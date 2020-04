Horoscopul zilei de azi, DUMINICĂ 5 APRILIE 2020. Marea conjuncție dintre Pluto și Jupiter!

Iata horoscopul zilei de azi DUMINICA 5 APRILIE 2020; azi are loc prima intalnire in conjunctie intre Marele Benefic Jupiter si Marele Transformator Pluto, ambii aflati in zodia seriosului Capricorn. Cei doi se vor mai intalni in acest an pe 30 iunie, cand vor fi ambii in stationare retrograda, si pe 12 noiembrie.



In Capricorn si in aceasta formula nu au mai fost din anul 1771.

Aceasta conjunctie dureaza ca efect pana pe 16 aprilie si aduce laolalta energiile de transformare ale amandurora – mersul inainte adus de Jupiter cu curatenia lui Pluto – astfel anunta vremuri in care devine o necesitate sa scapam de tot ce nu mai este de folos, benefic, ce este deteriorat, stricat, corupt, de ierarhii nefunctionale, de reguli gresite si impovaratoare dupa care traim pe pilot automat, sa fie expus tot ce este iresponsabil in comportamentul nostru si sa gasim noi moduri de a functiona.

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Pluto te-a facut pana acum sa simti presiunea de a-ti da seama ce e cu adevarat important pentru tine. Multi ducem vieti destul de structurate insa vine o vreme in care ne dam seama ca ne identificam mai cum cu ce ce esti decat cu cine esti. Fie ca e statutul social, caiera sau drumul vietii, poate ai simtit si tu ca e timpul sa te ocupi de unele schimbari semnificative ce nu suporta amanare.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Jupiter ajunge in sectorul tau 9 unde il gaseste pe Pluto. Pana la aceasta intalnire, este foarte posibil sa fi simtit in ultimele luni ca lumea a devenit un loc limitat si opresiv. Te-ai simtit ca intr-un blocaj fara sa stii incotro va duce drumul. Poate ai avut si dubii despre drumul de pana acum, poate ai dorit sa iesi de pe el. Vestea buna e ca nu ai cum sa o faci mai bine decat cu Jupiter. Deci care este planul in continuare ? Ce se intampla acum cand intra Jupiter in scena prin aceasta conjunctie ?

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Pluto tranziteaza casa ta 8, ce provocare. Poate ai avut momente in ultimele luni in care te-ai simtit ca si cum ai fi fost blestemat. Este posibil sa fi trecut prin unele schimbari majore de viata sau ai avut de-a face cu unele probleme financiare majore in trecutul recent. Poate inca le mai ai si te intrebi cand se vor ridica de pe tine aceste poveri.

Horoscop zilnic RAC (22 iunie – 23 iulie)

Relatiile tale unu la unu au fost probabil subiecte de tensiune si zbucium in ultimele luni, cu Pluto in casa ta 7. Pentru unii s-a simtit ca o tensiune interioara in care v-ati zbatut sa reconciliati o relatie (de munca sau personala) cu propriile voastre nevoi din acea relatie. Altii ati simtit cum o relatie risca sa se destrame din cauza stresului din surse externe. Unele parteneriate au explodat si poate incerci sa aduni piesele dar simti ca ceva lipseste. Oricare ar fi forma pe care au luat-o aceste provocari, poate ca ai atins un punct de criza pe acest capitol.

Horoscopul zilei LEU (24 iulie – 23 august)

Pluto prezent in casa ta 6 s-a simtit zdrobitor in ultimele luni, nu ? Munca in plus, platit mai slab fata de cat meriti, loc de munca mai putin sigur decat credeai, stres, tulburari de sanatate, aspecte disfunctionale pentru echilibrul dintre viata si munca, toate au fost temele acestui tranzit. Casa 6 este despre organizare si poate ai simtit ca numai organizare nu a fost. Insa acum vine Jupiter.

