Horoscopul zilei de azi, LUNI 27 APRILIE 2020. De azi, comunicatorul Mercur este în zodia Taur!

Mercur, planeta ce coordoneaza gandirea si comunicarea noastra, intra azi in Taur si ne pregatim sa abordam aspecte practice ale vietii. Banii vor fi un subiect foarte prezent in mintile noastre si ideea de supravietuire in general. Ce ai de gand sa faci in legatura cu finantele tale, ce ganduri ai despre aceasta tema ? Vei primi unele informatii in aceasta saptamana care te vor seta sa te gandesti la solutii mai creative.

Alt aspect pe care Mercur in Taur il va aduce in atentie este sanatatea. Esti in contact cu nevoile tale fizice?

Mananci bine si sanatos, iti sustii sistemul imunitar ? Este timpul sa gasim si aici solutii practice si noi la criza curenta pe care o traversam si sa abordam strategii serioase a la long, iar la asta este foarte buna energia lui Mercur in Taur. Sa ne asteptam la discutii lungi financiare sau despre a manca o mancare mai sanatoasa, a iesi sa fim in aer liber, a dori sa fim mai prezenti in natura. Trebuie sa tinem de problema suficient de mult incat sa gasim si solutii si la asta este excelent Mercur in Taur.

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Te poti gasi azi in situatia de a participa la unele focuri azi. Prietenii sau membrii de familie pot intretine sau porni unele neintelegeri verbale cu privire la cum trebuie gestionate unele lucruri. Poti ajunge sa te certi serios desi nu aveai nicidecum aceasta intentie. Incearca sa nu te lasi ambalat in schimbul de focuri pentru ca usor se poate ajunge la deteriorare de relatii. Nu e o zi pentru confruntari, indiferent de subiect, deci fa tot ce poti ca sa stai departe de aceasta actiune.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Cumva ai exagerat ieri cu mancarea si/sau bautura si acum te simti cu nivelul de energie si cu cheful cam scazute la acest inceput de saptamana ? Evita cafeaua sau alte stimulente si incearca sa dormi mai mult daca poti. Prea mult stres in viata cu siguranta ca nu iti ajuta la nimic. Starea aceasta va trece in cateva ore, dar daca ti se intampla cam des ca in prima parte a unei zile tu sa nu ai energie si sa ai chef sa dormi, ar fi bine sa te intrebi de ce. Gaseste un mod sa faci o schimbare sanatoasa.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

O separare de o persoana importanta din viata ta, fie din cauza unei plecari a unuia dintre voi fie din pricina unei neintelegeri minore care te face sa te simti indepartat sufleteste, te pot face sa te scalzi in melancolie azi. Poti primi o invitatie sociala de vreun fel si ai ocazia sa te vezi cu oameni dar nu vrei sa te duci din cauza starii introvertite a zilei. Totusi, sa stii ca a fi cu altii e cea mai buna forma de a muta focusarea mintii pe persoana sau pe motivul de stres. Deschide-te spre exterior !

Horoscop zilnic RAC (22 iunie – 23 iulie)

Astazi ti se poate parea, sau chiar asa si este, ca zidurile se inchid in jurul tau si doresti sa iesi in aer liber si sa te simti liber. Partenerul, persoana iubita, poate avea mult chef sa stea in interior si te simti constrans si limitat. Nu lasa asta sa se transforme intr-un subiect major de stres. Gaseste un compromis. Iesiti impreuna pe seara si apoi veniti acasa si petreceti timp placut sau ceva de genul acesta. Important este sa privesti ce conteaza : timpul impreuna intr-o forma sau alta. Nu face din tantar armasar.

Horoscopul zilei LEU (24 iulie – 23 august)

O intarziere sau amanare in a primi o comunicare de departe se poate dovedi a fi frustranta azi. Ai chef de vacanta care inca este departe, iar datoriile si responsabilitatile apar permanent, fie legate de job fie de familie si toate iti pot ameninta starea de bine. Daca esti constient de acestea, nu e nevoie sa intretii starea de frustrare a zilei. Ocupa-te de ce ai acum de facut, concentreaza-te pe lucrurile care iti aduc stare de bine pe moment si bucura-te ca in viitor vei merge si in vacanta.

