici poti experimenta o mare schimbare subita de dinamici. Cat esti de confortabil ? Daca ai tolerat o lipsa de reciprocitate, este timpul sa te recalibrezi si sa iti deschizi inima vorbind despre ceea ce simti. Este vorba insa si de relatiile de la munca si aici unele se pot incheia brusc sau se pot implini in mod minunat si surprinzator. Mentine-ti interesele active si detaliile se vor derula in favoarea ta.

SAGETATOR

Uranus iese din retrograd in Taur si in sectorul tau 6 de stare de bine. Poate ca in timpul tranzitului retrograd ai lasat-o mai moale cu rutine care tin de corpul tau sau de controale medicale. Este timpul sa revii in forma si ocupa-te cat mai bine de calendarul sanatatii tale pe 2020. Incearca ceva nou la nevoie, lucreaza cu un naturopat, cu un specialist in lucrul cu energia. O perspectiva proaspata poate straluci o lumina cu o abordare noua si cu o cale care sa duca la unele vindecari necesare.

CAPRICORN

Uranus revine in direct in Taur si in sectorul tau 5 care te ajuta sa iti recuperezi puterile de persoana sexy ce intoarce priviri peste tot, iar interesul tau in amor creste. Aceasta energie poate resuscita o veche flacara a iubirii sau va trezi o drama adormita de care credeai ca ai scapat. Sectorul 5 conduce si dramele si cu Uranus pus pe treaba, sa fii atent la izbucniri temperamentale si revele. Daca te simti incins la trup si spirit, fii prudent cu comentariile care pot fi mai taioase decat crezi.

VARSATOR

Schimbarea este buna, nu-i asa, Varsatorule ? Uranus este coordonatorul tau si el revine direct in Taur deci tu vei simti din plin asta mai ales in sectorul tau 4 al casei si familiei, mai mult ca altii. Dinamicile familiei tale se pot schimba brusc, cineva se poate muta in casa sau poate pleca din casa. Mama, un copil, o ruda feminina poate fi parte dintr-o disputa pe planul acesta, rezultand un anumit haos, asa cum se intampla cand actioneaza Uranus pentru a rearanja apele. Dar unele schimbari pe planul de acasa pot lua si forma de renovare, decorare sau o noua adresa de locuit.

PESTI

Uranus revine in miscare directa in Taur si in sectorul tau 3 de comunicare. Daca ai simtit ca iti vine sa strigi si nimeni nu te aude sau chiar ai facut-o, de acum vei fi, in sfarsit, auzit. Probabil ca perioada cu Uranus retrograd a dus la acumularea de trairi mocnite. Oricat de mult ai dori sa te dezlantui si simti ca o poti face, este cel mai bine sa lasi lucrurile sa se aseze putin inainte sa lansezi mesaje incendiare direct sau in online. Scutura lucrurile intr-o maniera calma si civilizata ceea ce inseamna sa lasi macar 24 ore inainte de a raspunde cand e vorba de un subiect care te agita si face rebel.