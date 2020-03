Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de azi, MARȚI 10 MARTIE 2020. Gata, Mercur iese din retrograd! Totul se face cu rațiune!

Nebunia ia sfarsit. Mercur a fost retrograde de la mijlocul lui februarie, in zona Pestilor, adica fix zodia-Kriptonita pentru Mercur. Ratiunea a “zburat”, cosmarurile s-au ridicat din adancurile fiecaruia si nimeni n-a avut de ales. Toata lumea a trebuit sa infrunte valul. Dar, gata! Mercur este direct in rationalul Varsator.



Daca nu este stricat, nu incerca sa repari, zice o vorba. Insa in ultimele saptamani lucrurile au iesit putin de sub control. Nimic nu e ceea ce pare cand Mercur este retrograd, cu atat mai mult in Pesti, semnul cu cea mai activa imaginatie. Poate ca ceea ce ai vrut sa repari nu era stricat deloc. Sau poate ca solutiile au fost acolo dintotdeauna, dar tu nu le-ai vazut! Vom afla adevarul cat de curand. Pentru ca Mercur intra in miscare directa si totul se va lamuri!



Mercur este in Varsator, iar Luna in Fecioara, inca de dimineata. Doua semne super-rationale care vor gasi cele mai rationale solutii pentru probleme. Fecioara este umila si practica, gata oricand sa gaseasca solutii eficace si foarte la indemana. Varsatorul este dramatic si revolutionar, gata pentru idei care sa schimbe lumea. Si, cum doua capete sunt intotdeauna mai bune decat unul, Luna face trigon cu Saturn cel responsabil. Deci, zarurile au fost aruncate!



Luna se indreapta apoi spre Balanta, aducand la lumina nevoia de cooperare. Relatiile sunt in centrul atentiei. DAca vrei sa imparti cu cineva problemele tale, acum este momentul prielnic. Mai ales ca micutul Chiron in Berbec are si el cateva lucruri de adus la lumina. E timpul sa faci curatenie!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Actiunile tale de astazi pot avea o abordare mai degraba de investigatie. Esti in stare sa ajungi mult mai adanc decat de obicei pe masura ce cercetezi ochii oamenilor pentru raspunsurile pe care le cauti. Simte-te liber sa folosesti actiuni mai agresive bazate pe instinctul tau primar. Foloseste-ti emotiile puternice ca instrument in loc ca pe ceva ce te tine pe loc. Oamenii pot veni spre tine pentru sfat, pentru ca esti in postura perfecta sa il dai.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Daca situatiile devin prea grele si incinse, primul tau instinct este sa fugi sau sa sari in urmatorul subiect inainte ca oricine sa observe ca le eviti pe cele serioase. Acesta este unul din felurile in care poti sa te descurci cu intensitatea energiilor de azi, dar adanc in tine tu stii ca nu este si cel mai bine. Ceea ce ai nevoie cu adevarat este sa sapi adanc si sa te folosesti de aceasta energie emotionala ca sa ai grija temeinic de situatii in loc sa sari peste ele.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Ai tendinta sa devii destul de emotional despre multe lucruri desi nu iti prea arati aceasta fateta lumii exterioare. Diferenta azi este ca mult mai multa lume vor actiona ghidati de emotiile lor, la fel ca si tine, deci te vei simti in siguranta sa iti expui trairile adevarate celor din jurul tau. Ai incredere ca vei gasi prieteni care impart optiuni similare cu tine azi.

Horoscop zilnic RAC (22 iunie – 23 iulie)

Securizeaza-ti buncarul si asigura-te ca este plin ochi cu artilerie grea, pentru ca se prea poate sa apara o confruntare. Trebuie sa ai tot ce-ti trebuie daca e cazul sa intri intr-un conflict astazi. Exista niste batalii care iti si plac de fapt, unele care au drept efect sa miste lucrurile din loc si sa produca rezultate. In curand iti vei da seama despre ce situatie este vorba.

