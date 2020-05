Horoscopul zilei de azi, JOI 7 MAI 2020. SuperLuna plină florală în Scorpion – suntem împreună în tot ce trăim acum!

Iata horoscopul zilei de azi JOI 7 MAI 2020; nodurile Lunare s-au mutat pe axa Gemeni-Sagetator si au lasat axa Rac-Capricorn, iar azi avem SuperLuna plina florala in Scorpion. Nodurile Lunare poarta in ele mesaje despre destinul nostru, de unde venim si incotro ne indreptam ca poveste a sufletului ce vine la incarnare aici pe Pamant.

Luna plina foarte aproape de Pamant o transforma in SuperLuna plina si faptul ca are loc in transformatorul Scorpion inseamna un singur lucr : a da drumul la vechi dureri, resentimente si dezamagiri ne creste capacitatea de a ne metamorfoza viata. Dar pentru asta, Scorpionul ne asista cu manecile suflecate sa ne scufundam in subconstient, pe aleea amintirilor, sa scoatem de acolo ce trebuie vindecat iar lumina SuperLunii ne arata clar despre ce e vorba. Dar merita. In plus, cine poate trai la nesfarsit cu bagaj nerezolvat in spate ?

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Loading...

Energia ridicata azi din zona parteneriatelor tale iti poate influenta o relatie. Super Luna plina isi pune atentia pentru tine spre casnicia ta sau spre scopul de a intalni pe cineva compatibil. Poate ca iti vezi viitorul ca un cuplu si asta te inspira sa duci relatia actuala la un alt nivel. Deasemenea, poate fi si cazul ca esti motivat sa lansezi sau sa finalizezi un proiect cu un partener de afaceri. In tot cazul, a-ti fi clar ce vrei si a discuta asta cu alta persoana va duce relatia inainte cu bine.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Dorinta pentru o intalnire intima te poate domina astazi. Este din cauza Super Lunii ce iti agita unele emotii puternice iar pasiunea poate sa fie in fata si principala. Astfel, o tinuta sexy a persoanei iubite sau o conversatie semnificativa poate scoate ce e mai bun din tine. Totusi, pentru ca este implicat si taramul celor ascunse, s-ar putea sa iti capteze atentia si o emotie pe care trebuie sa o rezolvi. In principal, azi este important sa fii atent la lumea ta interioara, facandu-ti timp pentru introspectie, fapt ce iti va trezi mai bine intuitia.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Privesti acum drept spre viitor. Super Luna plina iti incarca constiinta superioara si vei fi in contact cu un vis pe care il tot urmaresti dar si cum sa il realizezi. Ce iti doresti cel mai mult si mai mult in viata ? A-ti fi clar va seta cadrul energetic pentru a implini visul, poate ca nu azi ci cand timpul va fi potrivit pentru el. In principal, azi este de a simti increderea in tine si sa iti urmezi calauzirea interioara. Daca te implici in practici spirituale, vei lumina calea ce te duce spre succes.

Horoscop zilnic RAC (22 iunie – 23 iulie)

Ambitia ta tinteste sus de tot azi. Super Luna plina iti energizeaza zona carierei si vei tanji dupa recunoastere la munca. De ce sa nu iti demonstrezi talentele intr-un spatiu public online sau macar in fata catorva prieteni? Oricum, recunoasterea dorita va veni la tine. Daca ai incredere in tine, in viziunea ta si in scopul tau, vei putea sa cresti puterea de a depasi orice obstacol din cale. Ai claritate totala cu privire la ceea ce doresti sa realizezi ?

Horoscopul zilei LEU (24 iulie – 23 august)

Fluturele tau social interior se pregateste sa preia comanda. Intrucat Super Luna iti energizeaza zona sociala, vei tanji dupa compania amicilor tai. Astfel, este o zi ideala sa initiezi intalniri cu conversatii pline de sens cu unii prieteni. In egala masura, te poate preocupa un aspect social, deci poti participa cu efortul tau pentru a ajuta iar asta va scoate ce e mai bun din tine. In principal, azi este despre a te conecta cu oamenii aflati pe acelasi nivel de vibratie ca tine.

