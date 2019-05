HOROSCOP ZILNIC: HOROSCOPUL ZILEI DE 15 MAI 2019. VENUS INTRĂ ÎN ZODIA TAUR

Bloggerul Eugen Luchianiuc îi dă replică liderului PPDA, Andrei Năstase, care a lansat ieri atacuri dure la adresa celor care îl critică. Răspunsul bloggerului vine sub formă unui demers către conducerea Spitalului Clinic de Psihiatrie, în care Luchianiuc cere ca Năstase...

Venus este planeta iubirii, a armoniei și a micilor beneficii, iar atunci când tranzitează zodia Taur, zodia de domiciliu, influența sa este puternică și pozitivă pentru toți nativii, indiferent de semnul zodiacal sub care s-au născut. La modul general, Venus în Taur ne vorbește despre iubire, despre relații statornice, despre armonia în cuplu și consolidarea poveștilor de iubire. Pe de altă parte, ne aduce stabilitate și siguranță financiară, oportunități de a ne îmbunătăți veniturile, inclusiv favorizând activitățile artistice și de creație în acest sens.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)