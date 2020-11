Horoscop SÂMBĂTĂ 21 NOIEMBRIE 2020. Sincronizează-ți ceasurile!

Soarele intra in Sagetator, Venus intra in Scorpion. Sincronizeaza-ti ceasurile! Luna inainteaza spre Varsator si va aduce putin dramatism. Pregateste-te de actiune! Simti energia dezvoltarii. Mergi tot inainte!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Poate ca nu intelegi ce se asteapta de la tine la acest moment si nu e cazul sa te epuizezi cu obsesia despre asteptarile altora. Reconstruieste-ti propria putere si vezi mai bine ce astepti tu de la tine si da-ti seama de a carui bucurie si pofta de viata esti, de fapt, responsabil. Desi unele relatii pot fi si ciudate, tu esti constient care sunt pasii concreti si rationali de urmat pentru ce e cel mai important. Alegerile tale valoroase sunt cele ce conteaza.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Inima ta vrea ce vrea insa presiunea din lumea exterioara o poate impedica. Nu o vei ajuta pana cand nu iti accepti si imbratisezi tot ce esti, cu toate dorintele, punctele forte dar si slabiciunile. Ca sa intelegi exact ce inseamna succesul inimii pentru tine in aceste zile, cel mai bine este sa renunti la orice atasamente si sa accepti ceea ce este in loc sa ai fantezii despre altceva, ignorand realitatea cu bune si cu mai putin bune.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Nu este usor sa interpretezi intentiile altor oameni si motivele lor azi, in special daca revizitezi acelasi scenariu din nou si din nou. Ramai fidel schimbarilor pe care le vrea inima ta si nu ignora semnalele ca unele credinte te epuizeaza, deci nu iti mai sunt de folos. Tu stii care e cel mai bun lucru de facut acum. Ramai calm si asteapta cel mai bun moment de a actiona in loc sa iti fortezi cea mai buna judecata.

Horoscop zilnic RAC (22 iunie – 23 iulie)

Timpul este de partea ta, chiar daca nu pare asa. Petrece aceasta zi cu suficiente momente de relaxare si de odihna ca sa te mentii calm si rational. Mintea ta trebuie sa isi curete gandurile si convingerile care nu ii mai servesc scopului inalt. Ramai in siguranta si protejat, gaseste-ti impamantarea in rutinele zilnice si in mers. Cu suficienta activitate, vei fi inapoi in forma rapid chiar daca te-ai simtit mai cazut sau epuizat in ultimul timp.

Horoscopul zilei LEU (24 iulie – 23 august)

Stiai ca Taj mahal-ul a fost construit de 20.000 oameni ? Unele proiecte pot necesita mai mult timp si efort decat ai anticipat la inceput si nu te vei misca prea departe daca nu vei recunoaste acest fapt. Azi este timpul sa simti multa onestitate fata de sinele tau si fata de altii si poti inflori daca infrunti realitatea exact asa cum este. Unele relatii construiesc tensiune care nu poate fi rezolvata cu o clipire din ochi. Nu fii prea incapatanat sau furios ca sa nu vezi ca si omul din fata ta are si el zbaterile lui.

Horoscop azi FECIOARA (24 august – 23 septembrie)

Fiecare are propriile alegeri de facut. Ar fi bine sa te opresti sa te gandesti la altii si la responsabilitatile lor si sa te focusezi pe tine deocamdata, ca si cum cel ma mare proiect al tau este sa iti rezolvi propria viata. Nu depinzi de altii asa de mult precum poti crede ca depinzi. Pot fi neintelegeri pe care nu le poti inca metaboliza si este perfect in regula sa fie asa. Unele lucruri necesita mai mult timp si rabdare, pur si simplu.

