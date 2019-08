HOROSCOP ZILNIC: HOROSCOPUL ZILEI DE 23 AUGUST 2019. SOARELE INTRĂ ÎN ZODIA FECIOARĂ

Horoscop zilnic Rac – Horoscopul zilei de 23 august 2019 Pentru cei născuți sub semnul Racului, tranzitul Soarelui va amprenta sectorul comunicării, al deplasărilor și al activităților intelectuale. Nativii își vor folosi energia pentru a studia, pentru a începe cursuri de perfecționare și nu este exclus să-și facă planuri de călătorie. Unii nativi vor pleca în delegații și vor reuși să iasă în evidență prin îndeplinirea corectă a misiunii. Horoscopul de azi pentru zodia Rac susține acei nativi care dau examene, teste, interviuri sau susțin discursuri în public.

23 August 2019

