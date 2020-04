Horoscopul zilei de azi, JOI 16 APRILIE 2020. Luna și Marte în Vărsător au un mesaj pentru noi!

Iata horoscopul zilei de azi JOI 16 APRILIE 2020 ; numele jocului astazi este libertatea. Luna cea emotionala se intalneste cu asumatul Marte in independentul Varsator, oferindu-ne ocazia sa marsam dupa sunetul propriilor batai in propriile tobe.



Tu esti creatorul vietii tale si azi iti poti aminti acest aspect chiar daca unele circumstante par a-ti sugera opusul. O regula sau lege ce este valabila de foarte mult timp ar putea fi modificata sau updatata ca sa asigure acum resurse noi valabile pentru toata lumea.

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Este o zi grozava pentru tine si ar trebui sa simti si vezi asta in relatiile tale, in special cu barbatii, pentru ca totul va merge foarte bine. Felul tau de a fi profund, sensibil si de incredere va fi recunoscut drept o comoara asa cum si este. Sunt multe ocazii cand aceasta personalitate iti este vazuta ca o slabiciune, insa astazi este una din acele zile in care ti se da creditul intreg asa cum meriti.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

O atitudine egoista din partea ta nu va fi tolerata, indiferent de circumstante. Nu inrautari nicio situatie pretinzand ca nu observi ca poti rani sentimentele celor din jurul tau. Oamenii tind sa fie extra sensibili azi, deci fii atent sa nu incerci sa iti impui vointa asupra cuiva care nu vrea nimic mai mult decat o ureche care sa il/o asculte si un umar pe care sa isi poata pune temporar durerile.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Tu ai simtit mereu lucrurile intens si azi poti reflecta asupra diverselor evenimente emotionale din trecutul tau. Poti retrai foste iubiri sau poti reasculta foste conversatii semnificative din capul tau. Este important sa le revizuiesti dar nu cu scopul de a reactiva dureri sau traume ci de a le curata. Unele din aceste amintiri iti pot da informatii valoroase pentru o situatie curenta prin care treci cum ar fi ca sunt cauza pentru care acum traiesti ce traieti. Pe masura ce descarci fisierele cu foste iubiri sau alt tip de relatii, fii pe faza, iti poti aminti ceva valoros.

Horoscop zilnic RAC (22 iunie – 23 iulie)

Ia o pauza azi de la rutina ta. S-ar putea sa te simti ca si cum esti calare pe un cal impunator intr-un razboi si doresti constant sa cuceresti noi teritorii. Ai grija sa te opresti din aceasta goana si sa lasi calul sa bea apa. Meriti si tu ceva odihna. Foloseste aceste momente de tacere ca sa formezi mental un plan de actiune viitoare, ca sa stii exact ce ai de facut dupa ce iti reincarci bateriile.

Horoscopul zilei LEU (24 iulie – 23 august)

A merge inainte este fraza cheie pentru azi. Ar trebui sa te simti foarte optimist si entuziasmat despre anumite obiective pe care ti le-ai setat. Esti cu siguranta increzator ca le vei atinge si ca totul va merge bine. Aceasta atitudine pozitiva se va rasfrange si asupra relatiilor tale. Azi vei fi si in atitudinea mentala potrivita pentru a-ti incuraja prietenii sa mearga si ei mai departe spre visele lor si sa le dai asistenta de care au nevoie.

Horoscop azi FECIOARA (24 august – 23 septembrie)

Astazi ai ocazia sa iti demonstrezi caile magice pe care le poti deschide prin cuvintele tale. Orice activitate ce implica comunicarea va fi usoara pentru tine. Este o zi excelenta sa raspunzi la orice corespondenta sau sa scrii rapoarte, texte, articole, postari in social media. Vei gasi mereu exact acele ganduri potrivite fiecarei situatii si cuvintele potrivite pentru a atinge in bine orice om. Bazeaza-te pe inspiratie, pe caldura ta spontana si pe umorul pe care il ai.

Horoscop zilnic BALANTA (24 septembrie – 23 octombrie)

Esti foarte bun sa vii cu solutii. Puterile tale analitice pot fi testate azi. Poate colegii sau angajatii vor veni spre tine cu o urgenta minora. E nevoie sa reactionezi rapid si sa abordezi problema intr-un mod practic. Sau poate partenerul/partenera poate avea dificultati cu ceva din casa. Repara tu despre ce e vorba pentru ca poti gasi solutia potrivita pentru orice.

Horoscopul zilei SCORPION (24 octombrie – 22 noiembrie)

Imaginatia si visatul cu ochii deschisi pot fi temele zilei pentru tine azi. Energiile planetare te vor tine cu capul mai mult in nori, fiindu-ti mai greu sa cobori cu picioarele pe pamant. Fanteziile personale te pot obseda. Scene dintr-un film la care te-ai uitat recent pot rula din nou in bucla in capul tau. Ia pauze frecvente peste zi si iesi afara sa iei aer proaspat daca poti ca sa mentii un echilibru pentru buna ta functionare.

Horoscop azi SAGETATOR (22 noiembrie – 21 decembrie)

Fii deschis in a primi cadouri de la altii. Uneori esti asa de ocupat sa ajuti pe altii incat nu permiti oamenilor sa te ajute. Un prieten se poate oferi sa iti faca un serviciu. Lasa-l ! Sau partenerul de viata iti poate da un mic dar. Nu te alinta spunand “vai, dar nu trebuie sa imi cumperi asta”. Zambeste si fii recunoscator. Permite oamenilor sa te invete sa iti mentii in echilibru datul cu primitul.

Horoscop zilnic CAPRICORN (22 decembrie – 20 ianuarie)

Astazi ai putea tanji dupa solitudine, poate pentru meditatie sau sa contempli o situatie curenta. Te poti simti ca esti la o intersectie si trebuie sa decizi incotro o apuci cu deciziile sau cu actiunile tale. Poate sa fie vorba de urmatorul pas pentru progresul tau material sau poate fi vorba despre exprimarea de sine sau chiar despre o cale spirituala anume. Emotii din trecut pot reaparea dar este vorba de o dezvoltare pozitiva. Nu te lupta cu nimic, nu ai de ce.

Horoscopul zilei VARSATOR (21 ianuarie – 19 februarie)

Daruri neasteptate pot veni pe calea ta de la oameni pe care i-ai ajutat in trecut. Poate ca ai uitat aceste fapte bune dar ei nu. Acum pot fi in pozitia de a-si exprima recunostinta si poate ca este chiar un moment foarte bun pentru tine. Fii si tu recunoscator in schimb. Bucura-te cand vezi dovezi ca ai relatii sanatoase si echilibrate cu oameni pe care stii ca te poti baza oricand.

Horoscop azi PESTI (19 februarie – 20 martie)

Poti sa stai destul de mult timp azi in conversatii cu prieteni cu care imparti interese comune intr-un fel. Inspiratia lor poate sa duca spre noi idei bune din partea ta si viceversa. Acest proces poate sa va apropie mai mult. Asteapta-te la vesti bune ce pot veni prin mail, telefon, mesaje, in legatura cu unele din obiectivele spre care tinzi. Si tu poti sa trimiti spre exterior forme valoroase de comunicare ce ajuta alti oameni dar si pe tine.