Horoscop special: Luna Noua in SCORPION, 28 octombrie 2020. Noi începuturi, noutăți ce ne ajută!

Pe 28 octombrie 2020traim Luna Noua in Scorpion care este speciala si poarta cu ea un mesaj puternic si stralucitor pentru un nou inceput in vietile noastre. Bun venit Lunii Noi in proaspatul sezon al Scorpionului abia inceput. Este o lunatie majora, prima sub Soarele in Scorpion si ultima din luna octombrie si va fi intensa.



Lunile Noi marcheaza timp pentru noi inceputuri iar aceasta are loc in zodia profunda si intensa a Scorpionului cu doar cateva zile ca Mercur sa intre in retrograd pentru ultima oara a acestui an. Concluzia ? Unele aspecte se vor schimba si vor lua forme noi. Fiecare va avea parte de schimbarile si noutatile sale, unele previzibile si unele total ciudate. Schimbarea nu e comoda dar e esentiala. Sa imbratisam cresterea si transformarea pentru ca asta inseamna Scorpionul. Un aspect important este ca Luna Noua va fi in opozitie cu imprevizila planeta Uranus care poate aduce o oarecare salbaticie sau haos, nerabdare, impulsivitate, rebeliune.



Trecutul bate la usa pentru a ne da ocazia sa decidem daca dorim sa revizitam vechi situatii din nou sau sa mergem mai departe dupa ce facem pace cu ele.

Totodata, Scorpionul inseamna bani, sex, energie cruda deci ne putem astepta la usi tabu deschise care pana acum erau secrete si ascunse. Foloseste magia acestei Luni Noi ca sa sapi adanc acolo unde nu credeai ca mai e ceva si sa te vindeci fizic si emotional. Poti si magnetiza bani si investitii in viata ta, fertiliza un proiect sau experimenta o improspatare sexuala. Sentimente puternice vin la suprafata acum si poti fi in contact cu aspecte ce stau, de regula, ascunse, fie de natura sexuala, metafizica sau financiara. Insa este bine pentru ca Luna Noua este momentul in care sa plantezi seminte noi si sa ai parte de un nou inceput intens, pasional si minunat !

Scorpionul stie ca ce nu te omoara te face mai puternic. Aceasta Luna Noua inseamna sa te reconectezi cu acea putere din interiorul tau, puterea cu care poti depasi orice obstacol, cu care te ridici ca pasarea Phoenix din propria cenusa si te reafirmi cu forta in fata vietii. Este timpul sa iti transmuti slabiciunile in putere !

Loading...

BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Pentru tine este o Luna Noua foarte sexy care iti da puterea sa te apropii de cineva special, fie ca e cineva puternic la munca sau cineva deosebit pentru inima ta. Poate e timpul sa vorbesti clar anumite lucruri si sa cureti aerrul. Este timpul sa imbratisezi schimbarea. Daca ceva nu a functionat bine pentru tine pana acum, apasa pe butonul magic, rearanjeaza piesele si fa o schimbare. S-a evaporat increderea dintr-o relatie ? Trebuie sa decizi daca o reconstruiesti sau mergi mai departe. Este un timp bun si sa iti explorezi sexualitatea, mai ales aspecte ce ti-au fost prea delicate sau nu ai avut timp de ele.

TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Aceasta Luna Noua iti aduce un start proaspat in relatiile tale. Este momentul unei implicari puternice cu altii, fie ca e vorba de plan personal, romantic sau de afaceri. Ai oportunitatea sa iti adancesti angajamente profunde, sa te deschizi si sa te cunosti mult mai adanc cu cealalta persoana. Interactiunile iti sunt puternice si pline de sens. Fie ca esti cu un partener de termen lung, esti singur sau abia la un inceput, acum esti mult mai intelept si gata sa te implici intr-o relatie de la egal la egal. Este sansa ta sa adancesti o conexiune si sa aduci o legatura mai profunda bazandu-te pe onestitate si suport reciproc.

GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Aceasta Luna Noua in Scorpion este sansa ta sa renunti la un obicei prost sau sa ai un nou inceput la munca. Casa si familia pot actiona ca un catalizator in acest sens. Acum ai o oportunitate fantastica sa iti cureti aspecte din viata ta si sa iti cresti nivelul de sanatate in acest proces. Orice schimbare faci, cat de mica sau de mare, de la sanatate, tratamente noi, modificari acasa, vor aduce beneficii mari. Munca de acum te poate pune in lumina reflectoarelor. Fii atent si la semnalele date de corpul tau. Poate iti spune ceva, poate e nevoie de o schimbare pentru el ca sa ii fie mai bine ?

RAC (22 iunie – 23 iulie)

Aceasta Luna Noua deschide o usa nou nouta pentru iubire si fericire. Este timpul sa te duci unde te duce inima ta, fara frica. Fii gata sa iti deschizi inima pentru cineva special. Cine va cuteza va castiga. Daca esti singur, fii deschis. Acum poti fi foarte popular, atat in munca cat si printre prieteni. Este un timp perfect sa te indragostesti pe termen lung, sa te bucuri de un nou inceput in sex sau sa incerci sa faci un copil. Pentru tine, este cea mai romantica Luna Noua a anului. Fii atent cine iti poate suci mintile iremediabil…in bine !

LEU (24 iulie – 23 august)

Este sansa ta sa ai parte de un nou start proaspat cu toata familia si in aspecte rezidentiale si sa pui ferm o noua fundatie pe care ti-ai construit-o. se anunta schimbari psihologice pentru tine. Este timpul sa te decizi cine esti tu pe dinautru si ce ai nevoie ca sa te simti in siguranta. Cheia este sa fii sincer cu tine si cu membrii de familie. Doar atunci poti face decizii care iti aduc succesul viitor. Daca iti mentii inima aproape de inima celor apropiati tie vei intari legaturile si veti construi o noua etapa in relatia voastra. Este un timp mistic in care iti poti atinge esenta si gasi centrul de echilibru al fiintei tale.

