Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de azi, JOI 19 MARTIE 2020. Uranus și Saturn au ceva de spus!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)



Se prea poate sa fii intr-o zi in care sa te razgandesti cu privire la ceva ce a fost important pentru tine pana recent. Poate pui sub semne de intrebare jobul tau, drumul carierei sau un partener. Confuzia iti poate domina gandurile azi. nu te astepta sa ajungi la raspunsuri concrete pana seara. Este vorba de situatii care vor fi rezolvate doar in timp. Incearca sa ai rabdare si sa identifici exact care dintre variantele din care ai de ales iti aduce mai multa bucurie si implinire.



Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)



Noi prieteni, noi obiective si noi atitudini pot aparea pe scena ta dintr-o data. Dezvoltari neasteptate dintr-un grup in care esti afiliat se prea poate sa solicite o reevaluare de actiuni de implementat. Este o dezvoltare pozitiva si poate sa se lase cu mult entuziasm si imputernicire pentru tine, dar implica si unele ajustari de facut fata de ce iti planificasei. Pentru ca energiile tale mentale sunt foarte ascutite acum, nu va fi dificil sa faci asa ceva.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Unele vise stranii despre un prieten iti pot cauza o agitatie nocturna si nu numai, intrebandu-te despre circumstantele curente din viata acelei persoane. Poate e dificil sa il/o contactezi. Visul nu este profetic si nu reflecta neaparat situatia prezenta a cunostintei tale. Visul doar iti atrage atentia asupra unei emotii pe care peste zi ai simtit-o intens si ai trimis-o in subconstient, iar ea iti atrage atentia noaptea prin vis. Cum te face sa te simti ceea ce visezi ? Ce situatie din prezent are aceeasi emotie ? Gandeste-te la asta si lucreaza cu mesajele primite, pentru binele tau.

Horoscop zilnic RAC (22 iunie – 23 iulie)

Astrele favorizeaza comunicarea despre subiecte delicate in aceasta perioada, drept pentru care ai putea primi niste telefoane sau mesaje scrise cam ciudate azi. Poate un prieten este deosebit de entuziasmat despre ceva ce tu nu intelegi iar altcineva este foarte deprimat despre o turnura de intamplari. Daca iti e dificil sa ai o opinie folositoare, cel mai bine este sa oferi o ureche tocmai buna de ascultat, fara sa comentezi nimic. Uneori este cel mai bun lucru de facut pentru cineva. Pe seara, fa-ti timp sa faci o plimbare in cartier. Aerul iti este benefic si ai putea intalni o cunostinta interesanta de la care sa afli altceva util.

Horoscopul zilei LEU (24 iulie – 23 august)

Motivatiile unor prieteni sau cunostinte iti pot parea confuzante. Opiniile pe care altii le au despre tine sunt importante pentru tine, deci ai putea foarte bine sa discuti deschis si sa te lamuresti despre ce gandesc unele persoane. Nu te teme. Sunt toate semnele care indica faptul ca ai putea interpreta eronat unele semnale si de fapt dinspre ei totul sa fie ok. Daca nu te simti confortabil sa vorbesti azi, asteapta pana maine. Totul va fi mult mai clar pentru tine intre timp.

Horoscop azi FECIOARA (24 august – 23 septembrie)

Uneori poti sa fii cam pasiv si sa ii lasi pe altii sa tropaie peste tine la bunul lor plac. Lipsa ta de ego inflamat este admirabila, dar totul pana la un punct. De ce sa ii lasi pe altii sa isi asume creditul pentru ideile sau munca ta, de exemplu ? Poate aparea o situatie in care esti indemnat sa vorbesti. Protejeaza-ti drepturile si apara-te impotriva oricui care nu procedeaza etic fata de tine si contributia ta. Asuma-te demn si vei avea de castigat, iar dreptatea va fi de partea ta.

Horoscop zilnic BALANTA (24 septembrie – 23 octombrie)

Ai putea simti o frustrare despre faptul ca mintea iti spune ca nu esti capabil sa atingi un obiectiv important in cariera ta sau in modul in care faci bani. Este posibil ca doar sa fie nevoie sa reevaluezi pragurile de atins ca sa iti dai seama cat de mult progres ai facut deja. Tine minte, nu conteaza asa de mult timpul necesar atingerii unui scop, cat faptul ca il atingi. Imputerniceste-te cu o viziune corecta !

Horoscopul zilei SCORPION (24 octombrie – 22 noiembrie)

Te-ai putea simti destul de ciudat, deci nu iti dai seama prea bine de ce. Poti incepe cu sunete neasteptate sau poate crezi ca vezi sau auzi lucruri care nu sunt acolo. Nu, nu innebunesti, este vorba de constelatiile curente planetare. Cel mai bun mod sa scoti aceasta stare de vulnerabilitate senzoriala este sa iesi in aer liber cat mai mult, sa faci miscare sau macar sa circuli. Seara, citeste o carte care iti da putere personala.

Horoscop azi SAGETATOR (22 noiembrie – 21 decembrie)

Tu ai tendinta sa fii o persoana logica si rationala, asa ca te poti indoi de validitatea mesajelor pe care intuitia ti le transmite in diverse forme atipice, prin senzatii corporale clare sau prin vise. Sa nu cazi in aceasta capcana. Daca un sentiment este puternic, asculta-l si urmeaza-l. Nu il da la o parte doar pentru ca nu ti se pare tie logic. Azi poti avea incredere in intuitia ta in legatura cu absolut orice domeniu al vietii – deci liber la simtit !

Horoscop zilnic CAPRICORN (22 decembrie – 20 ianuarie)

Poate sa fie provocator sa termini ceea ce incepi tot azi. poti fi tras intr-o mie de directii in acelasi timp. Energiile planetare cresc comunicarea si fac ca lucrurile sa se intample rapid. Poti ajunge sa fii obosit incercand sa tii pasul cu toate aceste schimbari care se intampla si care vor continua sa aiba loc. Fa tot ce poti si ia-ti pauze ca sa te detasezi de ritm. Iesi in pauze de masa sau fa scurte plimbari in aer curat ca sa iti clarifici mintea.

Horoscopul zilei VARSATOR (21 ianuarie – 19 februarie)

Creativitatea ta este la cote maxime acum, deci profita de acest fapt. Este o zi ideala sa creezi orice cum ar fi sa scrii, sa pictezi, sa compui sau sa faci mici mestesuguri cu mainile tale dibace. Chiar daca nu iti iei talentele in serios ci doar la nivel de amator, vei fi surprins ce poti produce daca te lasi calauzit. Ignora criticul interior si exprima-ti sufletul prin creatie. Vei fi incantat de rezultate.

Horoscop azi PESTI (19 februarie – 20 martie)

