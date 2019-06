HOROSCOP ZILNIC: HOROSCOPUL ZILEI DE 2 IUNIE 2019. PEȘTII AU PARTE DE TENSIUNI ÎN FAMILIE

Am publicat în această săptămână (luni-joi) o serie de articole despre relaţiile dintre cele două maluri ale Prutului în perioada comunismului, încercând să le surprind printr-o cronologie a evoluţiei relaţiilor dintre Moscova şi Bucureşti în anii 1950-1989....

Operat în luna aprilie a acestui an, fostul preşedinte a ajuns vineri din nou la spital.

Blocul ACUM nu este pregătit să preia guvernarea în Republica Moldova şi are nevoie de timp pentru a-şi pregăti o echipă de guvernare. Opinia aparţine analistului politic american Vladimir Socor şi se conţine într-un interviu acordat postului de radio Europa Liberă.

Președintele Partidului Național Liberal din România, Ludovic Orban, este făcut praf de fostul președinte al României, Traian Băsescu, după ce a declarat că nu este de acord ca specialiștii în IT să aibă scutiri la impozit. Băsescu îi reproșează partenerului...

Cel mai mare parc de distracții din Republica Moldova, OrheiLand, a găzduit sâmbătă, 1 iunie, un număr record de aproximativ 70 de mii de vizitatori, din toate colțurile țării, care s-au adunat pentru a marca deschiderea sezonului estival. Și în acest an, OrheiLand se...

Horoscop zilnic Balanță – Horoscopul zilei de 2 iunie 2019 Cei născuți în zodia Balanță pot avea parte de niște dificultăți la drum, de niște neplăceri menite să le strice cheful și nu este exclus să fie nevoiți să scoată un ban în plus din buzunar pentru a rezolva o situație. Horoscopul de azi pentru zodia Balanță îi sfătuiește să caute relaxare în activități artistice, intelectuale și culturale. Comunicarea și studiul le va ridica moralul.