Horoscopul zilei LEU (24 iulie – 23 august)

Alti oameni pot avea o dificultate de a naviga prin ziua de azi, datorita intensitatii energiilor ce ies la suprafata. Tu nu ai de ce sa te ingrijorezi, pentru ca natura ta adaptabila este perfect potrivita sa ai de-a face cu forte incapatanate ce striga in mintea ta. Este o zi buna sa iti faci ordine in dulap si sa arunci ce nu mai folosesti, ca sa lasi energia sa circule libera. Fii fara mila.

Horoscop azi FECIOARA (24 august – 23 septembrie)

Poate ca ai toate datele si informatiile dintr-o situatie deja clare in mintea ta. Ai adunat faptele si ai pus totul cap la cap de asa natura incat pare imposibil pentru oricine sa te faca sa dai gres. Insa nu crede ca esti gata, pentru exista o parte ce inca mai trebuie luata in considerare – emotiile. Sentimente extreme iti pot periclita planurile azi. Fii pregatit.

Horoscop zilnic BALANTA (24 septembrie – 23 octombrie)

Nu te pune la dispozitia pacalelilor nimanui. Timpul tau este prea pretios si energia prea puternica ca sa o risipesti pe cei care te vad drept un prieten ocazional de vreme rea sau un stalp emotional. Concentreaza-te pe propriile tale probleme. Daca cineva are o poveste si ti-o spune, spune-i exact ce gandesti. Nu mai este cazul sa ascunzi adevarul sincer in spatele unor abureli doar ca sa faci o alta persoana sa se simta bine.

Horoscopul zilei SCORPION (24 octombrie – 22 noiembrie)

Te poti intreba azi de ce toata lumea trebuie sa fie asa de serioasa si emotionala dintr-o data. Si tu te poti simti la fel. Ia asta ca o reamintire ca sunt multe cai diferite de a avansa prin viata si nu toate din ele intersecteaza calea ta neaparat. Acele cai ti se pot insa arata astazi. Fii pregatit sa iti sustii calea ta, motivele tale si sa te aperi daca se incearca deturnarea de la adevarul tau.

Horoscop azi SAGETATOR (22 noiembrie – 21 decembrie)

Aceasta este o zi in care sa stralucesti din multe puncte de vedere. Actiunea pe care o iei este drept la tinta, asa ca pregateste-ti arcul si trage cat de departe poate ajunge arcul. Exista o putere a fiintei tale ce ocazional iese la suprafata. Cand iese, oamenii o observa kilometri in jur. Azi ti se da oportunitatea sa iti afisezi puterea incredibila si pasiunea pentru viata si lume. Nu te retine.

Horoscop zilnic CAPRICORN (22 decembrie – 20 ianuarie)

Ai vrea ca astazi sa iti mentii corabia lina si stationara pe linia de plutire, insa tine minte ca oricat de tare te straduiesti, uneori nu este posibil. Vantul sufla puternic si cel mai bine este sa iti pregatesti panzele si sa o iei inainte cu viteza. Te vei misca mult mai repede dar va inseamna si ca vei fi si predispus la rasturnare daca nu esti atent. Traieste palpitant pe muchie !

Horoscopul zilei VARSATOR (21 ianuarie – 19 februarie)

Astazi poti razbate usor la adevar, asa ca nu ezita sa o faci. Daca ajungi la o intersectie si nimeni nu stie incotro sa o apuce, tu vei sti instinctiv si chiar trebuie sa iei initiativa si sa actionezi. Nu este o idee rea sa iti semnalezi intentia si altora inainte de a face miscarea. A fi agresiv cu actiunile tale nu inseamna ca trebuie sa fii si nesabuit.

Horoscop azi PESTI (19 februarie – 20 martie)

Puterea ta curajoasa si dorinta de a te ocupa de o pozitie de conducere pot fi amenintatoare pentru altii astazi. Fii atent sa nu iti asumi pozitia dominanta automat inainte de a afla cum se simt altii despre aceasta situatie. Ai putea face greseli drastice daca nu te gandesti si la starea de bine a altora. Lucrurile pot deveni destul de emotionale, deci fii atent la posibile inflamari.

sfatulparintilor.ro