Horoscopul dragostei 21 noiembrie 2018. Un flirt aduce fluturi în stomac

Horoscop dragoste 21 noiembrie 2018. E o zi specială şi un flirt cu o persoană abia cunoscută aduce fluturi în stomac.

Horoscop dragoste 21 noiembrie 2018 Berbec

BERBECII tind sa isi judece partenerul pentru niste decizii luate de acesta in trecut, lucru care ar putea isca un scandal monstru. Nu uitati ca judecata si criticile aspre nu fac casa buna cu armonia in cuplu.

Horoscop dragoste 21 noiembrie 2018 Taur

TAURII au sansa unei povesti de dragoste chiar sub nasul lor, insa prinsi intr-o multime de alte lucruri, o pot rata. Li se recomanda sa isi faca timp si pentru ei, iar lucrurile vor veni de la sine.

Horoscop dragoste 21 noiembrie 2018 Gemeni

Nativii GEMENI cauta confirmarea partenerului de viata in tot ce fac astazi. O simpla parere a persoanei iubite va conta enorm pentru ei.

Horoscop dragoste 21 noiembrie 2018 Rac

RACII s-ar putea grabi sa traga o concluzie dupa niste zvonuri auzite despre o persoana draga lor. Li se recomanda sa aiba putina rabdare si sa ceara lamuriri, in loc sa dea crezare barfelor.

Horoscop dragoste 21 noiembrie 2018 Leu

LEII traiesc o zi plina de coincidente care ii pun pe ganduri. Cei mai spirituali dintre ei vor lua asta ca pe un semnal si isi vor pune toata increderea in intuitia lor.

Horoscop dragoste 21 noiembrie 2018 Fecioară

Nativii FECIOARA primesc o veste care ii va tine cu capul in nori toata ziua. Un mesaj sau un flirt cu o persoana cunoscuta de curand le va readuce zambetul pe buze... si fluturi in stomac.

Horoscop dragoste 21 noiembrie 2018 Balanţă

BALANTELE cauta diverse pretexte pentru a evita o discutie cu persoana iubita. Nu prea le fac placere conversatiile deschise astazi, prefera mai degraba sa astepte ca lucrurile sa se rezolve de la sine.

Horoscop dragoste 21 noiembrie 2018 Scorpion

SCORPIONII pun la cale o petrecere surpriza pentru persoana iubita sau un cadou pe care aceasta si-l dorea de multa vreme. Orice ar fi, gestul facut le va imbunatati relatia.

Horoscop dragoste 21 noiembrie 2018 Săgetător

SAGETATORILOR nu prea le da pace un eveniment din trecut. Se simt vinovati de ceva si e momentul perfect sa vorbeasca despre asta.

Horoscop dragoste 21 noiembrie 2018 Capricorn

Nativii CAPRICORN se simt foarte mandri de o realizare si simt nevoia sa sarbatoreasca asta in doi. Aprecierea persoanei iubite e tot ce au nevoie pentru a fi pe deplin impliniti.

Horoscop dragoste 21 noiembrie 2018 Vărsător

VARSATORII s-au dedicat aproape in totalitate profesiei lor in ultima perioada si simt ca a venit momentul sa acorde atentie si... sufletului. Daca in plan personal merge totul bine, nu au cum sa dea gres nici in cariera.

Horoscop dragoste 21 noiembrie 2018 Pesti

PESTII pot decide sa rupa brusc legatura cu o persoana care le-a fost aproape. Afla un lucru care ii va mahni teribil, iar dezamagirea va fi prea mare ca sa poata trece cu vederea.