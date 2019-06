HOROSCOP ZILNIC: HOROSCOPUL ZILEI DE 3 IUNIE 2019. LUNĂ NOUĂ ÎN ZODIA GEMENI

Am publicat în această săptămână (luni-joi) o serie de articole despre relaţiile dintre cele două maluri ale Prutului în perioada comunismului, încercând să le surprind printr-o cronologie a evoluţiei relaţiilor dintre Moscova şi Bucureşti în anii 1950-1989....

Nu-mi place să scriu despre Transnistria, deoarece, când încep a medita pe marginea acestui subiect, simt că ies pe contrasens. Punctul meu de vedere asupra acestei regiuni este unul anacronic și sentimental, format sub influența „Doinei” lui Eminescu care încadra neamul...

Selecționata națională a Rusiei riscă să fie suspendată de la Jocurile Olimpice de Vară din 2020 de la Tokyo, potrivit publicației britanice The Sunday Times.

Moldova are nevoie de stabilitate, iar UE are nevoie de o ţară vecină în care să fie pace. Este opinia exprimată de comisarul european pentru extindere și vecinătate, Johannes Hahn, privind constituirea unei guvernări PSRM-PDM. Oficialul european a mai spus că Bruxelles-ul va...

Horoscop zilnic Taur – Horoscopul zilei de 3 iunie 2019 Cei născuți în zodia Taur sunt susținuți puternic de Luna Nouă în Gemeni să-și rezolve problemele financiare. Nativii nu trebuie să se aștepte ca totul să fie ușor și să decurgă conform planului, însă cu răbdare și calm vor reuși să-și achite niște datorii sau să semneze noi contracte de colaborare care să le aducă bani în plus. Horoscopul de azi pentru zodia Taur îi sfătuiește să nu rateze niico astfel de oportunitate, indiferent de motivul pe care tind să-l invoce.

Luna Nouă, la modul general, aduce noi începuturi, schimbări benefice și transformări, iar acum acestea vor fi cu atât mai mult favorizate, având în vedere contextul astrologic în care planeta regenerării, Pluton, retrogradează în zodia Capricorn și, în plus, și planeta Învățător, Saturn, retrogradează în zodia Capricorn, zodia sa de domiciliu.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)