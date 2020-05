Horoscopul zilei de azi, JOI 28 MAI 2020. Ce mesaj îți transmite Universul?

Mercur intra in Rac si comunicarea intra intr-o stare mai dificila. Racul este un semn taciturn, nu vorbeste prea mult. Este foarte greu sa-l faci sa se deschida si sa vorbeasca despre ceea ce simte. Noroc cu Luna in Leu care este destul de expresiva si mai “indulceste” putin atmosfera.



Emotii puternice de la Mercur in Rac

Cu Racul este tot timpul vorba despre chestiuni personale. Daca la suprafata pare destul de amuzat si distrat, inauntrul carapacei sale lucrurile pot sta cu totul pe dos. Cine traieste cu un Rac ii cunoaste starile foarte bine. Cam asa se intampla acum cu fiecare zodie in parte, din cauza faptului ca Mercur s-a mutat in Rac. Emotiile sunt puternice, temperatura creste, interactiunile se inmultesc, dar la fel si schimbarile de stare.

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Se prea poate ca azi sa te simti cam nesigur de unele lucruri dar ziua sa te invete cum sa reactionezi diferit. Tu esti cel care creste sau lumea e cea care se face mai mica in ochii tai ? Poate nici una nici alta, insa ti-ar placea sa creezi o amprenta speciala in lumea de care te simti asa de apropiat azi. Asculta cu atentie in tacere ce iti transmite intuitia. Vei avea surprize placute si neasteptate.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Astazi ai o stare cam emotionala pentru felul tau de a fi care te poate incomoda intr-o situatie delicata in care nu ai dori sa simti emotii. Apeleaza la nevoie la ajutorul partenerului tau ca sa iesi din orice situatie. Este o zi pentru acel tip de comunicare intima si profunda de cuplu. Si castigurile financiare iti sunt foarte la indemana insa stai departe de pariuri sau de orice miscare de risc. Pune-ti cuvintele cu prudenta la inaintare ca sa nu ranesti pe nimeni pe care iubesti.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Astazi te gaseste in modulul tau de dominator. Ai dori sa preiei conducerea si sa iti demonstrezi autoritatea. Totusi, trebuie sa fii atent sa nu te arunci cu toata greutatea ta peste oameni, oricata dreptate ai. Ai putea sa calci accidental pe cineva pe picioare. Desi esti convins ca tu stii mai bine si poti gestiona o situatie cel mai bine, ti se recomanda totusi cooperare si armonie cu ceilalti in timp ce abordezi absolut orice proiect.

Horoscop zilnic RAC (22 iunie – 23 iulie)

Iata o zi in care vei simti nevoia sa experimentezi viata prin noi aventuri. Desigur ca asta te caracterizeaza si simti multa bucurie atunci cand faci actiuni diferite si eventual total noi. Esti plictisit sa tot faci aceleasi lucruri repetitiv. Una din prerogativele vietii este sa visezi si sa gandesti despre ceea ce iti doresti, deci ai camp liber. Doar din aceste stari de imaginatie iti creezi ziua de maine frumos. Gandeste insa cu atentie inainte sa actionezi.

Horoscopul zilei LEU (24 iulie – 23 august)

Daca nu ai momente total libere in programul zilei, ai face bine sa ti le creezi. Trebuie sa incerci sa te gandesti doar la tine azi. Asta iti va permite sa meditezi la viata ta si sa fii la pace cu tine. Viata iti va parea mult mai simpla asa. Acest mod de a gandi te va imputernici, deci poti rezolva spontan unele situatii de viata care te preocupau pentru ca esti in legatura directa cu sursa suprema de inspiratie a tuturor, divinitatea.

Horoscop azi FECIOARA (24 august – 23 septembrie)

Ziua de azi ar putea incepe cu o oarecare confuzie. O persoana cu inclinatii sau legaturi cu viata spirituala poate veni spre tine, spontan, sa iti dea o mana de ajutor si sa te ghideze. Poate te scoate dintr-o pana mentala, dintr-o adancire in ganduri negative, poate iti sugereaza o solutie in mod spontan. Orice sfat primesti azi este venit din intentie pura pozitiva. Daca rezonezi cu el, urmeaza-l. Ai putea simti nevoia si sa te duci spre un locas sfant azi.

Horoscop zilnic BALANTA (24 septembrie – 23 octombrie)

Este o zi care impune in mod clar o pauza de la agenda ta incarcata si munca sustinuta, ca sa ai o viziune calma a tot ce te inconjoara, a conditiei tale, a conjuncturilor vietii tale. Aproape mereu esti pe fuga sa indeplinesti obligatii diverse. Ai facut si faci tot ce poti mai bine si e timpul sa te relaxezi si sa te mai si bucuri de roade sau pur si simplu de faptul ca traiesti intr-o frumoasa zi de sfarsit de primavara.

Horoscopul zilei SCORPION (24 octombrie – 22 noiembrie)

Pe masura ce apar zorii unei noi zile de liniste de pace pentru tine, vei fi intr-o dispozitie buna sa observi si sa apreciezi frumusetea si usurinta unor lucruri ce ies tocmai bine in viata ta. Viata iti pare asa de minunata in unele zile, nu-i asa ? Vei avea beneficii de pe urma acestei stari mentale si vei avea si stare de meditatie. Fii atent insa sa nu aluneci in amintiri triste ce iti strica vibratia buna.

Horoscop azi SAGETATOR (22 noiembrie – 21 decembrie)

Astazi poti avea ciudatul sentiment ca ceva pluteste in aer. Este un timp tocmai bun sa intelegi nevoile diferite ale cercului tau familial. Va fi multa miscare in jurul tau. Astfel, nu e o idee rea ca sa faci un pas in spate daca simti aceasta nevoie. Anturajul iti va intelege nevoia de spatiu, atat de benefic pentru a capata perspectiva asupra situatiilor.

Horoscop zilnic CAPRICORN (22 decembrie – 20 ianuarie)

Azi chiar ca poti spune ca este o zi cu adevarat benefica pentru tine. Ai o viziune personala despre viata si iti place sa o impartasesti cu altii. Esti departe de a gandi ca ai fi vreun Mesia dar simti nevoia sa vorbesti cu copiii sau cu oameni mai tineri despre viziunea ta, cu dorinta de a le da o mana de ajutor. Azi vei fi in stare sa comunici minunat cu oamenii din jur si ei vor fi receptivi la ceea ce ai de spus. Cu siguranta cineva va fi impactat pozitiv de ce aude de la tine, deci nu te abtine.

Horoscopul zilei VARSATOR (21 ianuarie – 19 februarie)

Inca poti simti nevoia sa inveti mai mult despre lucrurile si planul spiritual al vietii. Astazi vei medita, probabil, ceva mai mult la viata ta. Incotro se indreapta mai exact viata ta ? Esti fericit si unde crezi ca apartii ? Daca iti analizezi viata cu atentie, vei fi in stare sa gasesti acele elemente de care ai nevoie pentru a avea raspuns la asemenea intrebari. Ele vor rasari in mod spontan si benefic in mintea ta.

Horoscop azi PESTI (19 februarie – 20 martie)

Ti se mai intampla sa ai dificultati sa te decizi, sa alegi dintre mai multe posibilitati bune pentru tine ? Daca da, bucura-te ca azi nu este una din acele zile. Daca ai de luat o decizie importanta referitoare la viata ta personala, o vei putea lua cu usurinta, ceea ce e o eliberare mare pentru tine. Dar daca te confrunti cu luarea unei decizii majore, oricat de multa claritate ai, mai amana putin si gandeste-te bine. Poti decide si in alta zi.