HOROSCOP ZILNIC: HOROSCOPUL ZILEI DE 9 IANUARIE 2020. LEII ÎȘI REÎNCARCĂ BATERIILE

Am citit într-un ziar de la Chişinău următorul titlu: „Avem o ţară. Căutăm preşedinte”. Acest titlu îmi aduce aminte de o denumire de rubrică dintr-o publicaţie bucureşteană: „Avem o ţară. Ce facem cu ea?”.

S-au împlinit, în luna mai 2013, 1900 de ani de când a fost inaugurată la Roma, în Forul lui Traian, Columna dedicată împăratului – construcţie realizată după războaiele daco-romane. Despre For, ale cărui lucrări s-au încheiat în anul...

Toate fetele si tinerele femei stiu ca traditia spune ca isi vor visa ursitul daca in noaptea ajunului Bobotezei isi vor pune un fir de busuioc sfintit sub perna. Pe langa aceasta, insa, exista si alte datine, care, desi au fost date uitarii de catre romanii din mediul urban, sunt inca respectate...

Horoscop zilnic Vărsător – Horoscopul zilei de 9 ianuarie 2020 Relațiile cu colegii de muncă și cu superiorii vor sta sub semnul prudenței. Cei născuți în zodia Vărsător vor evita să fie prea apropiați și prea sociabili cu aceștia, preferând să fie rigizi și sobri, atitudine care nu afecta desfășurarea activităților, ci dimpotrivă. Horoscopul de azi pentru zodia Vărsător le poate aduce stări de oboseală, de apatie și chiar de anxietate.

Horoscop zilnic Gemeni – Horoscopul zilei de 9 ianuarie 2020 Dacă ultimele zile au fost mai relaxante la nivel psihic și emoțional, iată că cei născuți în zodia Gemeni vor deveni astăzi foarte vehemenți în susținerea unui crez care, cel mai probabil, are legătură cu aspectele financiare care le impactează destul de neplăcut viața în ultima perioadă. Horoscopul de azi pentru zodia Gemeni îi atenționează că pot întâmpina niște limitări financiare care le vor strica buna dispozițe definitiv.

Horoscop zilnic Berbec – Horoscopul zilei de 9 ianuarie 2020 Cei născuți în zodia Berbec sunt, fără voia lor, implicați într-o problemă ce vizează rudele și vor trebui să arate mai multă empatie. Nativii trebuie – ca lecție a începutului de an 2020 – să găsească un echilibru între carieră și familie, iar horoscopul de azi pentru zodia Berbec le poate da un test acum, îi poate pune la încercare. Va fi nevoie de mai multă responsabilitate în ambele direcții.

