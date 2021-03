Horoscopul zilei de azi, 4 MARTIE. Critica poate lua proporții dramatice!

Principalul eveniment astral al acestei săptămâni este intrarea lui Marte în semnul mental şi agil al Gemenilor în dimineaţa zilei de joi. Configuraţia aduce viteză în gândire, versatilitate, spirit argumentativ şi ne provoacă să ne adaptăm percepţiile la o varietate de stimuli. Astfel, luna Mărţişorului debutează într-un amestec de stări visătoare şi sensibile induse de energia Peştilor şi nevoia de coerenţă mentală a semnelor de Aer.



Berbec

Este de asteptat sa dobandesti azi starea de bine, de confort si securitate necesara. Poti primi cadouri si atentii, te poti alege cu diverse chilipiruri sau castiguri mai mult sau mai putin muncite. Oricum, sentimentul ar putea fi acela ca iti procuri cu destula usurinta lucrurile care-ti folosesc si, daca tii mortis sa-ti satisfaci un capriciu, dispui de intreaga energie necesara sa mergi pana la capat.



Taur

Se resimt fiori de iubire in atmosfera si poti simti nevoia azi sa te retragi discret, sa te insingurezi. E posibil sa ajungi la concluzia ca singuratatea nu ti-o umple lumea, cu tot alaiul si aglomeratia ei, ci doar o singura persoana. Pe de alta parte, te-ai putea dovedi un sedentar incorigibil, n-ai vrea sa te implici deloc in munca, efort si actiune, ceea ce poate duce la anumite sanctiuni si penalitati financiare.

Gemeni

In relatia cu persoana iubita simti probabil o nevoie uriasa de aprobare si acceptare, iar orice obiectie sau critica inocenta poate lua proportii dramatice. Manifesti probabil o sensibilitate crescuta, esti usor inflamabil si nesigur pe tine. Cand vine vorba de bani sau bunuri materiale e posibil sa nu te dai in laturi de la nimic, sa fii hotarat sa intri in posesia a ceea ce crezi ca ti se cuvine.

Rac

Astazi s-ar zice ca iesi din circuitul obisnuit al vietii cotidiene si evadezi intr-o lume imaginara, de vis. Experienta la care te expui poate fi una de iubire nabadaioasa, intens pasionala sau cea a unei iubiri domoale si asezate. Oricum ar fi, poti cadea la pace si pactiza mai cu usurinta azi cu cei apropiati, esti mai inclinat sa ierti, sa treci cu vederea lucruri care pana mai ieri ti se pareau flagrante, de-o gravitate majora.

Leu

Cateva obstacole care intervin in calea fericirii tale lumesti, concretizate in bani, functie, renume, s-ar putea sa te arunce intr-o stare de neliniste si agitatie. S-ar putea ca planurile financiare sa fie pur si simplu aruncate in aer si sa constati ca nici pe cei apropiati nu te poti baza pentru un eventual suport financiar. Cauta sa te relaxezi mai mult si sa-ti refaci rezervele minime de energie!

Fecioară

Desi ai putea avea astazi, in subteran, deschise toate caile sufletesti de acces necesare catre partenerul de cuplu, lucrurile par sa se deruleze mai complicat de atat. Poti comite gafe, neglijente ori gesturi de un primitivism ofensator care sa iti subreazesca relatia afectiva cu celalalt. La nevoie, cauta sa-ti declari sentimentele prin marturisiri simple, sincere si romantice, prin metode dintotdeauna verificate.

Balanță

Detesti probabil azi tot ceea ce este de prisos si inutil, reusind sa te concentrezi doar pe lucrurile cu adevarat importante si necesare. Probabil ca nu te multumesti cu putin, ca ai o vointa de fier si ca supravietuiesti cu fruntea sus tuturor pierderilor tale. Iti revine forta fizica si reusesti sa ramai tu insuti, sa ai curajul sa-ti duci cauza pentru care lupti pana la capat.

Scorpion

Poti trai azi cu sentimentul ca persoana iubita te propulseaza catre o lume ideala, ca ai o puternica legatura cu ea de trup, minte si suflet. Ori e posibil sa sesizezi la timp oportunitatea de a te apropia de cineva, de a stabili o legatura afectiva cu cineva cu care simti ca esti pe aceeasi lungime de unda. O atmosfera de bine sau de acalmie provizorie predomina probabil si la domicliu.

Săgetător

Poti trai azi cu sentimentul ca persoana iubita te propulseaza catre o lume ideala, ca ai o puternica legatura cu ea de trup, minte si suflet. Ori e posibil sa sesizezi la timp oportunitatea de a te apropia de cineva, de a stabili o legatura afectiva cu cineva cu care simti ca esti pe aceeasi lungime de unda. O atmosfera de bine sau de acalmie provizorie predomina probabil si la domicliu.

Capricorn

S-ar zice ca azi nu-ti mai propui absolutul - si nimic altceva mai putin- intr-o relatie de iubire. Dragostea poate deveni intr-adevar un motiv de euforie, dar poate fi vorba de un entuziasm realist, bazat pe un schimb evident, cert de sentimente si emotie, nu de o plasmuire afectiva a mintii tale. Poti intalni azi o persoana care te misca adanc emotional sau pot fi solutionate diverse dereglaje survenite in viata parteneriala.

Vărsător

Fizic in mare revenire, proaspat si puternic, e posibil sa dai curs unor sugestii profesionale foarte ambitioase, care ti-ar putea consuma, in ritm alert, din energie si nervi. Desi te-ai putea manifesta entuziast pana la ridicol, iti asumi probabil ceea ce faci pana la capat, perseverenta de care dai dovada aducandu-ti o rasplata financiara convenabila. In familie e posibil un comportament primitiv si nerafinat.

Pești

Ai putea adopta un comportament derutant si contradictoriu astazi: indarjirea si inversunarea afisata nu fac decat sa-ti ascunda fragilitatea si vulnerabilitatea. E posibil sa te temi ca ai putea fi surprins foarte usor descoperit si sa iesi cu vehementa in ofensiva, pe principiul de strategie cea mai buna aparare este atacul. Zgomotul si agitatia cotidiana te pot indispune si agasa suplimentar.