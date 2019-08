HOROSCOP LUNAR. PREVIZIUNI PENTRU LUNA SEPTEMBRIE 2019

…După-amiaza zilei de 27 august 1991 s-a nimerit a fi la Chişinău una frumoasă. Canicula verii trecuse, oraşul forfotea, era un adevărat furnicar, nu numai în centru, dar şi în cartierele de la periferii. Am pătruns cu greu, împreună cu soţia, în troleibuz la staţia Alecu...

Recent, am aflat cu surprindere că dl Oazu Nantoi și-a schimbat din nou orientarea, devenind unionist.

Am următoarele întrebări către guvernul Republicii Moldova:

Simona Halep, nr. 4 WTA, s-a calificat în faza a doua a turneului US Open 2019, după un meci cu americanca Nicole Gibbs, nr. 135 WTA, în care a avut evoluții oscilante, victoria venind după set decisiv. A fost 6-3, 3-6, 6-2 pentru sportiva din România, la capătul a două ore fără...

Accidentul produs la începutul lunii august lângă Severodvinsk (regiunea Arhanghelsk, nord-vestul Rusiei) nu are nicio legătură cu Tratatul privind interzicerea totală a testelor nucleare (Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty – CTBT), a declarat luni Aleksei Karpov,...

Cei născuți în zodia Pești vor avea șanse solide de a-ți îmbunătăți veniturile, însă aceste șanse vor veni în urma asocierilor și contractelor, dat fiind că Marte, planeta care le guvernează finanțele, se află în tranzit pe casa parteneriatelor. În plus, în prima parte a lunii, și Mercur, guvernatoarea parteneriatelor, se va afla în acest sector și va aduce oportunități de negociere. În momentul în care Venus va trece în Balanță, pe o casă financiară, casă pe care o și guvernează, va fi puternică și nativii se pot bucura de câștiguri financiare neașteptate, de bonusuri, de obținerea unui credit, a unei finanțări sau moșteniri, de la caz la caz. În plus, Luna Nouă va favoriza noi începuturi financiare.

Cu Marte în tranzit pe casa parteneriatelor, întreaga lună poate sta sub semnul conflictului și neînțelegerilor, dar și al clarificărilor. Tranzitele sunt mai avantajoase pentru cei născuți în zodia Pești care sunt singuri pentru că începutul de lună le poate aduce noi povești de dragoste. Oricum ar fi, interesul pentru sectorul sentimental va fi mare. Se cere mai multă atenție și prudență în a doua parte a lunii, atunci când tranzitele pot favoriza fie o relație extraconjugală, fie o aventură sexuală. Venus guvernează intimitatea nativilor Pești și se va afla în domiciliu în Balanță activând poftele și dorințele sexuale. Este important de punctat că Luna Plină va încheia o serie de principii pe care nativii le au și care, cel mai probabil, în mare parte vor avea legătură cu concepțiile relaționale, cu principiile amoroase, mai ales că Luna le guvernează sectorul iubirii, al aventurii și al flirtului.

Cei născuți în zodia Balanță nu trec prin cea mai bună perioadă în plan sentimental și nici nu sunt foarte dispuși să înceapă noi relații de iubire. Cu planetele aflate în tranzit prin Fecioară, adică pe o casă a subconștientului și trecutului, vedem ca nativii să fie întorși către o fostă poveste de iubire pe care să nu poată încă să o depășească, cu atât mai mult cu cât și Uranus, planeta care le guvernează iubirea, se află în mers retrograd în această perioadă pe o casă a intimității și sexualității. Acest aspect favorizează mai degrabă o preferința pentru relații sexuale și aventuri și nicidecum pentru relații stabile și romantice. În plus, nici Marte, guvernatorul parteneriatelor, aflat tot în Fecioară întreaga lună, nu-i va lăsa să se desprindă cu mare ușurință de o fostă relație, căsătorie. Când Venus, guvernatoarea lor și planeta iubirii, se va muta în zodia Balanță, acești nativi vor deborda de senzualitate, o vor manifesta cu intensitate, însă interesul nu va fi neapărat să cucerească, ci să se simtă admirați și apreciați.

Mercur va trece din a doua jumătate a lunii în sectorul financiar și se va întâlni cu Venus, planeta care le guvernează finanțele, prin urmare vedem ca cei născuți în zodia Fecioară să facă bani, să aibă șanse și oportunități numeroase pentru a-și îmbunătăți veniturile. În plus, Marte poate aduce o sumă de bani neașteptată provenită dintr-un partaj, proces, moștenire, credit.

Este o perioadă favorabilă sănătății, deși situațiile stresante nu vor lipsi. Nativii Gemeni vor avea energie din plin și este de preferat să o canalizeze către sport sau să facă plimbări, excursii la munte, activități care să contribuie la relaxare și la întărirea sistemului nervos. În plus, familia va fi sursă de reîncărcare a bateriilor.

Evenimentul mult așteptat al perioadei este reprezentat de ieșirea din retrogradare a lui Saturn, Marele Învățător al zodiacului și planeta restricțiilor, care începând cu data de 18 septembrie își va continua mersul direct prin zodia sa de domiciliu, prin Capricorn. Vom observa că gândirea ne devine mai clară, mai ordonată și vom fi mai responsabili în faptele și acțiunile noastre. În plus, o serie de obstacole și blocaje cu care ne-am confuntat până acum se vor înlătura.

