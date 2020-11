Horoscopul zilei de azi MARȚI 10 NOIEMBRIE 2020. Decizii dure și secrete!

Mercur intra in Scorpion si iese din umbra lui Saturn. Inca de la inceputul lui noiembrie esti fortat sa iei decizii dure. Cu siguranta ai muncit mult, dar inca nu s-a terminat. Multe secrete ies la lumina. Mai usureaza situatia Luna in Fecioara, dar nimic nu este sigur!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Astazi vei pune toate eforturile tale pentru a rezolva un subiect central ce iti domina viata in aceasta perioada. Sunt sanse ridicate sa te decuplezi de la obligatii sau evenimente sociale sau chiar financiare ca sa rezolvi ce e de facut. Insa sa stii ca graba strica treaba si e valabil si azi. Daca vrei rezultate constructive in orice faci azi, cheia este rabdarea. Luna in eficienta Fecioara te va ajuta.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Daca cumva te-ai simtit ignorat in ultimele zile, fie pe buna dreptate fie ca doar ti s-a parut, astazi e o zi in care poti capta atentia tuturor. Lumina se reflecta pe tine, esti element central in lumea ta si iti vei justifica pozitia ridicandu-te la nivelul tuturor asteptarilor. Tot azi poate sa apara in viata ta un vechi prieten, o veche persoana cu care aveai o buna relatie iar la munca vei derula relatii satisfacatoare, asa cum iti sta bine cu Luna in harnica Fecioara.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Astazi este o zi buna sa te ocupi temeinic de mediul fizic din jurul tau. Daca ai de aranjat gradina pentru iarna, fa-o. Daca ai de reparat un produs electrocasnic sau de mobilier, fa-o acum. Daca ai de organizat documente sau diverse lucruri prin casa, profita de energia zilei si fa aceste lucruri. Luna in Fecioara are rabdare si ne sustine pentru munca si harnicie.

Horoscop zilnic RAC (22 iunie – 23 iulie)

Esti foarte bun sa urmaresti orice proiect dar nu mereu asa de bun sa le si incepi. Astazi este o zi perfecta sa arati ca aceasta teorie nu e mereu valabila. Sunt tot felul de forte astrale care te sustin sa lansezi rachete de noi proiecte si dorinte. Profita de aceasta energie si lucreaza la ceea ce ti-ai tot propus sa demarezi dar nu ai gasit inca contextul sa o faci. Orice prim pas este important, el semnaleaza in Univers faptul ca ai dat startul !

Horoscopul zilei LEU (24 iulie – 23 august)

Un prieten apropiat poate impartasi un secret vital cu tine. Trebuie sa fii foarte discret cu aceasta informatie si sa oferi empatie si sfaturi la nevoie daca ti se cer. Abordeaza aspectele zilei intr-o maniera constructiva si echilibrata. Actiunile tale sunt acum foarte puternice si vor avea un efect pe termen lung asupra celor din jurul tau. Asadar fii atent ce spui sau faci.

Horoscop azi FECIOARA (24 august – 23 septembrie)

Timpul este potrivit ca sa faci anumiti pasi curajosi. Nu este o zi pentru ezitari. In schimb, actiunile decisive sunt critice. Nu te indoi in fata oportunitatilor pe care le meriti. Un salt de credinta la acest moment iti va impacta dramatic viata in bine, desi poate ca nu pare asa la prima vedere. Este totodata o buna zi de a reevalua vechi relatii si sa dai la o parte ce nu mai functioneaza in viata ta la acest capitol.

Horoscop zilnic BALANTA (24 septembrie – 23 octombrie)

Azi te simti foarte aventuros si determinat sa gasesti cai de a-ti urma propria cale. Vei cuceri toate obstacolele prin determinarea apriga si cu forta vointei tale. Nimic nu poate sta in calea progresului tau. Asadar, poti programa pentru azi activitati mai dificile si vei gasi succesul prin ele. Acesta va veni rapid si fara mari zbateri.

Horoscopul zilei SCORPION (24 octombrie – 22 noiembrie)

Fii pe faza cum iti gestionezi buzunarul azi. Poti fi predispus la shopping de obiecte frumoase si te poti trezi cu cheltuieli mari si total neasteptate. Daca nu esti atent, vei ramane fara bani suficienti pentru alte investitii viitoare. Evita certuri si confruntari azi pentru ca nu e o zi favorabila decat pentru armonie. Cu sanatatea stai bine si esti indemnat sa te bucuri de viata si de tot ce iti ofera ea.

Horoscop azi SAGETATOR (22 noiembrie – 21 decembrie)

Astazi e o zi in care esti fascinat de tot ce inseamna supranatural. Fie doresti sa urmaresti noi informatii despre un aspect misterios fie sa te uiti la un film de mister sau fantastic sau sa citesti un roman de acest tip. Totodata poti decide sa descoperi adevarul din spatele unui mister sau sa descoperi mai multe despre o persoana sau situatie. Ar trebui sa practici ceva mai multa precautie pentru planurile tale.

Horoscop zilnic CAPRICORN (22 decembrie – 20 ianuarie)

Azi te poti simti cam haotic si dezorganizat. Gandurile tind sa iti zboare in mai multe directii si nu ai focus suficient de intens pentru un singur proiect. Chiar ai nevoie sa te concentrezi. Incearca cu niste exercitii mentale si nu te consulta cu alti oameni despre ce directii sunt mai bune pentru tine intrucat sfaturile contradictorii te pot confuza mai tare.

Horoscopul zilei VARSATOR (21 ianuarie – 19 februarie)

Azi ai sanse sa formezi o asociere cu cineva care se va dovedi benefica, chiar distractiva. Ziua va trece placut din pricina conversatiilor pline de viata. Foloseste aceasta oportunitate ca sa inveti si sa te inspiri de la oamenii cu care vii in contact. Astrele te ajuta sa poti sa fii intuitiv psihic cu acestia. Incearca sa faci deja planuri cu familia pentru o sarbatorile de iarna si sa creati impreuna momente de armonie.

Horoscop azi PESTI (19 februarie – 20 martie)

Astazi ai de inteles urgent sa stapanesti arta de a echilibra realitatea fizica cu viziunea ta. In timp ce planurile iti sunt ambitioase, trebuie sa ai rabdare si sa simti momentul potrivit, ca sa stii cum sa abordezi situatiile. Ai cele mai bune intentii si aceasta energie este valoroasa. Poate planurile tale se bat cap in cap cu planurile altcuiva care este la fel de determinat si ambitios ca tine. Cauta armonia din viata ta si nu intra in conflicte fara miza.