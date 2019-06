HOROSCOP ZILNIC: HOROSCOPUL ZILEI DE 13 IUNIE 2019. CAPRICORNII PRIMESC VEȘTI SURPRINZĂTOARE DE LA PRIETENI

Am publicat în această săptămână (luni-joi) o serie de articole despre relaţiile dintre cele două maluri ale Prutului în perioada comunismului, încercând să le surprind printr-o cronologie a evoluţiei relaţiilor dintre Moscova şi Bucureşti în anii 1950-1989....

Nu-mi place să scriu despre Transnistria, deoarece, când încep a medita pe marginea acestui subiect, simt că ies pe contrasens. Punctul meu de vedere asupra acestei regiuni este unul anacronic și sentimental, format sub influența „Doinei” lui Eminescu care încadra neamul...

Desecretizarea fondurilor Arhivei Ministerului Afacerilor Interne al R. Moldova ofera cercetatorilor posibilitatea realizarii unei reconstituiri cat mai fidele a multiplelor aspecte ale istoriei regimului totalitar comunist, insuficient sau deloc elucidate in istoriografia noastra. Regimul...

Rusia a continuat să crească numărul de trupe, aeronave și arme grele în Crimeea anexată, susțin reprezentantii serviciilor americane de informatii, care au analizat noile imagini de satelit a peninsulei, scrie publicatia Defense One.

Horoscop zilnic Săgetător – Horoscopul zilei de 13 iunie 2019 Cei născuți în zodia Săgetător pot avea parte de gânduri, idei, frământări și foarte multe îndoieli, confuzi,i cel mai probabil cu privire la o situație sentimentală. O serie de amintiri din trecut pot reveni agresiv în mintea nativilor. Horoscopul de azi pentru zodia Săgetător le cere să nu ia decizii sub impulsivitatea momentului.

Horoscop zilnic Balanță – Horoscopul zilei de 13 iunie 2019 Cei născuți în zodia Balanță își fac griji cu privire la situația financiară. Nativii sunt stresați de un astfel de context care, în cel mai probabil caz, are legătură cu metoda de samarizare sau remunerația în sine. Horoscopul de azi pentru zodia Balanță îi sfătuiește să fie prudenți în cheltuieli în această perioadă.