Horoscop azi FECIOARA (24 august – 23 septembrie)

Cu Pluto in croaziera in casa ta 5, poate ca ai fost nevoit sa te confrunti cu intrebari serioase despre dezvoltarea ta personala. Poate ai suferit dezamgiri personale sau romantice, poate ai avut prea putin timp sa te bucuri de viata. Increderea ta poate ca s-a slabit in ultimul an sau poate te-ai simtit neimplinit si trist pentru ca viata nu ti-a oferit nimic nou si neplictisitor. Ai dreptate, viata ar trebui sa fie mai placuta si distractiva.

Horoscop zilnic BALANTA (24 septembrie – 23 octombrie)

In ultimul an, Pluto poate ca ti-a zdruncinat fundatiile lumii tale. Fie ca au fost aspecte de casa sau familie, parintii, o relocare sau aspecte profund personale, poate ca ai avut dificultate cu sentimentul de a apartine. Cand Jupiter apar, este posibil la inceput sa se amplifice aceste trairi si chiar sa fie coplesitoare. Ce ai de gand sa faci cu ele ?

Horoscopul zilei SCORPION (24 octombrie – 22 noiembrie)

Cu Pluto prin casa ta 3 in ultimul an, nu s-a prea lasat cu multa distractie pentru tine. Ai fost stresat sau deprimat ? Viata ti s-a parut un lung sir de discutii si dezamagiri ? O durere de cap, cu alte cuvinte, a fost mai totul si fara mari sperante pentru ca mai nimeni nu te asculta. Orice strategii ai abordat, nu au functionat iar vorbele tale nu au fost auzite. Deci sosirea lui Jupiter este ca o binecuvantare cereasca.

Horoscop azi SAGETATOR (22 noiembrie – 21 decembrie)

In timpul tranzitului sau prin casa ta 2, Pluto ti-a tinut in inspectie finantele, stima de sine si sistemul de valori. Poate ca te-ai simtit destul de inconfortabil in ultimul an, iata de ce. Banii au fost stransi sau ai simtit ca trebuie sa te restrangi. Te-ai intrebat cat valorezi, de ce toate acestea. Cand apare Jupiter, poate ca vei experimenta un eveniment care sa se simta ca ultima picatura. Dar nu este asa de rau precum crezi.

Horoscop zilnic CAPRICORN (22 decembrie – 20 ianuarie)

Pluto a navigat in ultimul an in casa 1 dandu-ti provocari ca sa intelegi ca trebuie sa schimbi felul in care iti abordezi viata. Poate sa fi fost vorba de felul in care apari in fata lumii sau te prezinti altora. Poate aspectul fizic, poate cat de matur pari sau altfel, poate atitudinea, identitatea sau sentimentele tale despre tine. Daca ceva nu a aparut ca sa iti trezeasca atentia, o va face Jupiter.

Horoscopul zilei VARSATOR (21 ianuarie – 19 februarie)

Nu e timpul sa renunti la bagaje ? Pluto iti tranziteaza casa 12 deci nu a fost neobisnuit pentru tine sa fi experimentat unele crize emotionale. Depresie, a te simti blocat, a te simti incapabil sa faci fata vietii, iata unele posibile experiente cu acest tranzit greoi. Poate ca nici nu iti dai seama ce este in neregula cu tine sau cum sa pui in cuvinte ceea ce traiesti.

Horoscop azi PESTI (19 februarie – 20 martie)

Pluto tranziteaza casa ta 11 si poate ca simtit ca trebuie sa iei o atitudine in fata unor lucruri dar ai fost sigur despre ce e vorba. Exista un motiv in spate pentru asta si anumite ca scopul actiunilor ti-a scapat sau au lipsit. Deci respira adanc si pregateste-te sa iti revizuiesti viata. Poate sa iti para un pas in spate dar trebuie sa intelegi care a fost motivatia pentru care esti unde esti. Asta in caz ca ai avut vreuna. Este usor ca doar sa pierzi timp cu prietenii, sa mergi la petreceri si sa nu te ocupi de aspiratii mai bune. Dar e timpul sa iti privesti lumea sociala, chiar simti ca apartii cu adevarat ?