Horoscopul zilei de azi JOI 12 NOIEMBRIE 2020. Schimbarea e după colț!

Jupiter si Pluto ajung din nou fata in fata. Au mai facut-o de doua ori in acest an. Aceasta este ultima oara pe 2020, iar lucrurile ar trebui sa se linisteasca. Luna este in scadere, in zodia Balanta. Face opozitie cu Marte si conjunctie cu Venus. De asemenea, Marte va intra in miscare directa, iar SuperLuna noua in Scorpion este la doua zile distanta. Schimbarea este dupa colt!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Esti la un pas sa manifesti o noua portie de prosperitate. Marte creeaza un tranzit benefic deci fii pe faza pentru ghidarea care iti releva cum sa deschizi o usa spre abundenta. Devino constient si elibereaza o frica sau o atitudine negativa despre bani. Este despre a avea incredere in instinctele tale si a crede in tine. Pana la urma, tu ai puterea de a-ti creste fluxul banilor ce vin in viata ta. Trebuie doar sa iti urmezi calauzirea interna care iti arata calea.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Esti pus de a misca lucrurile din loc cand vine vorba de a-ti exprima adevarul azi. Marte creeaza un tranzit benefic si vei fi motivat sa iti exprimi o opinie despre un subiect pentru care ai emotii puternice. Pasiunea din cuvintele tale vor retine atentia celor ce te asculta, fiind un timp excelent pentru a vorb in public sau pentru a impartasi opinii online. Oricum, cu Marte cel pus pe actiune in rol activ azi, ca trebuie sa ai rabdare cu cei care sunt mai lenti decat ritmul tau.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Vibratia plina de spirit ce iti inconjoara casa te poate inspira sa ai o interactiune plina de viata cu familia. Asta pentru ca Marte creeaza un tranzit benefic ce iti da un timp ideal pentru activitati distractive cu copiii si cu prietenii pe care ii poti invita la tine. Poate ca simti si nevoia sa iti aranjezi sau extinzi spatiul de trai. Daca asta nu e o optiune pentru tine, petrece timp in exterior ca alternativa excelenta. Daca doresti sa iti lansezi un proiect de imbunatatire a casei, vei avea toata sustinerea astrala.

Horoscop zilnic RAC (22 iunie – 23 iulie)

Daca iti urmezi instinctele, iubirea ta va inflori. Marte creeaza un tranzit benefic pentru tot ce inseamna iubire, relatii si circumstante norocoase in cazul tau. Astfel, fii pe faza sa prinzi un instinct puternic in tine care te ghideaza spre o anumita activitate, loc sau persoana care vor avea o influenta pozitiva pentru viata ta personala. Daca ai pereche, implicati-va in activitati distractive ca sa va energizati conexiunea.

Horoscopul zilei LEU (24 iulie – 23 august)

Urmeaza-ti ghidarea interioara si vei merge spre directia potrivita. Asta pentru ca Marte creeaza un tranzit benefic ce iti seteaza coordonatele spre succes daca ramai in contact cu intuitia ta. Deci vei fi la locul potrivit si momentul potrivit ca sa realizezi tot ce ai de facut azi. Va trebui doar sa ai prioritatile corecte si sa actionezi conform scopurilor tale. Esti totodata motivat si sa iti imbunatatesti dieta si regimul de fitness.

Horoscop azi FECIOARA (24 august – 23 septembrie)

Azi ai incredere deplina intr-o relatie apropiata. Asta pentru ca Marte creeaza un tranzit benefic ce iti trezeste credinta cand vine vorba de un parteneriat actual sau viitor. Fie ca deja ai o pereche, cu care esti incantat, fie iti doresti sa gasesti pe cineva compatibil, este despre a avea incredere ca situatia prezenta este menita sa fie si ca totul va evolua spre binele tau. Acestea fiind spuse, pasivitatea nu este cea mai buna optiune, cel putin nu azi. a actiona ca sa iti imbunatatesti conexiunea cu partenetrul sau sa gasesti pe cineva iti poate aduce rezultate excelente.