Horoscop azi FECIOARA (24 august – 23 septembrie)

Lumea ta interna iti trimite un mesaj. Super Luna plina iti energizeaza taramul subconstientului iar o emotie ascunsa sau o amintire iti poate capta atentia. Se prea poate ca ceea ce iese sa fie o oglinda pentru ceea ce te intereseaza acum, poate o relatie, o provocare emotionala a momentului sau un vis pe care il tintesti. Ai putea chiar intra in contact cu o amintire a unei vieti trecute care contine inspiratii pentru viata ta curenta. Ia-ti timp sa intri mai profund in tine ca sa afli ce ai nevoie sa stii.

Horoscop zilnic BALANTA (24 septembrie – 23 octombrie)

Asteapta-te la o energie ridicata, chiar nebuneasca, in aceasta zi datorita Super Lunii pline care intensifica orice ai simti, in mai bine sau in mai rau. Cel mai bun mod de a gestiona aceasta influenta este sa te implici in activitati inaltatoare si in conversatii cu oameni ce te sustin si sa eviti oamenii ce te streseaza. Deasemenea, focusarea pe perfectiune doar te va lega de maini si de picioare, deci propune-ti sa mergi dus de fluxul natural al vietii. Apoi vei fi in stare sa simti bucuria de a trai care acompaniaza aceasta influenta astrala.

Horoscopul zilei SCORPION (24 octombrie – 22 noiembrie)

Esti determinat sa iti revigorezi puterea de a castiga. Super Luna iti energizeaza zona de bani, deci vei experimenta unele emotii intense ce implica situatia ta financiara. Astfel, aceasta influenta va fi foarte motivanta dar poate si iritanta, depinde cat esti de dispus sa te focusezi pe pozitiv. Esti pregatit pentru o crestere a prosperitatii? Daca ai nevoie de o ajustare de atitudine, fa o lista cu motivele de recunostinta si pregateste-te astfel sa iti cresti fluxul de bani ce vine in viata ta.

Horoscop azi SAGETATOR (22 noiembrie – 21 decembrie)

Esti motivat sa vorbesti, sa te exprimi. Super Luna plina iti revigoreaza puterea mintii si te sustine sa iti exprimi adevarul. Asta va fi destul de intens pentru tine daca ti-ai suprimat un sentiment pe care doreai sa il exprimi. In plus, curiozitatea ta crescuta acum te poate trimite sa cauti informatii despre un subiect despre care vrei sa stii mai multe. Poate fi un timp excelent sa inveti ceva nou, cat timp nu solicita concentrare prelungita. Pentru ce te simti inspirat sa te exprimi sau sa inveti?

Horoscop zilnic CAPRICORN (22 decembrie – 20 ianuarie)

Super Luna de azi va fi fie foarte motivanta fie foarte iritanta, in functie de situatia in care esti. In principal, ea aduce multa energie in casa ta, ceea ce va intensifica ce simti despre familia ta sau proprietatea ta. Pe partea sa pozitiva, ai putea fi motivat sa finalizezi o imbunatatire a unui proiect de casa ori sa faci planuri pentru o iesire cu familia. Totusi, daca ai de-a face cu un membru problematic de familie, cel mai bine e sa eviti subiectele ce il inflameaza ca sa eviti si conflictele ce pot aparea.

Horoscopul zilei VARSATOR (21 ianuarie – 19 februarie)

Pregateste-te pentru o portie de veselie ! Super Luna plina iti trezeste azi partea jucausa din tine, ceea ce te poate tenta sa scapi de treburile zilei si sa faci ceva distractiv. Chiar ai nevoie de recreere dar mai este ceva : nivelul ridicat de energie din zona romantismului te poate indemna spre o intalnire amoroasa. Daca va implicati impreuna intr-o activitate ce va face placere amandurora va energiza conexiunea, insa daca aveti anumite probleme in relatie, acest aspect ar putea intensifica problema pana la solutionarea ei.

Horoscop azi PESTI (19 februarie – 20 martie)

Asteapta-te la un vartej de sarcini multiple azi. Super Luna plina iti creste nivelul de business in activitatea zilei, ceea ce inseamna ca anumite sarcini neasteptate pot ateriza pe biroul tau. Chiar ai putea adauga tu unele lucruri in plus de facut daca ceva ce te incita apare la orizont. Te descurci ! Tu stralucesti in provocari, deci o agenda incarcata scoate de regula tot ce e mai bun din tine. Doar ai grija sa iei pauze daca incepi sa te simti stresat.