Horoscop zilnic BALANTA (24 septembrie – 23 octombrie)

In nevoia de a avea un nou tel, ai putea sa fortezi prea mult momente ca cele de azi. Asigura-te ca noile tale decizii nu te zoresc prea mult si vezi adevarul din orice situatie inainte de a te scufunda in ea. Ce pare ca incetineste pe cineva poate sa fie cea mai buna posibilitate pentru tine. Fa un pas in spate si priveste relatii care sunt demult expirate ; descopera ca ceea ce conteaza cel mai mult este sa iti gasesti acel sentiment interior de satisfactie in timp ce traiesti in lumea reala cu tot ce aduce ea.

Horoscopul zilei SCORPION (24 octombrie – 22 noiembrie)

Sa stii ca nu conteaza ce recunosc oamenii. Ce conteaza cel mai mult in ce faci este propriul tau sentiment de implinire si devine clar pentru tine ca unele lucruri pe care le-ai ales sa le faci nu au fost cu adevarat pline de implinire pentru sinele tau autentic. De aceea, fa mai mult din ce te face fericit, foloseste-ti propria vointa de a zambi cat mai des si larg. Este timpul sa iti pese de tine si de inima ta fara exceptii si compromisuri.

Horoscop azi SAGETATOR (22 noiembrie – 21 decembrie)

Exista la orizont pentru tine o noua luminita stralucitoare pe care sa te bazezi chiar daca inca mai exista umbre profunde din trecut care au nevoie sa fie vazute si imbratisate. Ramai inspirat si focusat pe viitor cat de mult este nevoie ca sa gestionezi cu incredere ce e activ acum in prezentul tau. Lasa orele de seara pentru odihna si relaxare sau pentru activitati care iti linistesc inima si te fac sa zambesti. Unii oameni nu te vor face fericit asa cum iti doresti de la ei si e bine sa constientizezi asta si sa te ocupi tu de propria ta fericire.

Horoscop zilnic CAPRICORN (22 decembrie – 20 ianuarie)

Iti recapeti puterea inapoi insa tot ai nevoie de momente in care sa iti tragi sufletul si sa gasesti cea mai buna utilizare a eforturilor tale. Sunt lucruri ce trebuie incheiate si aduse la lumina pentru a fi eliberate. Nu trebuie sa zoresti niciun proiect sau aspiratie. Permite corpului tau ceea ce permiti mintii – libertatea de a se exprima creativ si de a se plimba unde pofteste. Este un timp bun sa inveti o noua abilitate sau informatie.

Horoscopul zilei VARSATOR (21 ianuarie – 19 februarie)

Ca fapt divers, stiai ca un suedez nu si-a putut mentine jobul pentru ca a mers la peste 300 concerte cu muzica heavy metal intr-un an si s-a ajuns sa se declare ca obsesia lui este o dependenta ce trebuie tratata ca orice alta dependenta ? Ideea de aici este ca exista tot felul de cai care mai de care mai ciudate de a ne urma dorintele si de a ne duce in urmatoarea etapa a vietii, insa tu te-ai simti mai bine daca ti-ai realiza scopurile cu un plan direct si clar. Nu fii prea dur cu tine, totusi, daca nu e asa. Constientizarea slabiciunilor te ajuta sa iti construiesti viata in jurul aspectelor ce au nevoie de libertate, odihna si grija pentru sine.

Horoscop azi PESTI (19 februarie – 20 martie)

Oricum nu stim cu certitudine ce ne aduce viata maine, asa ca mai bine bucura-te de clipa si fa maximum din ea. Nu exista niciun plan ce nu poate fi schimbat asa cum nu exista nici obiective care sa reuseasca fara un plan in spate, dar ar fi intelept sa iti folosesti profunda cunoastere despre aici si acum ca sa fii cat mai prezent si sa lucrezi la ce te inspira mai mult, fara sa mai gandesti asa de mult in exces la viitor. Ce iti doresti cel mai mult poate fi obtinut, chiar daca au mai aparut modificari de directie in care te-ai simtit vitregit de demnitate, putere sau incredere. Rezista.