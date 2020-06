Horoscopul zilei de azi, DUMINICĂ 28 IUNIE 2020. Marte este în Berbec! Pe locuri, fiți gata, START!

Marte intra in Berbec si face sextil cu Saturn in Varsator, iar primul patrar de Luna in Balanta aduce si mai multa actiune. Pregateste-te pentru o ofensiva majora, fa-ti strategia. Ceea ce vine nu este ceva simplu, ci un adevarat maraton. Luna in Balanta este in perfecta corcondanta cu patronul spiritual, Venus, aflat acum in miscare directa. Ce te tine pe loc? Du-te!

Marte in Berbec e gata de lupta!

Scoate-ti armura! Iti face bine acest sentiment de concurenta adus de Marte in Berbec. Marte este un razboinic curat, fara viclenie, fara trucuri murdare. Marte ataca cu cap si fie ca cel mai bun sa castige! Dolrinte puternice, initiative si dorinta de a excela – acestea sunt caracteristicile lui Marte in Berbec. Si nu vas ta aici sase saptamani, asa cum obisnuia pana acum, ci sase luni! Deci nu va fi vorba despre un sprint scurt, ci de un adevarat maraton! Conserva-ti energia!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Unele din oportunitatile ce ti se deschid de acum par putin in afara ariei tale de a le atinge, dar daca le accepti va fi un mod prin care tu vei creste ca persoana. Daca ceva apare in calea ta care ti se pare prea solicitant, nu refuza, gandeste-te din nou. Priveste oferta in detaliu si ia in calcul optiunile, pentru ca oricum esti mai mult decat capabil.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Ai putea fi in elementul tau, cu un ritm foarte plin de viata care te face sa obtii maximul din prietenii si din alte aranjamente sociale. Intr-adevar, cu atmosfera festiva de decembrie deja in pregatire, te poti alege cu anumite oportunitati foarte pline de perspectiva si bucurie daca participi sau organizezi evenimente. Fii atent la costuri si la nivelul de energie implicat, ca sa nu fii coplesit si depasit.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Un focus foarte pozitiv pe un sector spiritual si psihologic iti aduce sansa sa iti descoperi comori ascunse. Exista mai multe despre tine decat se vad cu ochiul liber, pentru ca persoana pe care o prezinti lumii este varful aisbergului. In zilele urmatoare, saptamani si luni, activeaza-ti descoperirea puterilor interioare, talentelor si ideilor care sa iti schimbe destinul in mod remarcabil.

Horoscop zilnic RAC (22 iunie – 23 iulie)

Poate sa iti fie greu sa te asezi linistit la rutinele obisnuite cand par a fi asa de multe cai noi entuziaste deschizandu-se. S-ar parea ca, in sfarsit, alegi obiective care sunt demne de tine, care te provoaca si te fac sa simti fiecare zi ca meritand din plin. Poate ca ai de lamurit niste aspecte cheie din trecut inainte sa profiti de noile oportunitati. Cu cat o faci mai repede, cu atat vei putea merge mai departe.

Horoscopul zilei LEU (24 iulie – 23 august)

Gandurile tale despre bani si finante se pot muta intr-o directie pozitiva acum, ceea ce genereaza o schimbare fata de ultimul an in care ai fost destul de anxios. Cu un aspect astral important intre Soare, Mercur si Jupiter, focusul tau va fi de acum sa gasesti moduri sa iti fie foarte bine financiar. Asta implica sa devii deschis la orice oportunitati de aur, chiar si fata de cele care par descurajante.

Horoscop azi FECIOARA (24 august – 23 septembrie)

Oamenii pe care ii intalnesti in zilele urmatoare pot fi cruciali in a te ajuta sa iti duci viata intr-o noua directie in curand. Unele conversatii pot fi neasteptate, iar altele erau pregatite sa aiba loc. Oricum ar fi, vei simti o stare de entuziasm cu privire la ce se poate desfasura in fata ochilor tai. Mercur este inca retrograd, deci s-ar putea sa fie nevoie sa tai niste legaturi cu trecutul ca sa mergi mai departe.

Horoscop zilnic BALANTA (24 septembrie – 23 octombrie)

Exista multa actiune ce are loc acasa si in viata ta personala care conduce spre o implinire viitoare. In acelasi timp, acum ai si o oportunitate pentru o schimbare si e bine sa profiti de ea, deci sa dai drumul vechiului, trecutului ca sa imbratisezi noul. Desi ce este pe oferta arata foarte pozitiv, vechi atasamente te pot tine pe loc daca nu iei o decizie ferma sa le elimini.

Horoscopul zilei SCORPION (24 octombrie – 22 noiembrie)

Fie ca esti un Leu tacut sau cineva caruia ii place stralucirea, nu este dubiu ca ai oportunitati sa arati lumii exact ce fel de om special esti. Aranjamentul planetar prezent te incurajeaza sa ii lasi pe altii sa vada de ce esti capabil. Nu da inapoi, pentru ca este o buna ocazie sa creezi o impresie pozitiva. Poate ca ai rezerve, dar nu le lasa sa te opreasca.

Horoscop azi SAGETATOR (22 noiembrie – 21 decembrie)

Exista un potential in crestere pentru veniturile tale si sa gasesti si activitati noi care sa iti faca placere. Urmare a aspectelor astrale ale zilei, o oportunitate poate veni spre tine intr-o maniera care sa para prea frumoasa ca sa fie adevarata. Daca este ceva ce ai tot cautat de ceva timp, incearca sa nu fii pe graba. Da-i sansa sa ajunga la fruct.

Horoscop zilnic CAPRICORN (22 decembrie – 20 ianuarie)

Ziua de azi ar putea fi una plina de conversatie stimulatoare care sa aiba repercursiuni pentru viitor. Oamenii cu care te conectezi vor avea abilitatea sa iti deschida usi noi sau sa te invite sa te alaturi unei echipe de lucru pe un proiect sau plan fascinant. S-ar parea ca esti tras spre ceva mare si foarte bine ca e asa. Doar asigura-te ca este cu adevarat pentru tine inainte sa te comiti.

Horoscopul zilei VARSATOR (21 ianuarie – 19 februarie)

Esti deosebit de interesat sa intelegi natura celor din jurul tau, inclusiv a ta. Oamenii sunt foarte rar asa cum apar la suprafata. Cu cat sapi si mergi mai adanc, cu atat gasesti lucruri care sunt contrar asteptarilor tale. Acum ai oportunitatea de a invata sa accepti pe cineva asa cum este, desi vei descoperi ca nu este asa cum parea.

Horoscop azi PESTI (19 februarie – 20 martie)

Gandurile pozitive si marile idei ar trebui sa iti domine mintea acum. Si datorita aspectelor astrale speciale ale acestor zile de final de noiembrie, lumea poate deveni locul tau de joaca. Sunt multe de luat in calcul dar tu simti ca sunt destule oportunitati ce te asteapta daca esti dispus sa te misti spre ele. Oricum, primul pas spre noul tu poate sa ti se para cel mai greu, dar merita.