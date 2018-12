Horoscopul dragostei 17 noiembrie 2018. Planuri de nuntă, dar şi un flirt periculos

Moto: „Este timpul să luăm apărarea Românismului în propria lui țară. Căci, numai câțiva ani încă, dacă spiritualitatea lui se va confunda cu demagogia, toată puterea educativă a acestei spiritualități va fi compromisă” (C. Rădulescu-Motru)

Cum vă spuneam, cu câteva săptămâni în urmă, am fost la Istanbul, dar nu doar în excursie, ci ca participantă la cea de-a 37-a ediție a Târgului Internațional de Carte TÜYAP de la Istanbul, între 10 și 12 noiembrie. Evenimentele au fost organizate de Institutul...

… Îmi amintesc ce forfotă mai era la Chișinău acum 10 ani. Mitinguri, demonstrații, marșuri, lozinci. „Jos Grossu!”, „Jos Demidenko!”, „Jos, mafia!”, „Noi suntem acasă!” etc. Atunci nici nu bănuiam măcar că, scandând „Jos,...

Printre deputaţii Sfatului Ţării, deopotrivă cu partioţii înflăcăraţi cunoscuţi şi până la 1917 pentru asipraţiile lor naţionale, au fost nume care, s-ar părea, că nu trebuia să adere la partida naţională (cu regret am avut şi din aceştia, ce-i drept, mai...

Marea Britanie şi Uniunea Europeană ar trebui să se pregătească pentru un al doilea referendum pe tema Brexit, deoarece probabil Parlamentul de la Londra nu va aproba acordul negociat de prim-ministrul Theresa May, a declarat fostul premier laburist, Tony Blair.

Un consiliu de prelaţi ortodocşi ucraineni a înfiinţat sâmbătă o biserică independentă de sub tutela religioasă a Moscovei, o hotărâre istorică, vizând să asigure ”securitatea” şi ”independenţa spirituală” a ţării - şi totodată un...

Horoscop dragoste 17 decembrie 2018 Scorpion SCORPIONII se pot bucura, in prima parte a zilei de o intalnire cu cineva drag. Aceasta persoana ii poate sfatui intr-o problema, lucru care sa le ia o piatra de pe suflet.

Horoscop dragoste 17 decembrie 2018 Balanţă O persoana din trecut ar putea sa reapara in viata BALANTELOR si sa le dea ceva batai de cap. Pot afla ca sentimentele pe care le credeau pierdute sunt inca acolo.

Horoscop dragoste 17 decembrie 2018 Leu LEII au parte astazi de toata atentia si afectiunea celui pe care il iubesc. Relatia lor ar putea intra intr-o noua etapa, mai asezata, unde lucrurile vor fi luate mult mai in serios. Pot face chiar planuri de nuntă.

Horoscop dragoste 17 decembrie 2018 Gemeni GEMENII simt ca vor sa faca mai mult pentru ei, pentru a se dezvolta si a-si largi orizonturile. Se pot implica in activitati cu care nu credeau ca au ceva in comun si sa aiba surprize foarte placute.

Horoscop dragoste 17 decembrie 2018 Taur TAURII tind sa se implice in cat mai multe activitati si sa isi neglijeze relatia. Ar putea avea mici conflicte cu partenerul, din cauza lipsei lor de atentie.

Horoscop dragoste 17 decembrie 2018 Berbec BERBECII sunt nevoiti sa poarte astazi o discutie care sa clarifice niste probleme mai vechi in cuplu. Comunicarea si sinceritatea le vor aduce numai beneficii.

