Horoscopul zilei de azi LUNI 5 OCTOMBRIE 2020. Ce trebuie sa schimbi în viața ta?

Pluto a intrat in miscare directa si face ca aceasta saptamana sa inceapa in forta. Luna in Taur face trigon cu Jupiter si sextil cu Neptun aducand inspiratie in decizii. Ce trebuie sa schimbi in viata ta? La ce trebuie sa renunti? Este timpul sa accepti inevitabilul si sa faci acele schimbari majore. Intreaga lume este intr-o restructurare.

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Este timpul sa devii mai sigur pe tine, astfel incat nicio persoana sau evenimetn sa nu te poata rani sau sa te poata opri din realizarea visurilor tale. Foloseste-ti talentele si abilitatile pentru a obtine cee ace vrei si fii sigur ca eforturile tale vor fi incunanate de success. Nu te opri pana cand nu reusesti.

Loading...

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Ai muncit mult si in sfarsit te bucuri de roadele muncii tale. Este timpul sa respiri putin si sa te bucuri de succesul tau la maximum. Ramai fidel idealurilor tale si nu ii lasa pe ceilalti sa te indeparteze de la cursul pe care singur ti l-ai stabilit.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Ai o stare de spirit buna, iar increderea de sine este atat de mare incat nimic si nimeni nu te pot da in jos. Profita la maximum de acest optimism si dinamism si propune-ti obiective si planuri care necesita curaj. Te-ai mai gandit la ele, dar ai ezitat sa mergi inainte cu desfasuratorul. Concentreaza-te pe cariera ta. Astrele sunt favorabile acestui sector.

Horoscop zilnic RAC (22 iunie – 23 iulie)

Ar fi intelept sa adopti o abordare mai responsabila si mai matura in viata ta. Organizeaza-te mai bine, prioritizeaza-ti sarcinile in asa fel incat sa le rezolvi fara sa simti presiune si anxietate. Vei vedea ca, procedand astfel, vei capata si mai multa incredere de sine si vei fi si mai productiv.

Horoscopul zilei LEU (24 iulie – 23 august)

Simti ca te retragi in carapacea ta, iar aceasta situatie este cauzata de faptul ca esti foarte dezamagit de anumite persoane si circumstante din viata ta. Totusi, nu te gandi ca nimeni nu te iubeste si ca nimanui nu-i pasa de tine. Nu te poti insela mai rau de atat. Daca esti realist, fara sa faci vreo scena melodramatica, vei vedea ca esti intr-o eroare totala. Le faci o mare nedreptate persoanelor din jurul tau care te iubesc foarte mult.

Horoscop azi FECIOARA (24 august – 23 septembrie)

Azi nu este o zi in care sa te grabesti sau sa iei decizii pripite. Incearca sa fii atent la ceea ce se intampla in jurul tau, pentru a nu fi luat prin surprindere. Daca ai de dus vreo “batalie”, alege-ti “armele” corect. Si nu uita de diplomatie, indiferent ce ai de facut.

Horoscop zilnic BALANTA (24 septembrie – 23 octombrie)

Vestile de azi te cam dau peste cap. Trebuie sa iti pastrezi calmul si discernamantul pentru a reactiona cum trebuie la ceea ce vine. Fii rational si actioneaza logic. Te vei adapta cu usurinta daca iti pastrezi optimismul. Fa-ti planuri noi, astrele sunt de partea ta, iar succesul este aproape garantat.

Horoscopul zilei SCORPION (24 octombrie – 22 noiembrie)

Gasesti solutii creative la toate problemele care apar azi. Faptul ca treci de toate obstacolele iti da aripi si te provoaca la noi inceputuri in viata ta. Planetele sunt de partea ta si iti dau gustul succesului. Nu spune despre intentiile tale viitoare tuturor. S-ar putea sa nu ai parte de raspunsul dorit. Unii pot incerca sa te influenteze negativ sau chiar sa-ti puna bete in roate. Vorbeste despre acest lucru doar cu prietenii apropiati sau cu partenerul de viata.

Horoscop azi SAGETATOR (22 noiembrie – 21 decembrie)

Lucrurile par sa se desfasoare in viata ta chiar asa cum ti-ai dorit. Traiesti o mare bucurie, dar nu te entuziasma foarte tare pentru ai putea face greseli din prea multa exaltare. Organizeaza-te si planifica totul cu atentie, iar succesul va fi aproape.

Horoscop zilnic CAPRICORN (22 decembrie – 20 ianuarie)

Dupa ce iti vei fi rezolvat toate problemele zilnice, iti vei da voie sa sa te relaxezi si sa-ti indrepti atentia spre lucuri mai lejere. Te poti simti putin tensionat si poti sa-ti pierzi cumpatul din cauza sarcinilor. Nu lasa mandria sa iti puna piedici. Ca sa termini mai repede, nu ezita sa ceri ajutorul. Vei avea succes daca vei avea incredere in oameni. Asteapta-te la surprize placute!

Horoscopul zilei VARSATOR (21 ianuarie – 19 februarie)

A sosit vremea sa-ti setezi prioritatile in viata. Daca faci ce trebuie vei putea sa-ti rezolvi toate lucrurile lasate in urma. Daca nu, vei incepe sa te simti din ce in ce mai coplesit. Fii atent, concentreaza-te si fa tot ce depinde de tine. Nu uita ca in tot acest timp sa-ti pastrezi calmul si sa-ti lasi inima sa te ghideze. Nu te plange si nu te descuraja. Desi esti tentat sa cedezi si sa ramai in zona de confort, ai nevoie si de alte perspective.

Horoscop azi PESTI (19 februarie – 20 martie)

Incearca sa fii mai organizat si sa ai o mentalitate pozitiva, crede in tine insuti si in abilitatea de a-ti transforma visurile in realitate. Nu lasa ambitiile sa te absoarba complet. Fa-ti timp si pentru prieteni, si pentru cei dragi. Este importanta sa construiesti relatii bune in jurul tau, deoarece acestia sunt oamenii care te vor sprijini la nevoie.