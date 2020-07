Horoscopul zilei de azi DUMINICĂ 19 IULIE 2020. În așteptarea Lunii noi în Rac. Noi începuturi?

Luna Noua in Rac este aproape. Doar o zi ne mai desparte de ea. Simti chemarea unui nou inceput? Simti ca urmeaza sa iti reiei normalitatea? Luna in Rac inseamna treburi casnice, gatit ceva gustos, vizitarea prietenilor si a familiei. Racul iubeste familia, iar tu stii asta.



Luna face conjunctie cu Mercur, sextil cu Uranus si cuadratura cu Marte si Chiron. Ai ceva de lucru, pregateste-te! Trebuie sa fii foarte bine organizat si mai ales realist pentru a putea face acel nou inceput pe care il prefigureaza a doua Luna noua in Rac din ultimele 30 de zile.

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

In ultima saptamana au venit spre tine multe evenimente si informatii noi si poate ca te simti ca si cum ai atins o limita. Ai nevoie de timp sa le digeri, asezi si din acest motiv te poti simti slabit si incapabil sa actionezi. Foloseste aceasta zi ca sa te odihnesti si sa iti cresti rezervele de vitalitate, altfel risti sa te epuizezi cu totul. Evita extremele si excesul din gandurile si reactiile tale. Ai grija de tine, cu alte cuvinte.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Oamenii sunt foarte receptivi la ideile tale fermecatoare la acest moment in timp. Poti face pe oricine sa adere la viziunile si dorintele tale ca si cum sunt ale lor. Mentine-ti atitudinea de dominator controlant sub control chiar daca ai lucruri bune de impartasit. Da fiecaruia libertatea de a alege cu ce rezoneaza si cu ce nu. Poti primi o veste neasteptata de la cineva apropiat si este bine sa o treci prin filtrul tau personal de gandire, nu de a adera la opinia altcuiva.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Azi ti se poate activa dorinta de a invata ceva nou si placut dar nu de unul singur ci printr-o activitate de grup, o lectura, un workshop, o intalnire pur si simplu, deci accepta orice ocazie de a fi in mijlocul oamenilor dragi. Chiar va fi o experienta placuta sufletului tau. Daca ai de mers undeva, nu merge singur. Placerea va fi mai mare in prezenta unui prieten apropiat sau partener.

Horoscop zilnic RAC (22 iunie – 23 iulie)

Ziua de azi are o energie care te duce spre decizii dinamice si benefice. Unele evenimente se vor derula la viteza ridicata si trebuie sa reactionezi rapid. Presiunea si adrenalina din vene te pot face sa fii mai dezorganizat si agitat. Solutia? Fa pauze dese. Incearca sa te relaxezi atat psihologic cat si mental cat de des poti. Interactiunile cu oamenii te vor improspata azi si te vor ajuta sa intri in contact cu unele idei briliante.

Horoscopul zilei LEU (24 iulie – 23 august)

Fii atent si respectuos in fata credintelor pe care alti oameni le au, chiar daca nu esti de acord cu ele. Te afli pe calea spre succes, dar nu face greseli inutile. Viata este imprevizibila deci nu te mai crampona in fata diverselor obstacole ce pot aparea pe cale. Mergi in continuare cu vigoare si entuziasm si gaseste solutii.

Horoscop azi FECIOARA (24 august – 23 septembrie)

Sfaturi valoroase pentru cresterea veniturilor tale pot veni spre tine azi, posibil de la un prieten apropiat sau coleg. Ar trebui sa te simti bine si chiar sa arati atractiv in mod special azi. Abordarea ta pentru altii poate sa fie mai deschisa decat de obicei. Animalele de companie pot fi o sursa de bucurie deci foloseste-o si bucura-te daca ai acest lucru la indemana. Orice activitate artistica iti va creste vibratia.

Horoscop zilnic BALANTA (24 septembrie – 23 octombrie)

Astazi ar trebui sa te simti romantic si sexy. Seara va fi minunata daca o vei petrece in compania unei persoane speciale. Poti avea vise intense aproape pana la punctul in care abia te poti trezi. Scrie-le, descifreaza-le si vezi ce doreste subconstientul tau sa iti transmita prin ele.

Horoscopul zilei SCORPION (24 octombrie – 22 noiembrie)

Azi poti fi in starea de dominator si doresti sa preiei conducerea si sa iti demonstrezi autoritatea. Totusi, trebuie sa fii atent sa nu pui greutati pe oamenii din preajma ce altfel nu le-ar fi avut. Ai putea sa calci accidental pe unii dintre ei pe picioare. Desi simti ca tu stii mai bine si poti gestiona mai bine situatii, opteaza pentru cooperare si armonie in orice faci.

Horoscop azi SAGETATOR (22 noiembrie – 21 decembrie)

Media, publicatiile, siteurile accesate iti poate aduce o cunoastere noua si fascinanta azi. Vei dori sa discuti acestea cu prietenii tai, de aceea conversatiile pe orice asemenea subiect trebuie sa fie si sa ramana informative si benefice, mai ales ca mintea ta este asa de agila si desteapta. Sentimentele afectuoase pentru prieteni, rude si persoana draga iti vor umple inima azi. Si o seara intima cu partenerul va aduce implinire daca va avea loc.

Horoscop zilnic CAPRICORN (22 decembrie – 20 ianuarie)

Daca unele aspecte de viata nu iti sunt foarte clare la acest moment si te simti oarecum confuz, nu lasa dubiile sa acopere tot ce ai tu mai bun. Ai incredere in tine deplin si complet. Pune-ti credinta in talentele si abilitatile tale si fii convins ca vei iesi drept castigator din eforturile tale. Fa tot ce e nevoie ca sa iti obtii stabilitatea necesara.

Horoscopul zilei VARSATOR (21 ianuarie – 19 februarie)

ta sunt cheile de azi ca sa ai o zi foarte buna. Te poti simti spiritual inspirat de muzica buna, de picturi, de poezie sau de drama in proza. Impartaseste-ti trairile cu cineva special. Copiii iti sunt o sursa de placere si bucurie. Inocenta lor te fac sa te simti de varsta lor. O recomandare este sa scrii tot ce simti si ce impresii ai de peste zi.

Horoscop azi PESTI (19 februarie – 20 martie)

Este o zi buna sa faci pasi curajosi spre ce iti doresti. Nu ezita, actiunea hotarata este critica. Nu te sfii din fata oportunitatilor ce pot veni spre tine chiar din mediul familial. La acest moment, o portie sanatoasa de credinta iti poate impacta viata in bine in mod dramatic, desi nu iti pare asa la prima vedere. Este totodata si timpul sa iti reevaluezi vechi relatii si sa tai crengile uscate din arborele relatiilor tale.