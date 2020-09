Horoscopul zilei de azi JOI 24 SEPTEMBRIE 2020. Cum acționezi acum?

Mercur din Balanta face opozitie cu Marte retrograd in Berbec si iti deschide calea catre negociere. Patrarul de Luna in Capricorn iti arata ca o situatie de criza trebuie rezolvata. Cum actionezi?

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Te simti imputernicit sa clarifici lucrurile care te incurca si te enerveaza. Asigura-te ca nu intri in panica si incearca sa eviti influenta nejustificata a celorlalti. Fa ce-ti spune inima.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Problemele care ti-ai pus piedici in ultima vreme par sa se risipeasca si sa te elibereze din presiune. Intri intr-o noua faza mai creativa si iti face placere acest nou capitol din viata ta.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Astazi ai putea simti o nevoie puternica sa iti pui pe scris gandurile dar ele se pot dovedi prea amorfe pentru tine ca sa le redactezi in cuvinte. Ai putea avea dificultati sa stabilesti un contact cu prieteni si cei dragi. Va tot ratati unii pe altii. Mersul prin traficul orasului poate fi frustrant. In ciuda micilor iritatii inerente, aceasta va fi o zi satisfacatoare. Mentine sus starea de spirit!

Horoscop zilnic RAC (22 iunie – 23 iulie)

Asteapta-te fie sa primesti anumiti musafiri fie sa fii tu musafirul cuiva astazi, chiar si pentru un scurt interval de timp. Totusi, planurile iti pot fi frustrate de erori de comunicare, mesaje ce nu ajung, interzieri cauzate de trafic sau alte obstacole de acest gen. Nu lasa asta sa iti diminueze entuziasmul zilei. Orice incerci sa faci, va ajunge pana la urma la rezultat in ciuda frustrarilor temporare. Nu renunta. Bucura-te de seara.

Horoscopul zilei LEU (24 iulie – 23 august)

Stii ca esti foarte talentat si daca iti pui in cap sa rezolvi ceva, o vei face fara probleme. Nu lasa alti oameni sau alte obstacole sa te induca in eroare. Fa totul in maniera ta, dar poti discuta cu familia sau cu prietenii apropiati in care ai incredere despre ce te framanta. Daca esti in conflict cu cineva, atentie la cuvinte. Mai bine iti musti limba decat sa regreti ce ai spus.

Horoscop azi FECIOARA (24 august – 23 septembrie)

Esti oarecum stresat de numeroasele sarcini si responsabilitati pe care le ai. Le poti duce pe toate la bun sfarsit doar daca te inarmezi cu rabdare, esti disciplinat si iti faci o strategie imbatabila. Incearca sa inlaturi orice sentiment de coplesire sau disparare.

Horoscop zilnic BALANTA (24 septembrie – 23 octombrie)

Entuziasmul tau pentru activitati de grup si evenimente sociale este ridicat. Poate alegi totusi sa iti discuti ideile si cu altii. Oricum, ai putea avea dificultate sa ajungi la oamenii cu care ai nevoie sa vorbesti. Poate fi frustrant dar entuziasmul tau nu se va diminua din cauza asta. Rezista, pana la urma iti vei implini scopul. Oricare ti-ar fi planul astazi, el iti va aduce satisfactie si recompensa chiar daca procesul este mai dificil.

Horoscopul zilei SCORPION (24 octombrie – 22 noiembrie)

Azi iti pot veni rapid idei pentru o munca creativa, artistica sau de orice tip de servicii, desi te poti simti tras in mai multe directii spre mai multe posibilitati. Toate ideile par functionale, totusi simti ca trebuie sa alegi o unica directie. Ar fi o idee buna sa ceri si sfatul altora. Chiar daca nu faci exact ce iti sugereaza, un sfat iti poate arata si alte optiuni.

Horoscop azi SAGETATOR (22 noiembrie – 21 decembrie)

Vei incerca din greu sa gasesti solutii decisive la problemele cu care te-ai confruntat in ultima vreme. Nu fii conservator in gandire. Ai nevoie de idei inovatoare. Aceasta minirevolutie de idei te va ajuta sa mergi mai departe.

Horoscop zilnic CAPRICORN (22 decembrie – 20 ianuarie)

Astazi te poti simti in mod special cald si iubitor fata de un partener romantic iar sentimentul este reciproc. Ai putea sa ai dificultati sa faceti un aranjament sa va intalniti in cadrul intim. Mesajele telefonice pot sa nu fie primite sau poate persoana are ceva important de facut desi sentimentele i-ar indica sa va vedeti. Bucura-te ca macar vorbiti.

Horoscopul zilei VARSATOR (21 ianuarie – 19 februarie)

Astazi este posibil sa ai de facut tot felul de hartogaraie ce are legatura cu banii. Facturi ce trebuie platite, depozite facute sau altele de acest tip. Incidente minore te pot intrerupe, cauzand frustrare. Comunicarile de tot felul, inclusiv cu cei apropiati tie, pot fi mai neclare. Asta nu schimba turnura pozitiva pe care viata ta o ia. Mentine ritmul.

Horoscop azi PESTI (19 februarie – 20 martie)

Te simti rebel azi, iar acest lucru ar putea contribui la schimbari care sa dea vietii tale o nota mai creative. Vei simti o mare bucurie gandindu-te la viitorul tau din aceasta perspectiva mai optimista.