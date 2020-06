Horoscopul zilei de azi, JOI 25 IUNIE 2020. E timpul să răsuflăm ușurați!

Venus, aflata pana acum in miscare retrograda in Gemeni, isi incepe stationarea retrograda. Viata poate reveni la normal. Romantism, shopping, placeri de toate felurile. Totul este pregatit si te asteapta pe tine sa reintri in ritmul normal de viata. Nu te astepta, insa, la schimbari peste noapte. Dar cu siguranta le simti.

Azi poti primi un semnal. Esti gata sa-l primesti? Poate esti pregatit sa iesi mai mult, sa socializezi mai mult. Bucura-te de viata, de razele Lunii in Leu. Mai ales ca va intra in Fecioara si vei avea treaba de facut.

Placeri cu Venus direct

Parca Universul ia degetul de pe rana si poti rasufla usurat. Iubire, sex, romantism, cheltuieli, cumparaturi, frumusete, viata sociala, cultura, distractii de tot felul. Daca pana acum ai fost mai retras, simti nevoia sa iti infrumusetezi cumva viata. Venus retrograd are o orientare spartana. Venus direct este o veste minunata!

Luna in Leu este compania perfecta pentru a da voie iubirii si placerilor sa intre in viata ta. Exista multe lucruri care te pot face sa te simti bine, chiar daca unele sunt la limita constiintei tale. Nu trebuie sa iti negi placerile.

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

O zi in care focusul ar trebui sa fie pe comunicare. Pune-te pe primul plan si spune ce ai de spus. E o oportunitate cu care nu te vei mai intalni prea curand. Cu cat analizezi mai bine o situatie, cu atat ti se va parea mai promitatoare. Actioneaza!

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Nu ti-ar strica sa-ti faci niste planuri, macar pe termen scurt. In acest fel vei vedea care iti sunt prioritatile, responsabiltiatile si ce iti poate ocupa timpul inutil. Incearca si sa te eliberezi de oamenii care doar vor lucruri de la tine, fara sa-ti ofere ceva in schimb. Invata sa impui limite.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

O zi care te inspira sa iti reorganizezi prioritatile. Nu e cazul sa te minti singur. Fa ce este cu adevarat important pentru tine. Asta inseamna si sa-ti rezolvi cateva lucruri lasate incurcate din cauza unor anumite credinte care acum sunt depasite.

Horoscop zilnic RAC (22 iunie – 23 iulie)

Urmeaza o noua asociere. Poate o noua prietenie, o relatie sau o noua relatie la birou? Atitudinea cuiva in ceea ce te priveste se schimba si situatia se mai detensioneaza. Priveste atent ce se intampla in jurul tau si vei putea intelege ce vor ceilalti de la tine.

Horoscopul zilei LEU (24 iulie – 23 august)

O perioada intensa de socializari. Ai de rezolvat mai multe lucruri, cunosti oameni noi, faci proiecte noi, apar oportunitati noi. In plan personal, aceeasi agitatie. Intalniri, discutii, petreceri. Dupa atata izolare, face bine si o reconectare cu lumea din jurul tau.

Horoscop azi FECIOARA (24 august – 23 septembrie)

O zi de analize si reflectii. Ce iti doresti cu adevarat, care sunt oamenii care merita sa fie in jurul tau, pe cine ar trebui sa eviti? Acestea sunt cu adevarat problemele momentului. Acum poti stabili pe cine sa tratezi cu bunatate si pe cine cu fermitate.

Horoscop zilnic BALANTA (24 septembrie – 23 octombrie)

Fii atent la ce-ti transmite Universul. Poti pierde semnale de avertizare importante. Compania cuiva ti-ar putea face rau. Asa ca ai grija in cine ai incredere. Asculta-ti instinctele si evita conflictele. Nu te lega la cap daca nu te doare.

Horoscopul zilei SCORPION (24 octombrie – 22 noiembrie)

“Arzi” in interior. Ti-e ciuda ca n-ai reusit sa iti impui anumite limite, iar acum ceilalti trag de tine in toate directiile. Ai nevoie de o perioada de calm, mai ales ca se apropie sezonul sarbatorilor si simti nevoia de relaxare. Va trebui sa spui NU mai des si sa-ti faci timp si pentru propriile placeri.

Horoscop azi SAGETATOR (22 noiembrie – 21 decembrie)

Esti mai sensibil decat de obicei si mai confuz. Te simti vulnerabil, te feresti de oameni pentru a nu mai fi ranit. Poate ca a venit vremea sa analizezi ce se petrece cu tine si sa accepti situatia asa cum este, fara sa intri in negare, fara sa te impotrivesti.

Horoscop zilnic CAPRICORN (22 decembrie – 20 ianuarie)

Cand privesti lucrurile in profunzime, le vei intelege adevarata valoare. Atitudinea unei persoane din anturajul tau este confuza si te poate da peste cap. Fii mai tent la mesajele pe care le transmite si actioneaza cu tact. Cu o vorba buna poti evita conflicte majore.

Horoscopul zilei VARSATOR (21 ianuarie – 19 februarie)

Este recomandat sa lasi deoparte dramatizarile, chiar daca asa ai sanse sa impresionezi pe cineva. Lucrurile se pot intoarce in defavoarea ta ca un bumerang. N-ai vrea sa creezi o impresie gresita. Cu greu o vei putea repara. Fii tu insuti si vei atrage in jurul tau persoanele de care ai nevoie cu adevarat.

Horoscop azi PESTI (19 februarie – 20 martie)

Cineva din trecutul tau incearca sa te convinga sa reluati relatia. Nu trebuie sa te simti obligat sa faci acest lucru, mai ales daca nu mai aveti lucruri in comun. Poate ca te simti vinovat de separare, insa e vremea ca fiecare sa-si vada de drumul sau. Nu ar mai fi multe de spus, acceptati situatia si invatati ce e de invatat.