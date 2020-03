Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de azi, MARȚI 17 MARTIE 2020. Beneficii de la Venus și Luna azi!

Luna este in Capricorn si anunta o zi destul de placuta, singura sa treaba in agenda este intalnirea cu Venus in Taur. Cu Luna si cu Venus, suntem cu relatiile pe o baza solida si ni se creeaza context fertil pentru dragoste si bani.



Au fost perioade provocatoare ce au impactat si relatiile de iubire care au nevoie de reasigurare. Sa profitam de timpul petrecut acasa cu persoana draga si sa ne reintarim sentimentele care ne leaga. Luna in Capricorn si Venus in Taur pot sa ne ofere acea reasigurare de care avem azi nevoie in timp ce tin toata lumea in imbratisarea lor.



Asta implica o atitudine responsabila din partea noastra, spune Capricornul, dar si ambitie ca sa ne facem treaba bine. Venus in Taur, la ea acasa, nu poate insa sta fara putin lux, fara putin rasfat si orice forma de stare de bine. Ce bine ca nu esti singur in aceste bucurii! Tuturor le plac clipele de rasfat si putem sa ne bucuram de ele astazi.

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Productivitatea este numele jocului cu Luna in Capricorn azi in sectorul carierei tale. Succesul tau profesional este direct legat de felul in care te simti despre tine si vei primi o portie in plus de respect de sine. Fie ca primesti o recunoastere externa pentru o treaba bine facuta sau exersezi o constientizare interna pentru contributiile tale, azi e o zi in care sa iti sarbatoresti capacitatile si sa ai stima de sine.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Orice instrument spiritual pe care il ai la indemana iti poate oferi o perspectiva proaspata azi. Luna este in trigon cu Venus aflat in zodia ta iar o lumina blanda va straluci pe personalitatea ta, ajutandu-te sa apreciezi mai mult ce persoana minunata esti. Daca exista o zona in care te-ai simtit stangand sau in lipsa, azi poti primi o reasigurare pe care o asteptai. De fapt, timpul in care vorbesti cu prietenii iti va creste starea de a apartine. Imbratiseza cu drag cine esti si cine continui sa devii.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Vei avea o abilitate crescuta de a prinde si simti cele mai subtile indicii din mediu azi. Luna se conecteaza cu Venus in sectorul tau de mistere, ajutand ca impresiile suprarealiste sa pluteasca in constiinta ta. Sa ramai deschis in fata oricaror mesaje pe care le intuiesti ca sa le folosesti in mod constructiv. Poti intelege cu usurinta cum aceste noi inspiratii pe care le descoperi se pot mula perfect in lumea ta. Asculta cu atentie, exista intelepciunea Universului si aceasta iti vorbeste.

Horoscop zilnic RAC (22 iunie – 23 iulie)

Sentimentele ce au legatura cu relatiile unu la unu pot iesi la suprafata acum, aducand o perspectiva pozitiva si imbogatindu-ti conexiunea cu cineva cunoscut. Unele asocieri sunt si raman in planul muncii, in timp ce altele inseamna mult pentru tine si sunt simtite cu toata inima. Exprima-ti recunostinta azi pentru cei mai apropiati tie, aratandu-le in moduri concrete ce simti si vorbindu-le din inima. Poti fi surprins cat de atinsi vor fi de gesturile tale de bunatate si blandete. Cel mai bun mod sa iti faci si sa iti mentii un prieten este sa fii unul.

Horoscopul zilei LEU (24 iulie – 23 august)

Sa actionezi pas dupa pas este solutia perfecta azi pentru a-ti rezolva indatoririle zilnice. Luna in Capricorn straluceste puternic in sectorul rutinei tale azi, alimentandu-te cu energie pe masura ce iti bifezi ca facute treburile. Chiar si cele mai banale actiuni pot avea efecte nebanuit de bune si cineva vede si iti apreciaza munca sustinuta. Chiar poti capata un avantaj personal sau profesional. Tine-ti nasul in treaba si vei culege recompense cand nici nu te astepti.

