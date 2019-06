HOROSCOP ZILNIC: HOROSCOPUL ZILEI DE 27 IUNIE 2019. MERCUR INTRĂ ÎN ZODIA LEU

Mercur, planeta comunicării, a intelectului, a negocirilor și a tranzacțiilor, va intra pe data de 27 iunie în excentrica zodie Leu, însă din această poziție planeta nu va avea puterea necesară să-și manifeste pe deplin calitățile. Astfel, în perioada care va urma, la modul general, tendința va fi de a exagera în dialog, în expunere, dorindu-ne să ieșim în evidență cu orice preț, fără a conta neapărat dacă ceea ce afisăm este ceea ce ne reprezintă cu adevărat. Punctăm că Mercur se mișcă prin zodia Leu doar până în data de 8 iulie, apoi începând să retrogradeze până ce va ajunge în zodia Rac. Prin urmare, se anunță o perioadă foarte impactantă sub acest ingres al lui Mercur în Leu, având în vedere că va reveni în mers direct, din nou, în această zodie între 11 și 29 august.

Cooperarea dintre Republica Moldova şi Republica Lituania în diverse domenii, asistenţa lituaniană în procesul de integrare europeană, negocierea unui acord bilateral privind conversiunea şi recunoaşterea reciprocă a permiselor de conducere, etc., au fost discutate în...

Radiațiile solare sunt extrem de periculoase și devin din ce în ce mai puternice cu fiecare an care trece, avertizează medicii. Cremele de protecție solară sunt foarte importante, nu numai pentru cei care merg pe plajă, ci pentru oricine se expune razelor solare.

Actualitate 27 Iunie 2019, ora: 11:43

August este luna in care cele mai multe fructe ale padurii sunt coapte. Zmeura, afinele, murele, toate acestea sunt accesibile si se pot gasi in natura in timpul drumetiilor de vacanta.