Horoscopul dragostei 18 decembrie 2018. Surpriză uriaşă, o cucerire peste noapte şi clopote de nuntă

Moto: „Este timpul să luăm apărarea Românismului în propria lui țară. Căci, numai câțiva ani încă, dacă spiritualitatea lui se va confunda cu demagogia, toată puterea educativă a acestei spiritualități va fi compromisă” (C. Rădulescu-Motru)

… Îmi amintesc ce forfotă mai era la Chișinău acum 10 ani. Mitinguri, demonstrații, marșuri, lozinci. „Jos Grossu!”, „Jos Demidenko!”, „Jos, mafia!”, „Noi suntem acasă!” etc. Atunci nici nu bănuiam măcar că, scandând „Jos,...

Maia Sandu este un politician slab și perdant și nu are șanse să câștige alegerile parlamentare. Opinia aparține jurnalistului unionist Ion Mischevca. Acesta a își argumentează declarația prin 10 ”fapte” ale liderului PAS, pe care le-a făcut pe parcursul carierei...

Regiunile ucrainene de la granița cu Rusia sunt sub lege marțială. Președintele Petro Poroșenko a luat această decizie după incidentul din strâmtoarea Kerci, la finalul lunii noiembrie, când marina militară rusă a capturat trei nave ucrainene și a luat prizonieri 24 de...

Horoscop dragoste 18 decembrie 2018 Peşti PESTII pot fi dati peste cap de o persoana nou aparuta. E vorba de cineva cu o energie foarte puternica asupra lor, lucru care ii va face sa se comporte putin... ciudat in preajma acesteia.

Horoscop dragoste 18 decembrie 2018 Vărsător VARSATORII pot lua o decizie care sa scoata la iveala multe aspecte nestiute in viata de cuplu. Daca nu li se intampla totul asa um si-ar dori, nu trebuie sa dispere, astrele spun ca vin si zile mai bune.

Horoscop dragoste 18 decembrie 2018 Săgetător Schimbari in viata sentimentala pentru SAGETATORI! Relatia lor a trecut peste ceva obstacole, iar acum e vreme de tras concluzii si de stabilit in ce directie merg lucrurile.

Horoscop dragoste 18 decembrie 2018 Scorpion SCORPIONII descopera ca trebuie sa capete putin mai multa incredere in partener. Au devenit cam suspiciosi, uneori fara motiv, iar asta le poate afecta viata in doi.

Horoscop dragoste 18 decembrie 2018 Balanţă BALANTELE sunt astazi cei cu planurile si cu voia buna! Cei mai multi se lasa in baza lor in ce priveste petrecerile, iesirile si surprizele pentru ceilalti.

Horoscop dragoste 18 decembrie 2018 Fecioară Nativii FECIOARA simt nevoia de confirmari din partea partenerului de viata in ce priveste... directia povestii lor de dragoste. Au un sentiment de nesiguranta si vor sa puna capat indoielilor.

Horoscop dragoste 18 decembrie 2018 Rac RACII au nevoie sa isi incarce putin bateriile si cum o pot face altfel decat in doi sau alaturi de familie? E o zi perfecta pentru timp printre cei dragi, inconjurati de caldura si afectiune.

Horoscop dragoste 18 decembrie 2018 Taur TAURII pot fi pusi in situatia de a-i arata partenerului cat de departe sunt dispusi sa mearga pentru relatia lor. Pot intra intr-o perioada decisiva pentru viata de cuplu, iar astrele anunţă chiar clopote de nuntă.

