Horoscopul zilei de azi, DUMINICĂ 17 MAI 2020. Jupiter și Soarele dau vibrații bune!

Soarele in Taur este in trigon cu Jupiter proaspat retrograd si impreuna ne trimit vibratii pozitive ! Acestea sunt cele mai mari corpuri ceresti din sistemul nostru solar, deci cand cei doi canta in armonie, intreaga lume se simte mai usoara, mai bine si mai optimista despre viitor.



Este si greu sa nu te simti bine cand acestia doi sunt in trigon. Avem mari asteptari si e si firesc. Poate ca tintim prea sus dar mereu exista de undeva de unde sa incepem. Macar dorim sa prindem stelele dar le alegem macar cu Luna si tot este in regula pentru azi. Viseaza mare, tinteste mare si pune-ti scopurile si prioritatile pentru urmatoarele luni. Jupiter retrograd ofera o calatorie frumoasa din care pot rezulta lucruri bune. Ai incredere!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

O dorinta sa faci anumite redecorari sau aranjamente intr-un spatiu in care functionezi, casa sau munca, se poate dovedi aducatoare de stres azi. Probabil ca ai niste idei foarte bine definite dar nu gasesti materialele necesare ca sa ajungi la rezultatul dorit. Orice ai planifica, e o idee buna sa te interesezi din timp cu ce poti face ce ti-ai propus. Da telefoane, aduna informatii, te scutesti singur de frustrari.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Desi te simti in mod special astazi apropiat de prieteni, familie, iubiti sau iubite, iti poate fi greu sa comunici cu ei. Poate ca ei au situatii in care prefera sa ramana retinuti si tu esti confuz, intrebandu-te daca sunt suparati pe tine. Sunt sanse mari sa nu fie. Oricum, oamenii au nevoie si de propriul spatiu. Ai rabdare. Incearca sa intelegi. Iti pot spune despre ce e vorba maine.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Astazi ai putea lucra la un proiect artistic de un anumit tip. Vei pune mult effort in orice faci iar rezultatele ar putea sa nu te satisfaca. Asta duce la mai multe revizuiri. Pana la urma va trebui sa te opresti. Este posibil sa revizuiesti si sa corectezi prea mult. La orice ai lucra, incearca sa ramai obiectiv si sa nu te lasi prea mult prins in asteptari nerealiste.

Horoscop zilnic RAC (22 iunie – 23 iulie)

Comunicarea cu cei apropiati tie se poate dovedi mai dificila astazi. Poti ajunge sa stai mai mult pe telefon decat intentionai. Asta poate fi stresant pe alocuri mai ales pentru ca te simti mai cald si iubitor spre anumite persoane si ai dori sa mentii contactul. Te-ai putea ingrijora daca nu cumva sunt suparati si nu vor sa iti vorbeasca sau sa nu fi patit ceva. Nu este cazul. Fii perseverent. Vei primi feedbackul dorit.

Horoscopul zilei LEU (24 iulie – 23 august)

Un plus financiar rezonabil te poate pune in starea de intrebari pe ce oare sa il cheltui. Ai putea plati o factura sau datorie anume, dar ai dori si sa te rasfeti cu ceva. Cea mai buna optiune este sa te tratezi pe tine si o placere a ta. Ai muncit din greu si, exceptand cazul ca esti in urma cu plata facturilor, chiar meriti un rasfat. Tot inainte !

Horoscop azi FECIOARA (24 august – 23 septembrie)

Astazi ai putea simti o nevoie puternica sa iti pui pe scris gandurile dar ele se pot dovedi prea amorfe pentru tine ca sa le redactezi in cuvinte. Ai putea avea dificultati sa stabilesti un contact cu prieteni si cei dragi. Va tot ratati unii pe altii. Mersul prin traficul orasului poate fi frustrant. In ciuda micilor iritatii inerente, aceasta va fi o zi satisfacatoare. Mentine sus starea de spirit !

Horoscop zilnic BALANTA (24 septembrie – 23 octombrie)

Asteapta-te fie sa primesti anumiti musafiri fie sa fii tu musafirul cuiva astazi, chiar si pentru un scurt interval de timp. Totusi, planurile iti pot fi frustrate de erori de comunicare, mesaje ce nu ajung, interzieri cauzate de trafic sau alte obstacole de acest gen. nu lasa asta sa iti diminueze entuziasmul zilei. Orice incerci sa faci, va ajunge pana la urma la rezultat in ciuda frustrarilor temporare. Nu renunta. Bucura-te de seara.

Horoscopul zilei SCORPION (24 octombrie – 22 noiembrie)

Entuziasmul tau pentru activitati de grup si evenimente sociale este ridicat. Poate alegi totusi sa iti discuti ideile si cu altii. Oricum, ai putea avea dificultate sa ajungi la oamenii cu care ai nevoie sa vorbesti. Poate fi frustrant dar entuziasmul tau nu se va diminua din cauza asta. Rezista, pana la urma iti vei implini scopul. Oricare ti-ar fi planul astazi, el iti va aduce satisfactie si recompensa chiar daca procesul este mai dificil.

Horoscop azi SAGETATOR (22 noiembrie – 21 decembrie)

Azi iti pot veni rapid idei pentru o munca creativa, artistica sau de orice tip de servicii, desi te poti simti tras in mai multe directii spre mai multe posibilitati. Toate ideile par functionale, totusi simti ca trebuie sa alegi o unica directie. Ar fi o idee buna sa ceri si sfatul altora. Chiar daca nu faci exact ce iti sugereaza, un sfat iti poate arata si alte optiuni.

Horoscop zilnic CAPRICORN (22 decembrie – 20 ianuarie)

Astazi te poti simti in mod special cald si iubitor fata de un partener romantic iar sentimentul este reciproc. Ai putea sa ai dificultati sa faceti un aranjament sa va intalniti in cadrul intim. Mesajele telefonice pot sa nu fie primite sau poate persoana are ceva important de facut desi sentimentele i-ar indica sa va vedeti. Bucura-te ca macar vorbiti.

Horoscopul zilei VARSATOR (21 ianuarie – 19 februarie)

Astazi este posibil sa ai de facut tot felul de hartogaraie ce are legatura cu banii. Facturi ce trebuie platite, depozite facute sau altele de acest tip. Incidente minore te pot intrerupe, cauzand frustrare. Comunicarile de tot felul, inclusiv cu cei apropiati tie, pot fi mai neclare. Asta nu schimba turnura pozitiva pe care viata ta o ia. Mentine ritmul.

Horoscop azi PESTI (19 februarie – 20 martie)

Calatoria poate fi activa in mintea ta astazi. Esti probabil entuziasmat la gandul vacantei si concediului care se apropie. Ai nevoie sa rezolvi unele lucruri astazi dar iti poate fi dificil sa ajungi concret la oamenii cu care ai treaba. Este frustrant dar nu lasa sa iti spulbere entuziasmul. Continua. Vei ajunge la oamenii potriviti, vei termina ce doresti sa realizezi. Rezista acolo.