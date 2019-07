HOROSCOP ZILNIC: HOROSCOPUL ZILEI DE 3 IULIE 2019. MARTE A INTRAT ÎN ZODIA LEU

Hoția nu va dispărea din Moldova decât atunci când va dispărea și statul. Am tot mai des acest sentiment și sunt tot mai sigură că nu mă înșel deloc.

Am decis să folosesc metoda dumneavoastră consacrată de comunicare ca reacție la postarea acidă referitor la mioritismul nostru, al moldovenilor.

Ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Nicu Popescu, a fost nevoit, sub presiunea publică, să-și retracteze declarația făcută la București, potrivit căreia războiul de pe Nistru din 1992 ar fi fost un ”război civil”, dar probabil nu a încetat să...

Are mai puțin colesterol carnea albă față de cea roșie? Am tinde să spunem că da, însă un studiu recent ne contrazice. Este la fel de periculoasă.

E o carte despre noi, despre viată (dupa cum spune autoarea volumului: „Realitatea m-a atras mereu ca un magnet, m-a torturat și m-a hipnotizat, mi-am dorit s-o fixez pe hârtie”.

Horoscop zilnic Gemeni – Horoscopul zilei de 3 iulie 2019 Cei născuți în zodia Gemeni au parte de tranzitul lui Marte prin zodia Leu în sectorul comunicării și al deplasărilor pe distanțe scurte. Nativii pot fi nevoiți în toată această perioadă să plece din localitate, sub diverse motive, însă impactul cu adevărat remarcabil va fi în zona de dialog. Nativii se vor evidenția prin discursuri impecabile, bine argumentate, hotărâte și de vor fi de neclintit în opinii și decizii. Horoscopul de azi pentru zodia Gemeni îi atenționează că există riscul să exagereze cu ambiția și orgoliul în acest sens.

