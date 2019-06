HOROSCOP ZILNIC: HOROSCOPUL ZILEI DE 12 IUNIE 2019. SCORPIONII SUNT OPTIMIȘTI ȘI ENTUZIAȘTI

Am publicat în această săptămână (luni-joi) o serie de articole despre relaţiile dintre cele două maluri ale Prutului în perioada comunismului, încercând să le surprind printr-o cronologie a evoluţiei relaţiilor dintre Moscova şi Bucureşti în anii 1950-1989....

Nu-mi place să scriu despre Transnistria, deoarece, când încep a medita pe marginea acestui subiect, simt că ies pe contrasens. Punctul meu de vedere asupra acestei regiuni este unul anacronic și sentimental, format sub influența „Doinei” lui Eminescu care încadra neamul...

Sezonul 2 al serialului "Killing Eve" s-a lansat, in sfarsit, si in Marea Britanie, iar BBC a dezvaluit cifrele inregistrate pe iPlayer dupa marea premiera.

Solul inghetat din Siberia e mediul perfect de conservare si nu mai mira pe nimeni ca acolo se fac descoperiri peste descoperiri. Cea mai recenta este aceea a unui cap imens de lup, care a stat in permafrost timp de circa 40.000 de ani.

Vara si-a intrat pe deplin in drepturi, astfel nu strica sa-ti reamintesti cum sa te feresti de canicula.

Aproape o treime dintre ruși susțin ocupația „sud-estului Ucrainei”, iar o altă treime considera ca in teritoriile ocupate ar trebuie creat un „stat independent”, reiese din datele unui sondaj sociologic realizat de „Levada Center” in Rusia și citat de UNIAN.

Horoscop zilnic Pești – Horoscopul zilei de 12 iunie 2019 Cei născuți în zodia Pești sunt sfătuiți să conducă cu atenție, să respecte regulile de circulație și să evite încălcarea legii, indiferent sub ce formă. Nativii sunt pasibili de amenzi și de probleme juridice care le pot împiedica desfășurarea unor acțiuni. Horoscopul de azi pentru zodia Pești le aduce ocazia de a afla un secret sau, din contră, de a fi deconspirați într-o situație.

Horoscop zilnic Vărsător – Horoscopul zilei de 12 iunie 2019 Cei născuți în zodia Vărsător pot deveni peste măsură de orgolioși într-o chestiune de principii și din această cauză pot fi criticați de cei din jur. Nativii ar trebui să fie mai prudenți mai ales dacă acest context are legătură cu funția și cariera. Horoscopul de azi pentru zodia Vărsător le aduce ocazia de a lămuri o situație legată de partenerul de viață sau de părinți.

Horoscop zilnic Taur – Horoscopul zilei de 12 iunie 2019 Cei născuți în zodia Taur se simt bine, sunt glumeți, optimiști și entuziaști. Nativii pot deborda de sex-appeal și nu le va fi greu să-i cucerească pe cei din jur. În plus, cu această atitudine pot obține tot ceea ce-și doresc. Horoscopul de azi pentru zodia Taur îi sfătuiește să nu exagereze pentru că persoana iubită s-ar putea simți lezată.

Horoscop zilnic Berbec – Horoscopul zilei de 12 iunie 2019 Cei născuți în zodia Berbec nu se vor simți în apele lor la locul de muncă. Nativii cu greu își vor îndeplini sarcinile și, în plus, cei care vor fi nevoiți să lucreze în echipă vor tinde să lase totul pe umerii colegilor. Horoscopul de azi pentru zodia Berbec îi sfătuiește să evite conflictele cu partenerul de viață.

