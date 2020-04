Horoscopul zilei de azi, LUNI 6 APRILIE 2020. Confuzie dar și soluții practice!

Iata horoscopul zilei de azi LUNI 6 APRILIE 2020 ; incepe saptamana cu SuperLuna plina roz in Balanta insa pana atunci azi Luna este in Fecioara si este o zi in care sa ne ocupam de detalii de zi cu zi, sa analizam situatii si sa venim cu solutii practice. Cu Marte pregatit sa fie in cuadratura cu Uranus – ce combinatie puternica ! – saptamana ne poate rezerva surprize mari.

Luna in Fecioara ne sustine sa ne uitam la ce nu merge si sa ne ocupam de reparatii pentru ca energia sa ne face sa sarim direct spre problema ca sa gasim solutia. Este cazul sa iti reglezi dieta ? Sa te ocupi de o problema de sanatate ? Poate este timpul sa faci ordine in dulap, in amintiri, in ganduri, in mailui ? A repune lucrurile in ordinea lor pentru o buna functionare este specialitatea Fecioarei.

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Poate vei auzi zvonuri despre locul tau de munca azi. Poate auzi ca o companie va fi vanduta sau inchisa ori se vor produce modificari in ierarhie. Atentie sa nu te lasi prins intr-o plasa de ingrijorari cu privire la cum te pot afecta pe tine aceste posibile schimbari. Inainte sa sari sa tragi concluzii, da un telefon cuiva care stie ce se petrece si afla adevarul. Poate ca ce auzi sunt falsitati pentru ca circula multe informatii neadevarate in aceste zile.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Multe idei grozave pentru noi proiecte creative sau pentru continuarea celor existente iti pot rasari in cap azi. Daca nu ne scrii imediat, ele pot sa iti dispara asa cum au aparut si sa nu mai revina. Cu atatea responsabilitati, poti avea o zi destul de agitata cu mintea care sa se mute de pe un focus pe altul. Ramai atent si concentrat pe ce conteaza. Te poti descurca.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Pot avea loc evenimente neasteptate in aceasta zi care sa atraga dupa ele sentimente ce vor curge usor intre tine si persoanele cu care traiesti si cu care vorbesti, in special cele de sex opus pe care le vei impresiona din plin cu ceva din ce spui sau faci. Totodata, vei fi constient de munca pe care trebuie sa o faci pentru a te intelege mai bine cu oamenii atat de la munca cat si de acasa.

Horoscop zilnic RAC (22 iunie – 23 iulie)

Cineva de la care ai fi dorit sa afli vesti de mult timp, poate un vechi prieten ce traieste departe, te poate suna azi. Sigur ca vei fi incantat sa discuti, sa primesti mesajele, dar poate sa te incerce si sentimente de frustrare. Nu te irita si continua sa iti mentii moralul ridicat chiar daca ai dori sa te intalnesti cu oameni. Ia tot ce este mai bun din ziua de azi si intretine speranta pentru o zi mai buna de maine.

Horoscopul zilei LEU (24 iulie – 23 august)

Azi ai putea avea de facut mici deplasari pentru interese personale sau profesionale. Desi nu este usor sa faci aceste drumuri, daca trebuie vei reusi iar rezultatele vor fi favorabile fapt ce te incanta pentru ca mereu treburile bine facute te umplu de satisfactie. Si generozitatea ta va fi vazuta in special de cei care inainte nu o recunosteau.

Horoscop azi FECIOARA (24 august – 23 septembrie)

Un coleg sau un partener romantic pot fi intr-o dispozitie relativ delicata si emotionala, fiindu-ti greu sa colaborezi cu aceasta persoana. Te-ar putea irita aceasta stare si te-ai putea intreba daca el/ea merita ca tu sa traiesti aceasta stare care sa iti schimbe ritmul de viata. Nu lua nicio decizie pripita. Acesta este doar un episod. Daca nu poti/nu vrei sa participi la starea sa, incearca sa stai departe pana cand isi revine,ceea ce probabil se va intampla maine.

Horoscop zilnic BALANTA (24 septembrie – 23 octombrie)

Ai tendinta sa fii foarte intuitiv in general dar azi ai putea sa iti vezi scurtcircuitate abilitatile psihice. Daca lucrezi cu oamenii folosindu-ti intuitia, nu programa nimic azi, starea poate fi neclara. Nu e vorba ca ai abilitatile blocate ci ca energia astrala indeamna la confuzie. Te poti baza mai bine pe imaginatie deci foloseste-o. Nu te preocupa, maine sigur vei reveni la normal.

Horoscopul zilei SCORPION (24 octombrie – 22 noiembrie)

Un progres semnificativ in cariera sau bani se prea poate sa aiba loc azi pentru tine, dar e esential sa nu iti ignori familia in cautare de castiguri materiale. De fapt, azi chiar ai putea sa ai o portie crescuta de stare spirituala. Deci e firesc sa te simti tras in doua directii diferite de aceste doua forte contradictorii, dar te vei descurca sa le mentii in echilibru destul de bine.

Horoscop azi SAGETATOR (22 noiembrie – 21 decembrie)

Astazi ai putea primi un beneficiu un cariera care sa atraga dupa sine niste bani in plus la un moment dat. Partea neplacuta este ca e posibil sa fie nevoie sa investesti ore suplimentare in asta. Acest bun noroc financiar ce va veni iti poate cauza probleme temporare in viata ta personala iar membrii de familie sa bodogane. Spune-le ca desi acum pare un inconvenient, e bine sa priviti cu totii pe termen lung la ce poate duce munca ta.

Horoscop zilnic CAPRICORN (22 decembrie – 20 ianuarie)

Evita sa fii perturbat de amanarile pe care le ai in spate. Ai tot evitat anumite angajamente sau treburi de facut si acum este timpul sa iti implinesti toate obligatiile. Vei avea nevoie de disciplina si focus pentru a-ti completa sarcinile dar si o portie sanatoasa de vointa. Ai de directionat energia spre acea treaba importanta, deci fa planuri si vizualizeaza clipa in care vei fi plin de satisfactii pentru ceea ce ai realizat.

Horoscopul zilei VARSATOR (21 ianuarie – 19 februarie)

Astazi este o zi importanta pentru tine ca sa dezvolti sau sa initiezi contacte cu cineva pe plan profesional care locuieste fie in alt oras fie in alta tara. Acest contact iti va fi de folos pentru viitor in job. Verifica-ti mesajele din mail pentru ca poti primi unul important ce contine o oportunitate. Prietenii care traiesc departe de tine te pot contacta virtual. Alb este culoarea ta norocoasa azi.

Horoscop azi PESTI (19 februarie – 20 martie)

Astazi ai putea fi intr-o stare de spirit destul de emotionala. Lucruri marunte iti pot trezi melancolia sau iti poti aminti de vremuri mai fericite decat acum. Daca simti nevoia sa contactezi pe cineva pentru a-ti ostoi dorul, fa-o. E un bun moment sa iti uiti ranchiuni vechi si sa intinzi o ramura virtuala de maslin ca sa ajungi la o solutie satisfacatoare pentru o problema curenta.

