Horoscopul zilei de azi, LUNI 13 IULIE 2020. Vești excepționale!

Mercur si-a inceput, in sfarsit, miscarea directa si simti incantarea in aer. Dintr-o data vrei de toate. Visezi la toate lucrurile pe care nu le-ai putut face pana acum din diverse motive. Daca esti din zodia Gemeni sau Fecioara, lumea ta renaste. Comunici usor cu toata lumea. Luna este in Berbec si ai o abordare proactive in tot ce faci. Pe masura ce Luna inainteaza spre Taur te gandesti si la latura practica a visurilor tale.

Ce vesti bune cu Mercur direct!

Este luni, Mercur a intrat in miscare directa in Rac, si te asteapta vesti bune. Ti se pare ca ceva s-a schimbat. Savureaza emotia! Asigura-te ca ai toate detaliile inainte de a merge mai departe. Luna este in descrestere in increzatorul Berbec si esti pregatit de actiune. Ai stagnat destul de multa vreme. Nu mai e vreme de stat. Ai nevoie de o schimbare de perspectiva, iar aceasta saptamana pare perfecta pentru o asa actiune importanta. Soarele si Neptun iti aduc si mai multa inspiratie.

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Astazi este o zi plina de surprize fericite si dezvoltari pozitive care iti vor aduce multa bucurie. Tot ce ti-ai planificat si ai muncit in sfarsit se leaga. Esti pe cale sa obtii un rezultat foarte bun si sa obtii recunoasterea dorita. Intuitia iti functioneaza la cote maxime. Profita din plin.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Lucrurile iti par neclare, atat in mintea ta cat si in jurul tau iar aceasta ceata nu te ajuta cu nimic. Este ca si cum esti pierdut in spatiu, nesigur ce directie sa apuci. Insa, vesti bune! Astazi este ziua in care ceata se ridica. Vei putea vedea, in sfarsit, totul clar si sa judeci pentru tine care este cel mai bun curs pe care sa il ia lucrurile. Asta te va ajuta sa iti ordonezi viata ca sa stii exact unde te afli.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Vei putea, in sfarsit, sa te lepezi de presiunea sub care ai fost in ultimele zile si sa mergi mai departe in mod dinamic spre realizarea tuturor scopurilor tale. Ai face bine sa iti faci un plan si sa te organizezi ca sa nu mai fii asa de presat pe viitor. Pot aparea tensiuni si discutii la job azi. Daca te porti cu diplomatie, vei reusi sa eviti deteriorarea atmosferei.

Horoscop zilnic RAC (22 iunie – 23 iulie)

Esti solicitat sa preiei multe sarcini si raspunderi noi azi, deci fii pregatit. Vino cu un plan ca sa te descurci bine cu lucrurile pe masura ce apar, ca sa iti poti lasa timp si pentru treburile uzuale zilnice. Daca te agiti pe prea multe fronturi de lucru in acelasi timp, sunt sanse sa nu reusesti. Nu ezita sa iei initiative si sa ai mereu incredere in tine, in alegerile si in abilitatile tale.

Horoscopul zilei LEU (24 iulie – 23 august)

Este greu sa iti negi energia si dinamismul azi care sunt, practic, contagioase. Este exact ce te va ajuta sa iesi dintr-un con de umbra ca sa rezolvi problemele care iti stau pe cap de ceva vreme si care iti cauzeaza stres. Tu ai asa de multa energie iar planetele stralucesc o energie asa de binevoitoare spre tine azi, incat practic nu este ceva ce sa nu reusesti daca iti pui in minte. Planifica-ti fiecare miscare cu grija si nu grabi lucrurile.

Horoscop azi FECIOARA (24 august – 23 septembrie)

Evenimentele recente au pus o oarecare presiune asupra ta, cauzandu-ti confuzie. Toate acestea, combinate cu o stare naturala de stres, te-a facut sa te simti ca un peste in afara apei, consumandu-ti rezervele de energie. Te poti simti ca si cum esti pe un drum infundat dar nu este deloc asa. Ziua de azi vei incepe sa simti clarificare, sa iti revezi situatia si sa vii cu o strategie eficienta. Cu sustinerea celor dragi si cu o viziune mult mai clara a drumului de urmat, vei gasi solutiile cautate.

Horoscop zilnic BALANTA (24 septembrie – 23 octombrie)

Astazi s-ar putea sa nu fii in cea mai buna forma a ta iar starea de spirit este ba sus ba jos. Te simti negativist despre oameni si situatii iar asta iti poate afecta direct planurile. Daca tot nu ai chef sa faci prea multe lucruri acum, nu exagera. Relaxeaza-te si recastiga-ti nivelul de incredere de sine si optimism, altfel tot ce ai obtinut pana acum este in van.

Horoscopul zilei SCORPION (24 octombrie – 22 noiembrie)

Ai putea fi sub multa presiune la munca dar este imperativ sa iti faci timp sa iti ajuti prietenii si pe cei dragi azi. Unii dintre ei chiar au nevoie de tine acum. Oricat de dificil ar fi, fa tot ce poti sa iti oferi sustinerea si sa ajuti pe cineva drag sa iasa dintr-o situatie incurcata in care se afla.

Horoscop azi SAGETATOR (22 noiembrie – 21 decembrie)

Astazi vei fi pus fata in fata cu anumite situatii dificile. Vei avea puterea sa le confrunti si depasesti. Trebuie sa iti dai timp sa te linistesti si sa te relaxezi, sa iti calmezi mintea si sa iti incarci bateriile. Incearca sa ai rabdare si nu renunta. In curand totul va lua o turnura foarte buna.

Horoscop zilnic CAPRICORN (22 decembrie – 20 ianuarie)

Este posibil ca astazi sa apara anumite elemente neprevazute care sa iti para socante si sa iti deturneze planurile. Dar nu este nevoie sa te simti suparat din acest motiv. Daca privesti si gestionezi situatia corect si jonglezi printre obstacole, vei iesi invingator din aceasta rasturnare de situatii.

Horoscopul zilei VARSATOR (21 ianuarie – 19 februarie)

Astazi iti poti vedea un vis implinit. Ceva ce ai planificat si sperat, in sfarsit vine spre tine, aducandu-ti bucurie, toate datorita unei alinieri favorabile planetare. Identifica oportunitatile ce vin spre tine si fa maxim din ele. Vor fi benefice pentru viitorul tau.

Horoscop azi PESTI (19 februarie – 20 martie)

Vei fi presat sa rezolvi tot felul de situatii care apar si va trebui sa iti dedici timp considerabil si efort ca sa le sortezi. Desi te vei simti sub presiune, ai puterea si energia sa treci prin tot si sa reusesti. Fereste-te de reactiile pe fuga si genunchi pentru ca asta va inrautati atmosfera.