HOROSCOP ZILNIC: HOROSCOPUL ZILEI DE 23 IANUARIE 2020. RACII VOR EZITA ÎN FAȚA ÎMPĂCĂRILOR

Moto: „Însuși numele „Basarabia” țipă sub condeiele rusești”. (Mihai Eminescu”, „Timpul”, martie, 1978) Acum 150 de ani, la Ipotești, într-un fund prăpădit de Moldovă, se năștea cel care avea să devină poetul național al...

Zilele trecute lidera PAS Maia Sandu a oferit un interviu pentru TVR Moldova unde a conturat primele teze referitoare la viitoarea campanie prezidențială. Deși a ezitat să-și anunțe participarea în viitoarea campanie prezidențială, declarând că „PAS va susține un candidat care are cele...

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

Deputatul democrat Sergiu Sîrbu nu exclude că ar putea fi arestat la prima ședință din acest an a Parlamentului. El a declarat în cadrul emisiunii Butonul Roșu de la Moldova 1 că i-au fost deschise dosare penale și se fac presiuni și asupra altor deputați PD.

Pe măsură ce noul coronavirus face tot mai multe victime, oamenii se întreabă de unde a venit virusul? Un studiu publicat aseară de 4 cercetători chinezi în revista Journal of Medical Virology arată spre șerpi. Mai exact, spre cele două specii de șerpi des...

Primăria orașului Orhei planifică să finiseze în acest an iluminarea cu reflectoare roșii intermitente a tuturor trecerilor pentru pietoni din oraș. Asta după ce experimentul început acum 2 ani, un proiect inițiat de Ilan Șor pentru a asigura securitatea pietonilor pe timp de...

Horoscop zilnic Capricorn – Horoscopul zilei de 23 ianuarie 2020 Cu Luna în semnul lor, cei născuți în zodia Capricorn vor fi mai liniștiți emoțional, mai temperați în acțiuni și mai îngăduitori, atât cu ei, cât și cu cei din jur. Nativii își vor canaliza energia pentru a aduce un plus de liniște în viața lor, de pace și armonie. Horoscopul de azi pentru zodia Capricorn le aduce mai multă obiectivitate în modul de abordare a situațiilor cotidiene.

Horoscop zilnic Berbec – Horoscopul zilei de 23 ianuarie 2020 Cei născuți în zodia Berbec își cer drepturile profesionale cu mult curaj și îndârjire. Nativii care consideră că au muncit în plus, că au fost prea dedicați unui proiect nu vor mai face de acum niciun compromis. Horoscopul de azi pentru zodia Berbec le aduce o mare dorință de a ieși în față și a-și spune nemulțumirile în speranța că situația profesională li se va schimba. Și sunt șanse, dar va fi nevoie și de idei pe măsură.

