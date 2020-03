Horoscop special: Ce înseamnă faptul ca MERCUR a ieșit din RETROGRAD? Ce urmează TOATĂ LUNA MARTIE pentru zodii?

Primul tranzit de stationare retrograda pentru planeta Mercur pe anul 2020 s-a incheiat pe 9 martie. Din 16 februarie am experimentat cu totii unele confuzii serioase ce au starnit emotii si au pus la incercare intuitia. O data cu incheierea etapei retrograde, Mercur intra in faza de post-retrograd, deci ne putem astepta ca unele comunicari sa fie in continuare haotice.



Aceasta etapa are loc in Varsator si dureaza intre 9 si 29 martie.

Vom comunica prin lentilele specifice Varsatorului si vom fi impactati de idealurile Varsatorului, abordand o perspectiva mai detasata, astfel incat aceasta etapa post retrograda ar trebui sa se simta mai usoara asupra noastra. Putem solutiona probleme cu mai multa claritate iar solutiile vor tasni mai repede decat cand Mercur era in Pesti, zodie cunoscuta pentru stilul evaziv.



Sa folosim perioada post-retrograda, adica toata luna martie, pentru a ne uita mai in amanunt la actualele conexiuni pe care le avem.

Situatii si relatii vor continua sa fie in revizuire iar noi vom decide cum sa mergem mai departe cu ele.

Este important sa avem in minte faptul ca unele situatii se pot accelera dar tot nu in ritmul lor natural. Inca exista o inertie de incetineala pana cand totul sa aiba viteza fireasca. De aceea este important sa avem rabdare unii cu altii sau cu propria persoana cel putin pana pe 29 martie. Si da, foste interese amoroase pot continua sa reapara in aceasta luna. Atunci cand Mercur va reveni in fix aceeasi pozitie din care a retrogradat, deci pe 29 martie, iar umbra post-retrograda se va incheia oficial, atunci va incepe progresul real pe care il asteptam.

Si mai important, atunci va fi momentul in care vom rasufla usurati la nivel colectiv, cand vesti bune vor circula, cand informatia va trece de la unii la altii fara a crea panica, confuzie, frica.



Iata ce inseamna iesirea lui Mercur din primul sau retrograd 2020 pentru zodii:



BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Sfarsitul primului Mercur retrograd te va inspira sa rupi zagazurile de energie precum un campion la curse. Mintea ti s-a tot invartit in cercuri pe subiecte pe care mai bine le lasai balta. In loc sa iti pierzi mintile cu ingrijorari, mai bine lasa totul sa se rezolve de la sine. Ingrijorarea nu a rezolvat vreodata vreo situatie. Sursa binevoitoare a Universului se va descurca pentru tine cu aceste subiecte. O zona de viata care a stat sub inertie si stagnare pana acum va primi un aer proaspat si nou. Inspira adanc. Ceva bun se va intampla sub suprafata.

TAUR (20 aprilie – 20 mai)

O decizie importanta trebuie luata de catre tine. Ai facut treaba buna cat a fost Mercur retrograd facand cercetari si cautand sfaturi din surse intelepte. Procesul acesta te-a ajutat sa dezvolti o conexiune mai buna cu sursa ta interna de intuitie. Fa tot ce poti ca sa fii mai relaxat. Fa ce se simte cel mai bine in inima ta si nu conteaza ce spune mintea. Incet incet, ceea ce parea complicat si inconfortabil se va rezolva usor si amical. O noua directie pe care o contempli va capata sens perfect.

GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Ti-ai cautat tot felul de surse creative ca sa iti faci viata mai putin complicata. Este uimitor ce ai descoperit despre tine insuti. Revenirea lui Mercur direct te va ajuta sa echilibrezi toate portiunile dispersate din viata ta. Va pune capat increderii tale de sine oscilante. Tot ce era vag si inadecvat va capata claritate de cristal. Vei vedea cum sa procedezi intr-un anumit subiect. Totul va capata, brusc, sens perfect. Pana la urma vei reusi sa iti atingi si un scop important pentru independenta si puterea ta.

RAC (21 iunie – 22 iulie)

Primul Mercur retrograd 2020 s-a incheiat si el te-a ghidat intr-un capitol pivotal din viata ta care va aduce implinirea unor vise marete pe care le ai. Nu se va intampla dintr-o data ci pas cu pas vei ajunge unde doresti. Starea intermediara si neclara nu mai este suficient de buna pentru tine. Ai nevoie de mai multa satisfactie si fericire la un nivel adanc emotional. Exista loc si pentru imbunatatiri romantice. Ce cauti se va apropia de tine. Pe masura ce iesi din nisipurile alunecoase ale confuziei, vei intelege ca o sursa iubitoare din tine te ghideaza in fiecare pas al vietii tale.

LEU (23 iulie – 23 august)

In ciuda a tot ceea ce ai avut de trait si a ce a ramas nerezolvat, exista milioane de motive pentru care sa ai speranta. Timpul actioneaza in favoarea ta. Fa tot ce poti ca sa iti elimini gandurile negative. Finalul primului Mercur retrograd 2020 va lansa un val rodnic de progres si de miscare pozitiva intr-un proces special al vietii tale. Ganditul prea mult te va trage inapoi. Iti poti crea propriul viitor intr-un mod determinat. Victoria este a celor ce cred in ea si o asteapta. Fa o alegere constienta sa fii optimist. Ia-ti placeri din ce surse poti gasi, cat timp asta nu face rau altora.

