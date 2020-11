Horoscopul zilei de azi LUNI 9 NOIEMBRIE 2020. Pasiunea plutește în aer

Marte si Venus fac opozitie in prima zi a saptamanii si creeza o atmosfera pasionala, fierbinte chiar. Marte este in Berbec si urmeaza sa intre in miscare directa. Simti aceasta energie? Luna este in Leu si aduce si ea putin dramatism. In timp ce Uranus in Taur aduce si el o noapte electrizanta!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Te poti astepta sa ai o zi pozitiva si plina de creativitate. Lucru ce te ajuta sa rezolvi toate problemele care ti-au dat batai in ultima perioada. In acest fel, viata ta revine pe drumul cel bun, aducandu-ti bucuria si eliberarea de stres. Incearca sa eviti extremele pentru ca orice om are limitele tale. Nu incerca sa le fortezi.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Planetele te favorizeaza! Ceea ce inseamna ca poti merge fara griji inainte si sa faci, fara teama, orice schimbare doresti. Ai succes in orice intreprinzi asa ca incearca sa fii pozitiv si sa ai incredere totala in fortele tale. In acest fel te vei transforma intr-un castigator.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Aceasta zi faciliteaza relaxarea atat in cariera, cat si in viata persoana. Incearca sa iesi in oras si sa petreci o seara minunata. Te descurci de minune la birou asa ca rezultatele pozitive nu au cum sa nu apara. Ai grija totusi sa-ti tii cheltuielile sub control si ia in calcul orice propunere vei primi pentru ca iti va spori semnificativ finantele.

Horoscop zilnic RAC (22 iunie – 23 iulie)

Ai grija ce faci azi pentru a nu pierde armonia din viata ta. Azi este o zi buna pentru a iesi in oras sa te intalnesti cu oamenii. Pot fi persoane pe care le cunosti deja, sau altele noi insa care iti vor aduce lucruri pozitive in viata. Din punct de vedere financiar stai bine asa ca iti poti cumpara ceva sau poti semna un contract banos.

Horoscopul zilei LEU (24 iulie – 23 august)

Priveste cu incredere inainte pentru ca schimbarile de azi iti vor imbunatati viata. O ai pe zeita Fortuna alaturi de tine, stelele iti zambesc asa ca triumful este aproape. In sfarsit iti vezi visele indeplinite si de aceea esti extrem de fericit. Ai grija sa scapi de orice ganduri negative care te-ar putea indeparta de rezultatele pozitive pe care ti le doresti.

Horoscop azi FECIOARA (24 august – 23 septembrie)

Stelele iti sunt favorabile, ajutandu-te sa te dezvolti in fiecare aspect al vietii tale. In ultima vreme, te-ai lasat dobarat de diverse lucruri, te-ai indoit de tine si ai fost ezitant pentru ca nu stiai daca te afli pe drumul cel drept. Insa acum esti pregatit sa pasesti cu incredere inainte si sa scapi de tot ce te-a tinut in loc. Munceste in continuare si incearca sa eviti excesele de orice fel. Totul va fi bine.

Horoscop zilnic BALANTA (24 septembrie – 23 octombrie)

Trebuie sa fii mai precaut in preajma anumitor persoane cu care te intalnesti azi. Sunt persoanele care mimeaza ca te ajuta cand de fapt cauta modalitati prin care sa te raneasca. Inoata cu precautie in aceste ape tulburi astfel incat sa poti evita orice problema si concentreaza-ti toate energia pentru atingerea obiectivelor tale. Totodata, renunta la cheltuielile care ti-ar putea da peste cap bugetul.

Horoscopul zilei SCORPION (24 octombrie – 22 noiembrie)

Ai descoperit ce te tine pe loc. Poti vedea cu claritate obstacolele aflate pe drumul tau catre succes si esti pregatit sa le depasesti. Poti elimina toata negativitatea din viata ta. Ea te impiedica sa te concentrezi pe ceea ce vrei sa obtii in viitor. In timpul acestui proces important te poti baza pe sprijinul celor apropiati asa ca ai toate motivele din lume pentru a sarbatori.

Horoscop azi SAGETATOR (22 noiembrie – 21 decembrie)

Schimba-ti perspectiva si vei incepe sa vezi lucrurile intr-o noua lumina. Poti decide ca ai nevoie de putina odihna pentru a-ti limpezi mintea. Fa-ti ordine in ganduri pentru a te pune din nou pe drumul cel bun. Te simti in forma, lucru ce-ti permite sa depasesti orice obstacol care iti apare in cale.

Horoscop zilnic CAPRICORN (22 decembrie – 20 ianuarie)

Nu permite nimanui sa te abata de pe calea pe care ai pornit. Te afli pe drumul cel bun. Te poti confrunta cu anumite evenimente si situatii neplacute insa nu le lasa sa de influenteze mai mult decat este necesar. Trebuie sa ramai atent pentru a nu-ti scapa nicio oportunitate care iti iese in cale. Nu-ti pierde echilibrul!

Horoscopul zilei VARSATOR (21 ianuarie – 19 februarie)

Lucrurile incep sa se indrepte in directia potrivita, ceea ce te ajuta sa te relaxezi. Totul incepe sa arate asa cum iti doresti, iar acest lucru te face fericit. Te afli intr-o perioada de gratie, esti creativ, iar hotararea si dinamismul te ajuta sa gasesti intotdeauna cele mai bune solutii indiferent de cat de dificile sunt problemele. Finantele tale arata excelent, ba mai mult este posibil sa gasesti noi surse de venituri.

Horoscop azi PESTI (19 februarie – 20 martie)

Ai o multime de lucruri de facut si nu stii pe care sa te concentrezi mai tare. Relaxeaza-te si apoi vei fi pregatit sa finalizezi toate sarcinile, una cate una. La birou ai posibilitatea sa semnezi un nou contract sau sa depasesti un obstacol care pana acum ti-a impiedicat progresul. Finantele au nevoie de toata atentia ta, intrucat cheltuielile au crescut mult ajungand la un nivel periculos de ridicat.