Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de azi, LUNI 16 MARTIE 2020. Mercur revine în Pești!

Astazi este ziua in care Mercur, planeta comunicarii si gandirii, revine in zodia Pesti dupa ce a fost retrograd in aceasta zodie apoi in Varsator, a iesit din retrograd in Varsator unde a mai stat o saptamana si acum revine in Pesti in miscarea sa directa. Desi Mercur capata viteza mai mare, ne putem astepta la unele neintelegeri si erori de comunicare pentru ca inca este in etapa post-retrograda.



In ultimele sase saptamani, Mercur a tot mers inainte si inapoi intre aceste doua zodii si noi ne-am simtit deseori confuzi si rataciti in spatiu.

Insa de acum, gata. Mercur merge dinamic tot inainte. Comunicarea ultimelor sase saptamani ne-a luat prin surprindere si a contribuit la schimbarea unui mod de a gandi. Dar incet incet ne obisnuim cu ideea si ne ajustam abordarea mentala. Pana la final de luna, cu totii vom parcurge aceste schimbari sustinute de Mercur.



Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)



Mergi inainte cu planurile tale pentru astazi. Emotii puternice pot aparea care sa te abata de la calea ta insa daca ai un plan concret la care sa revii, vei reveni si te vei recentra. Daca poti sa delegi sarcini celor cu care lucrezi, e foarte bine. Vei fi uimit cat de bine iti vei organiza timpul daca te tii strict de treaba ta si nu apleci urechea si emotia spre curentul colectiv haotic.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Daca privesti cu atentie astazi, vei putea observa aspecte la oameni pe care pana acum nu le-ai vazut. Pot fi activitati frenetice sau haotice care iti prezinta un alt aspect al celor pe care il stii. Dar daca ai nevoie de ghidare, cere-o pentru ca o vei primi. Multe poti invata despre cei ce sunt dispusi sa isi lase treaba lor ca sa te ajute pe tine.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Fii atent sa nu devii prea capos azi. Este una din acele zile in care ti se cere sa construiesti o structura intr-o zona foarte vantoasa in care pare ca nimic nu rezista. Daca insisti sa folosesti materiale rigide, vei vedea ca structura nu rezista. Daca totusi alegi sa construiesti din materiale flexibile, ea se va mula ca salcia in vant si va rezista mult timp. Adaptatii sunt cei ce supravietuiesc.

Horoscop zilnic RAC (22 iunie – 23 iulie)

Este un lucru bun sa ai o atitudine flexibila, in special astazi. Puterile tale de adaptare pot fi puse la test atunci cand poti fi inconjurat de emotii puternice si de atitudini incapatanate ale oamenilor. Nu te agita sa primesti raspunsuri ferme azi pentru ca multi sunt foarte confuzi pe multe subiecte. Mentine o stare centrata si calma ca sa poti merge pe valuri mult mai usor, precum un surfer experimentat.

Horoscopul zilei LEU (24 iulie – 23 august)

Ai putea sa fii frustrat de lipsa de implicare a altora azi. Ai putea sa incerci sa faci planuri cu oamenii dar ei se pot razgandi continuu cu privire la ce vor sa faca. Poate ca se simt nesiguri emotional si le este teama sa faca urmatorul pas. Nu lasa alti oameni sa te tina in spate. Fa-ti propriile planuri si tine-te de ele. Se vor alinia si altii atunci cand vor fi pregatiti sau cand vor fi la nivelul tau de intelegere sau energie. Nu este nevoie sa tragi de nimeni si sa il scoti din ritmul propriu.



Horoscop azi FECIOARA (24 august – 23 septembrie)

Ar trebui sa te simti puternic emotional astazi, desi pot sa iti ruleze prin minte tot felul de idei care sa iti ceara sa o lasi mai usor cu ritmul si sa iei lucrurile unul cate unul iar asta sa iti dea o emotie ciudata, nefiind stilul tau. Dialogul tau intern te poate zapaci daca nu esti atent. Cel mai important lucru de facut acum este pur si simplu sa iti urmezi inima. Da orice iubesti sa faci si asociaza-te cu oamenii pe care ii iubesti si ii respecti cel mai mult.

Horoscop zilnic BALANTA (24 septembrie – 23 octombrie)

Fa efortul sa te conectezi cu o sursa de apa astazi. Fie ca este vorba de un lac, un rau, un parau, mal de mare sau macar o baie, starea de expansiune si confort pe care o vei simti in contact cu apa este extrem de vindecatoare. Sa stii ca tu esti cel mai mare vindecator pe care il ai pentru tine si ai o putere incredibila sa imparti acest dar cu altii. Iti cresti puternic aceasta energie vindecatoare cand esti in contact cu natura.

Horoscopul zilei SCORPION (24 octombrie – 22 noiembrie)

Iti poate fi ceva mai greu azi sa te conectezi cu emotiile tale azi. Poate ca iti este dificil sa gasesti acel timp de tacere totala in care sa stai si sa iti asculti vocea interioara. Exista tot felul de distractii in jur ce te trag in directii diferite. Tine minte ca aceste forte nu actioneaza neaparat in interesul tau cel mai bun. Ramai centrat si acolo vei auzi adevarul tau.

Horoscop azi SAGETATOR (22 noiembrie – 21 decembrie)

Poti simti cum inima ta sare inainte si inapoi, in sus si in jos ca o minge de tenis azi. Un minut poti fi tras intr-o directie, iar in celalalt intr-o cu totul alta directie. In loc sa incerci sa te lupti cu acest sentiment, profita de el. Constient sau inconstient, ceea ce faci de fapt este ca explorezi. Incearca lucruri noi pana cand esti sigur ca gasesti ceea ce ai nevoie si care corespunde adevarului personal.

Horoscop zilnic CAPRICORN (22 decembrie – 20 ianuarie)

Nivelul tau de energie este ridicat azi, dar nu lasa asta sa te faca sa fii cu capul in nori si nevigilent. Tine picioarele bine infipte in pamant pentru ca ai nevoie de asta in situatii la munca sau personale. Tine minte ca cel mai bun mod sa te descurci cu orice provocare este sa iti folosesti energia pozitiva ca sa vindeci o situatie dificila in loc sa lasi ca situatia dificila sa te doboare pe tine.

Horoscopul zilei VARSATOR (21 ianuarie – 19 februarie)

Te poti gandi ca viata ta este prea plictisitoare ca altora sa le pese de ea. Nu cadea in capcana victimizarii si convinge-te ca uneori nu exista suficient entuziasm in viata ta prezenta si ai accese de pesimism sau blazare. Insa sa stii ca in tine exista capacitatea de a vindeca orice sentiment ce te trage in jos la acest moment. Adera la un grup spiritual in care poti vorbi sincer despre ceea ce simti.

Horoscop azi PESTI (19 februarie – 20 martie)

In dorinta si efortul tau de a face cat mai bine, se poate intampla de fapt sa ii indepartezi pe unii apropiati in favoarea altora. Asigura-te ca nu porti masti diferite cu oameni diferiti doar ca sa fii pe placul unora. Incercarea de a-i insela pe altii cu o personalitate care de fapt nici nu te reprezinta este oricum o forma de lipsa de respect. Fii autentic, fii tu exact asa cum esti si cine iti este alaturi bine, cine nu iarasi bine.