Horoscop azi FECIOARA (24 august – 23 septembrie)

Cresterea ta ca persoana este mereu sustinuta de preocuparile tale artistice, dar in mod special azi este valabil acest lucru cand Luna este in sectorul inspiratiei tale si face un trigon frumos cu Venus. Ai grija de tine si ia contact, macar prin internet daca direct nu se poate, cu tot ce inseamna frumosul artistic : iata un mod excelent sa iti cresti energia si sa iti extinzi mintea. Inspiratiile creative continua sa curga spre tine in special pe seara. Poti vedea o relatie apropiata din viata ta intr-o cu totul alta lumina, nou nouta.

Horoscop zilnic BALANTA (24 septembrie – 23 octombrie)

Vanturile sustinerii pot sufla acum spre tine. Poti primi tot felul de forme de asistenta sub forma de energie personala, timp sau alta forma de generozitate de la un membru de familie. Dar poti sa fii si tu cel care te oferi si faci actiuni de buna voie pentru cineva. Aceste teme pot sa aiba legatura si cu starea ta de bine. Oricare ar fi tinta generozitatii tale, gandeste-te ca investitia ta in cineva sau invers va aduce avantaje reciproce. Asa se construiesc podurile intre oameni.

Horoscopul zilei SCORPION (24 octombrie – 22 noiembrie)

Comunicarea clara iti va imbunatati cele mai importante relatii si se pare ca vei culege rezultate frumoase azi. Luna si Venus sunt intr-un trigon benefic iar claritatea si integritatea ta iti vor servi ca un lipici pentru interactiunile tale. Practicarea unei abordari simple si directe pentru conversatii este cea mai eficienta forma de a proceda. Nu te teme sa fii direct daca este in interesul tau. Asa cresti, asa ajuti, asa obtii rezultate.

Horoscop azi SAGETATOR (22 noiembrie – 21 decembrie)

Felul in care simti despre tine este un rezultat direct al felului in care vei actiona azi. Da-ti permisiunea de a petrece timp si a investi bani rasfatandu-te cu acele lucruri care te fac sa te simti ca un giuvaer de pret. Orice crezi ca iti este necesar acum inseamna ca e potrivit pentru starea ta de bine. De fapt, te poti trata sa de bine incat sa te simti ca un rege sau regina in casa ta pana seara. Tine de calitate mai bine decat de cantitate si fa totul cu un scop. Ideea este sa iti sarbatoresti propria stare de bine, ceea ce include si sa ai grija in mod sanatos de finantele tale.

Horoscop zilnic CAPRICORN (22 decembrie – 20 ianuarie)

Tu intotdeauna stii ce este nevoie sa fie facut si asta aduce rezultate excelente fie ca ai grija de altii fie ca lucrezi la urmatorul tau proiect. O dezvoltare poate avea loc intr-una din aceste zona azi, cu Luna formand un generos trigon cu iubitoarea si artistica Venus, iar tu vei aveas timp sa te ocupi cu prioritate de aceste domenii ale vietii. Cei ce spun ca nu poti avea totul cu siguranta nu te-au intalnit pe tine. Ai toate abilitatile sa duci ceva facut de tine la nivel de maiestrie.

Horoscopul zilei VARSATOR (21 ianuarie – 19 februarie)

Caminul iti este acolo unde e inima ta si poti simti asta mai mult ca oricand acum. Luna straluceste in Capricorn in sectorul dorintelor tale subconstiente si are o conexiune minunata cu Venus in sectorul familiei tale, aducand la lumina io dorinta importanta dar totusi nerostita. In loc sa ignori aceasta revelatie, familia ta s-ar putea uni in jurul tau si sa incercati sa faceti real acest vis. Este posibil sa ai o dificultate sa accepti ajutor, dar aici ai o oportunitate sa inveti o lectie foarte valoroasa : cand te deschizi spre altii, ei sunt deja acolo cu bratele deschise.

Horoscop azi PESTI (19 februarie – 20 martie)

Prieteni responsabili si de incredere iti pot oferi sfaturi intelepte azi, dandu-ti o directie valoroasa in legatura cu o problema cu care te confrunti in prezent. Un aspect pozitiv intre Luna in inteleptul Capricorn si receptiva Venus in sectorul tau de invatat si ascultat iti sugereaza sa fii deschis la oricare sugestii care iti sunt date acum. Este posibil sa fii prea aproape de aspect si sa nu il mai vezi prin lentile impartiale. Uneori ajuta foarte mult sa discuti cu cineva total neimplicat in treaba ta ca sa vezi un alt punct de vedere. Asculta de intelepciunea grupului.