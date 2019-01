Horoscopul dragostei, 6 ianuarie. Revedere plăcută și multe emoţii

Horoscopul dragostei din 6 ianuarie: se anunță o zi cu emoții puternice în plan sentimental. Unele zodii vor avea și ocazia unei revederi plăcute.



Iată previziunile zilei în plan sentimental pentru toate zodiile:

Horoscop Berbec

BERBECII au ceva probleme cu partenerul de viata, asta din cauza ca sunt foarte incapatanati si nu vor sa asculte si sfaturile altcuiva.

Horoscop Taur

TAURII au parte de o mica dilema in plan amoros. Simt ca ar vrea sa se intoarca la o dragoste mai veche, insa nu sunt siguri daca acea persoana mai are sentimente pentru ei.

Horoscop Gemeni

GEMENII se pot confrunta cu un sentiment de singuratate. Parca nu isi mai gasesc locul in povestea lor de dragoste, chiar daca partenerul este de partea lor.

Horoscop Rac

O calatorie in doi sau o cina romantica pentru RACI. Acesti nativi nu vad aceasta zi decat in compania persoanei iubite, iar ziua se va incheia perfect.

Horoscop Leu

O excursie ii asteapta si pe LEI, cel mai probabil. Departe de casa, se vor intalni cu o persoana draga, iar revederea le va readuce zambetul pe buze

Horoscop Fecioară

Nativii FECIOARĂ au ceva dubii in privinta partenerului de viata. Il suspecteaza de ceva si pun la cale un plan pentru a afla ce li se ascunde.

Horoscop Balanţă

BALANTELE lasa emotiile si retinerile deoparte si ii fac o marturisire persoanei iubite. E ceva pentru care s-au pregatit in ultimele zile si au asteptat momentul potrivit.

Horoscop Scorpion

Chiar dacă încep ziua ușor neîncrezători, astrele le recomandă SCORPIONILOR să nu evite o întâlnire, pentru că ar putea da cu piciorul unei legături fructuoase.

Horoscop Săgetător

SAGETATORII sunt ca o bomba cu ceas in relatia cu partenerul. Au o impulsivitate la cote maxime si abia asteapta un mic gest nefiresc din partea acestuia, ca sa-i spuna niste lucruri pe care le-au ascuns pana acum.

Horoscop Capricorn

CAPRICORNII simt o slăbiciune puternică în fața unei persoane apărute din senin în viața lor. Poate fi vorba de un necunoscut sau chiar de o cunoștință mai veche.

Horoscop Vărsător

VARSATORII au, in sfarsit o zi in care se pot bucura de clipe cu persoana iubita. Aproape ca refuza toate invitatiile si aleg sa isi petreaca ziua doar in compania partenerului.

Horoscop Pești

Nativii PESTI pot avea probleme cu partenerul de viata din cauza ca sunt prea preocupati de bani. Pentru ca ziua sa se incheie cu bine, ar face bine sa isi indrepte atentia si asupra persoanei iubite.