Horoscop zilnic BALANTA (24 septembrie – 23 octombrie)

Pasiunea ta va prelua conducerea azi. Marte creeaza un tranzit benefic ce iti trezeste dorinta care, daca este ignorata, se poate transforma in ceva dupa care jinduiesti. Asta nu inseamna ca vei avea parte neaparat de actiune in asternuturi, desi este si aceasta o posibilitate, categoric. Insa iti poti canaliza emotiile pasionale spre ceva ce iti solicita atentia, cum ar fi un proiect creativ, o cauza pentru care simti puternic ceva sau spre propria ta crestere personala. Mai mult, o portie crescuta a energiei tale psihice iti poate activa o experienta paranormala ce te duce intr-o anumita directie.

Horoscopul zilei SCORPION (24 octombrie – 22 noiembrie)

Universul iti sustine un vis pe care doresti sa il traiesti. Asta va fi evident astazi cand Marte creeaza un tranzit benefic pentru sincronicitati care iti lumineaza drumul inainte, in special daca visul iti implica o relatie. Poate ca dai nas in nas intr-un prieten care stie pe cineva de interes pentru tine. Poate intalnesti un admirator la loc unde te simti inspirat sa mergi. Trebuie doar sa ramai in contact cu lumea ta interioara ca sa primesti calauzire.

Horoscop azi SAGETATOR (22 noiembrie – 21 decembrie)

Daca crezi in tine, mergi la sigur si vei avea noroc azi. Marte creeaza un tranzit benefic ce iti creste increderea cand vine vorba de munca ta. Esti pregatit sa iti expandezi zona de influenta iar pozitivitatea ta crescuta poate atrage circumstante favorabile. Astfel, fii pe faza la ghidarea interioara ce te duce intr-o anumita directie, cum ar fi spre o activitate sau spre o persoana ce joaca un rol cheie in succesul tau.

Horoscop zilnic CAPRICORN (22 decembrie – 20 ianuarie)

Daca te conectezi cu un prieten ce te sustine te va motiva din plin azi. Marte creeaza un tranzit benefic ce implica ca un prieten cu atitudine “hai ca poti” sa te ajute sa avansezi spre ceva ce vrei. Cel putin el sau ea te poate trage spre o activitate noua si placuta. Alt scenariu poate fi ca te conectezi cu cineva dintr-un grup care va juca un rol similar. Este un timp ideal sa participi intr-un grup focusat pe spiritualitate, crestere personala sau fitness.

Horoscopul zilei VARSATOR (21 ianuarie – 19 februarie)

Poti simti sustinerea fortelor nevazute ale Universului. Marte creeaza un tranzit benefic care te pune in contact cu resurse ascunse din tine care sunt intuitia, talente nefolosite inca sau chiar un cadou pe care il porti cu tine din vieti trecute. Dar asta nu e tot! Ai acum acces la asistenta de la ghizi si de la cei dragi care sunt in viata de dincolo. Mai mult, calatoria zilei de azi iti poate arata o emotie sau o credinta care ti-a limitat abilitatea de a merge inainte.

Horoscop azi PESTI (19 februarie – 20 martie)

Un val crescut al increderii in tine poate face ca lucrurile sa se implineasca. Marte creeaza un tranzit benefic care iti poate activa atitudinea “eu pot sa fac” pentru ce ai nevoie sa realizezi. Iar aceasta pozitivitate te imputerniceste sa dai la o parte blocaje de pe drum. Este despre a crede in tine si sa ai incredere in ghidarea aceea din interiorul tau. Daca te inconjori cu oameni care cred in tine, vei castiga sustinere suplimentara pentru eforturile tale. Pana la urma, nu ai nevoie de nimeni sa te incetineasca cand lucrurile sunt menite sa evolueze.