Horoscop azi FECIOARA (24 august – 23 septembrie)

Azi poti avea vizitatori sau chiar o intalnire fierbinte propusa pentru seara dar spre dupa-amiaza te poti simti mai obosit si fara chef sa onorezi tot ce iti doreai pentru a doua parte a zilei. Te intrebi daca sa amani sau nu. Ca sa iti gestionezi bine vitalitatea pe intreaga durata a zilei, este bine sa iti mentii activitatile la un nivel mai scazut de consum energetic. Comanda ceva bun daca asta iti ridica moralul. Seara va fi cu discutii ce te vor stimula.

Horoscop zilnic BALANTA (24 septembrie – 23 octombrie)

Incearca sa nu faci promisiuni pe care nu le poti tine, mai ales azi. Ai putea fi foarte prins ocupandu-te de sarcini de facut si de vizite ce trebuiesc onorate si ca atare iti va fi greu sa te ocupi de altii acum asa cum ai vrea. Daca ai promis ca faci tu o cina delicioasa dar nu mai ai chef, poate e mai bine sa comanzi ceva bun decat sa prepari imbibat de stari negative. Este foarte posibil sa subestimezi cate ai de facut azi si risti sa intri in criza de timp. Ia totul pe rand si fa atat cat poti. Pana la urma e si maine o zi.

Horoscopul zilei SCORPION (24 octombrie – 22 noiembrie)

Daca astepti sa primesti ceva, posibil sa apara unele intarzieri sau amanari. Azi poti invata ceva socant despre o cunostinta sau o ruda, iar o barfa se poate raspandi rapid in comunitatea ta. Asta te poate ambala, desi tot ce circula este exagerat sau fals. Poti consuma destula energie in discutii cu oamenii incercand sa afli adevarul. Nu lua absolut nimic de buna din ce auzi azi. Asteapta inca 2-3 zile inainte de a trage o concluzie.

Horoscop azi SAGETATOR (22 noiembrie – 21 decembrie)

Un apel telefonic ar putea veni azi spre tine de la cineva pe care il/o cunosti ca e amator de barfa. Poate persoana are multe de spus si flecarit dar ia tot ce auzi cu un aer circumspect si nu permite sa participi si tu la energia barfei. Ce tie nu iti place (sa fii barfit), altuia nu ii face. In asemenea zi, spiritul tau natural circumspect se poate dovedi extrem de benefic. Daca ce auzi ti se pare important, verifica si tu separat informatiile si faptele inainte de a actiona in vreun fel sau a da mai departe vorba. Sunt mari sanse sa fie totul ori exagerat, ori fals.

Horoscop zilnic CAPRICORN (22 decembrie – 20 ianuarie)

Lucrurile pot merge putin cam lent pentru tine azi, deci ai rabdare. Poate ca vrei sa aloci timp in plus in agenda ta pentru sarcini ce trebuie facute, altfel vor deveni mai complexe decat te-ai putea astepta. Este bine sa te ocupi de amanarile temporare. Cu ceva focus si determinare, vei reusi in curand sa fii la zi cu tot ce e important pentru tine.

Horoscopul zilei VARSATOR (21 ianuarie – 19 februarie)

S-ar putea sa fie nevoie sa asculti de sfatul cuiva. Uneori poti fi cam incapatanat. Iti place sa iti gestionezi viata intr-un mod independent fara interferenta altora. Dar chiar acum te-ai putea zbate cu un subiect complex. Poate ai un prieten ce doreste sa te ajute. Nu respinge asistenta primita de la oameni dragi cu bune intentii, pentru ca ai nevoie de ea intr-o forma sau alta.

Horoscop azi PESTI (19 februarie – 20 martie)

Dorinta ta de a face o cumparatura majora de un anumit tip, poate ceva ce este considerat un obiect de lux, te poate face sa iti numeri banii pana la ultimul leu. Chiar si dupa ce ii numeri si stii ca ii ai, tot poti avea indoiala daca sa cumperi sau nu obiectul dorintei tale. Sa stii ca azi nu este ziua potrivita sa iei o decizie ferma nici asa, nici asa. Asteapta vreo trei zile si apoi vei vedea lucrurile mai clar si o viziune mai echilibrata asupra situatiei (si asupra multor altor situatii).