FECIOARA (24 august – 22 septembrie)

Tu esti mult mai deschis la cap decat multa alta lume. Este in regula sa inviti oameni sa aiba o opinie despre strategiile si tehnicile pe care le abordezi. Asigura-te insa ca nu iti neglijezi propria sursa de intelepciune. Inspiratia personala iti este de cele mai multe ori impecabile si fara motiv de repros. Metodele tale de gestionare de stres poate ca nu sunt in intregime satisfacatoare dar ele au functionat destul de bine pana acum. Revenirea lui Mercur direct te va inspira cu curajul de a avea incredere in intelepciunea si cunoasterea ta. Sustine-ti visele cu ganduri pozitive pentru ca au sanse excelente sa devina realitate. Un moment de implinire este mai aproape decat crezi.

BALANTA (23 septembrie – 22 octombrie)

Lucrurile se prezinta foarte diferit acum pentru tine. O serie de provocari emotionale si psihologice ti-au adus mari schimbari. Nu subestima puterea si influenta pe care le ai. da-ti mai mult credit. Finalul primului Mercur retrograd te va ajuta sa vezi exact cat de bine esti. Poate ca ce se vede la suprafata pare la fel dar in interior este locul ce conteaza iar acolo s-a produs ca o schimbare seismica. Adaptarea la schimbare poate fi provocatoare dar curand vei vedea ca totul se deruleaza in cel mai bun mod posibil pentru tine.

SCORPION (23 octombrie – 21 noiembrie)

Oamenii sunt ciudati si uneori se comporta in cele mai ciudate moduri, asa cum stii deja. A incerca sa gasesti explicatii rationale este deseori un demers inutil. Oamenii au demoni interiori care ii imping sa faca lucruri irationale care sunt greu de inteles chiar si de ei insisi. Revenirea lui Mercur la miscarea directa te va ajuta in demersul tau de a intelege comportamentul uman. De fapt, acesta este unul din talentele tale naturale. A incerca sa intelegi pe cineva anume a fost o calatorie salbatica. Dar intelepciunea ta in privinta psihologiei altora creste deci vei avea claritate mult mai mare cu privire la o decizie pe care trebuie sa o iei.

SAGETATOR (22 noiembrie – 21 decembrie)

Te-ai zbatut sa te exprimi liber fara limitari si restrictii, iar asta nu e o sarcina usoara pentru nimeni. Vei reusi si mai mult, fii fara grija. Stresul pe care l-ai simtit ti-a imbogatit inteligenta emotionala si astfel vei gasi forta sa iti exprimi gandurile. Este imperativ sa ai un cuvant de spus in ceea ce priveste un aspect important. De ce ar trebui ca gandurile tale sa fie trecute sub tacere ? Revenirea lui Mercur direct te va ghida spre o inspiratie importanta pentru viitorul tau. A sti ce vrei de la viitor da putere. Poate ca nu stii in detaliu, dar vei capata un sens general. Cheia zilei de maine este in mainile tale.

CAPRICORN (22 decembrie – 19 ianuarie)

Tu chiar ar trebui sa fii mai apreciat decat esti. Generozitatea ta emotionala si toleranta ta pentru comportamentul nepotrivit al cuiva trece neobservat. Schimbarea va veni cand vei incepe sa crezi in tine mai mult. Zambeste mai mult cu incredere in tine si se va simti o diferenta. Oamenii se vor opri si vor asculta pe masura ce calitatile tale de lider vor iesi la lumina. Nu e cazul sa pui la cale miscari complexe. Mercur revenit direct te va sustine sa vezi o schimbare la felul in care oamenii reactioneaza la tine. Schimband felul in care te simti tu despre tine, vei schimba si ce se intampla in viata ta. Nu te teme, nu te indoi.

VARSATOR (20 ianuarie – 19 februarie)

Revenirea lui Mercur direct iti va livra o dezvoltare neasteptat de buna ce iti va sustine visele si sperantele. Ei bine, nu este chiar neasteptata cat este in planul sperantelor tale. Ai asteptat sa treci de un impas iar asteptarea va lua sfarsit. Iti va deveni clar faptul ca ceea ce a parut o intarziere a insemnat de fapt o schimbare norocoasa de evenimente care te-a scos din sau ti-a evitat o situatie nesanatoasa. Lumea este acum campul tau de joaca. O schimbare fericita de circumstante iti va permite sa te ridici deasupra unei situatii aparent dificile. Viata evolueaza intr-un mod bun.

PESTI (20 februarie – 20 martie)

Viata este uneori o serie de actiuni de rutina care iau din semnificatia si sclipirea pe care o dorim. Ajungem sa tanjim dupa acte de spontaneitate si visam sa sa avem parte de clipe incantatoare pe care le vedem doar in filme. Ei bine, daca esti atent la impulsul pe care il simti, vei gasi substanta in el si ti se va da ocazia sa realizezi ceva chiar impresionant la care tanjeai. Revenirea lui Mercur direct va elibera o parte din aceste aspecte de rutina si vei simti din nou ca poti sa schimbi lumea.