FECIOARA (24 august – 23 septembrie)

Schimbari din mediul tau de viata iti intorc tot felul de pietre sub care ti se da ocazia sa privesti. Aceasta Luna Noua in Scorpion iti reimprospateaza mintea si iti invigoreaza contactele umane. Iti intra in viata oameni ce te inspira, persoane noi, idei noi si unele dintre toate aceste noutati aproape se simt ca si cum iti fuge pamantul de sub picioare. Sau poti fermeca lumea cu cuvintele tale. Este un timp excelent sa pui pe scris orice te inspira sau sa faci o prezentare verbala de succes. Universul iti da o licenta creativa, foloseste-o destept. Curiozitatea ta creste si te ajuta pentru ca inveti multe care iti sustin viitorul. Alti oameni din viata ta iti aduc inspiratie si iti stimuleaza mintea.

BALANTA (24 septembrie – 23 octombrie)

Finantele tale pot avea parte de un nou start plin de energie cu ocazia acestei Luni Noi in Scorpion. Sunt multe planete in sectorul tau de bani si iti promit prosperitate iar Luna Noua e fix ce ai nevoie ca sa bagi cheia in contact si sa pornesti. Banii vorbesc si multe se vor ivi care iti vor decide viitorul financiar. Sacrificii pe care le faci la munca vor aduce in viitor apreciere si mai multi bani. Ce ai nevoie ca sa te simti mai sigur si mai abundent ? Ce te face sa te simti mai bine despre tine, sa iti cresti stima de sine si veniturile ? Aici e nevoie sa iti pui atentia acum. Poate nu e vorba de ceva ci de cineva…

SCORPION (24 octombrie – 22 noiembrie)

Lanseaza mii de corabii in Univers, draga Scorpionule ! Primesti o singura Luna Noua in semnul tau o data pe an si aceasta este pentru tine si este una buna. Este o Luna Noua vesela, romantica si fericita. Esti imbatat cu viata, cuplat si turat. Popularitatea iti creste, creativitatea iti infloreste. Viata este in fata ta sa o iei si sa ti-o asumi cu bucurie, pe orice aspect ai nevoie. Luna Noua in zodia ta este o usa deschisa spre orice iti doresti. Munceste la acea idee creativa sau fa un start oricat de mic. Si o scurta calatorie, o comunicare eficienta sau unii oameni minunati pot fi elementul care sa te propulseze inainte. Nu ezita sa contactezi pe oricine. Daca vrei ceva asa de puternic, acum e timpul sa faci orice ca sa obtii.

SAGETATOR (23 noiembrie – 21 decembrie)

Este un tranzit al Lunii puternic privat pentru tine si preferi sa fii singur. Luna Noua in Scorpion te invita si chiar forteaza sa pui trecutul in urma ta, oricum iti pare ca este acum. E timpul sa ii dai drumul si sa mergi mai departe. Fii atent la mesajele ascunse, poti sa descoperi un secret care sa iti dea mai mare asigurare de sine pentru ce urmeaza sau poti prinde o idee noua care sa te ajute pe plan financiar. Este un timp bun sa te odihnesti, sa meditezi si sa te recuperezi din intensitatea ultimelor luni. Daca sanatatea te-a suparat, vei vedea ca trupul are abilitati miraculoase de vindecare.

CAPRICORN (22 decembrie – 20 ianuarie)

Sunt zile puternic sociale si pline de lume pentru tine sub Luna Noua in Scorpion care iti vor colora interactiunile sociale pentru urmatoarea perioada. Esti inconjurat de oameni in fata carora sa lasi garda jos si sa iti lasi emotiile sa se arate si poti vedea ca ai parte de conversatii oneste si vindecatoare cu prietenii. Esti gata sa apesi pe butonul de reset pe aspecte ce presupun felul in care credeai ca te relationezi cu altii. Un vis nou se naste, chiar daca este inca in etape timpurii.

VARSATOR (21 ianuarie – 19 februarie)

Esti pregatit sa incepi un nou ciclu in cariera ta. Cu asa de multe planete in sectorul faimei, acum este momentul sa iti lansezi corabiile la apa, sa mergi spre acele evenimente sau spre acea promovare. Lucruri care au loc acum iti vor schimba imaginea publica si afecta reputatia pe termen lung. Deciziile pe care le iti trebuie sa se bazeze pe unde te vezi tu in viitor si tipul de imagine pe care vrei sa o proiectezi. Este o buna oportunitate sa spui lumii care iti sunt valorile, sa iti expui talentele si sa te ocupi de orice preocupari financiare dintr-o pozitie noua si mai puternica. Adu-ti valorile idealiste si talentele rafinate in ochi publici.

PESTI (20 februarie – 20 martie)

Este o Luna Noua care iti aduce clipe placute, fericite si cu griji putine. Nu este fara provocari dar e nimic fata de altele prin care ai trecut. Luna Noua este ca o cheie ce se potriveste perfect cu usa ce deschide un nou viitor pentru tine. Vei vedea ca ai aliati puternici care sunt pregatiti sa lupte alaturi de tine la nevoie. Ai visat sa lansezi campanii, sa ai activitate video, sa te duci inapoi sa inveti ceva nou la cursuri, sa ai o noua acreditare sau chiar sa te duci intr-o lunga calatorie ? Fa-o ! Exploreaza-ti optiunile, arunca undita si vezi ce pesti vei prinde fie in amor, fie in profit. Este un timp romantic ce iti deschide noi orizonturi si iti aduce speranta.