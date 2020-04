Horoscopul zilei de azi, MARȚI 14 APRILIE 2020. Atenție azi la luptele de putere!

Iata horoscopul zilei de azi MARTI 14 APRILIE 2020; luptele de putere sunt la ordinea zilei azi din cauza tensiunii create de cuadratura dintre Soarele aflat in ultima sa saptamana in Berbec pe acest an si impozantul Pluto, planeta renasterii, a distrugerii pentru crearea unui nou inceput.



Nu are sens sa ne opunem autoritatilor ce par a detine toate cartile bune din joc; ar fi chiar prosteste sa o facem, oricare ar fi autoritatea din viata noastra. Daca suntem sub presiunea de a face lucruri ce nu ne plac, in loc sa sarim sau sa bodoganim, este mai intelept sa incercam sa punem intrebari in plus, sa ne luam timp ca sa contactam oamenii implicati, sa dam dovada de cooperare. Din fericire, structurata Luna in Capricon de azi creaza aspecte de sustinere cu Neptun si Pluto azi, deci vom face progres daca ne tinem de treaba si nu ne aruncam in conflicte inutile.

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Norocul si prosperitatea iti bat la usa acum si de aceea ai putea avea atentia si intuitia inchise in fata acestei forte lente, hranitoare, ce te impamanteaza si care iti cere sa pui o frana intr-un anumit proiect sau intr-o relatie. Nu te grabi sa expediezi acest mesaj de la Cosmos care te poate irita la inceput dar de fapt este chiar benefic pentru scopurile tale. Fii deschis la sfaturi din afara ta la acest moment. Lasa indoielile in trecut si priveste inainte spre un viitor stralucit.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Fii atent pentru ca este posibil sa fii prins azi intr-o situatie in care sa fii intre dorinta de a face un pas inainte versus confortul de a face un pas inapoi. Este posibil ca astfel sa bati pasul pe loc si sa ajungi fix de unde ai plecat. Daca iti mobilizezi curajul de a merge mai departe, asigura-te ca vei folosi lectiile invatate in trecut ca sa eviti capcanele ce pot aparea.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Daca te-ai gandit sa mai inveti cate ceva nou si sa obtii o noua diploma pentru noi abilitati sau cunostinte, acum este un timp benefic pentru a porni rotitele acestui proiect. Succesul si norocul generate de propria ta initiativa si prin abilitatile tale sunt categoric favorizate acum. O calatorie va fi posibila in curand, deci pregateste-ti planurile.

Horoscop zilnic RAC (22 iunie – 23 iulie)

Poate ca te simti mai putin in forma emotionala astazi. Poate experimentezi o tradare de la cineva care trebuia sa iti fie alaturi si care a schimbat directia si te-ai trezit singur. Tine insa minte ca indiferent cati oameni iti sunt alaturi acum, tu nu depinzi de edi si ai si o rezerva terifica de putere interioara din care sa te alimentezi permanent.

Horoscopul zilei LEU (24 iulie – 23 august)

Poti primi unele apeluri mai ciudate, poate de la oameni pe care ii stii prea putin sau deloc. Vezi ca incearca Universul sa iti transmita prin orice mesaj. Si zona investitiilor in case este una favorizata acum. Urmeaza orice indicii si nu lasa logica rece si carcotasa sa gaseasca nod in papura. Mintea iti este receptiva azi la mesajele primite din taramurile de dincolo acum, deci profita si fii pe faza.

Horoscop azi FECIOARA (24 august – 23 septembrie)

Emotional vorbind, ar trebui sa te simti foarte bine azi dar ar trebui sa fii constient de faptul ca altii pot veni spre tine pentru suport tocmai pentru ca ei iti simt acest nivel emotional. Clar exista o mentalitate de turma azi. Daca cineva o vireaza spre stanga, toti fac la fel doar pentru ca le este prea teama sa stea singuri pe propriile picioare. Tu in ce categorie esti ?

Horoscop zilnic BALANTA (24 septembrie – 23 octombrie)

Daca te-ai tot gandit sa cumperi o noua locuinta, este un timp excelent sa prospectezi piata chiar in aceasta perioada de izolare. Unele dezvoltari surprinzatoare iti pot curata pasii si succesul venit din investitiile de orice tip, in special imobiliar, se intrezaresc la orizont. Un vizitator tanar poate sa apara in viata ta azi dar posibil sa fie vorba doar de o scrisoare importanta sau un mail sau un apel telefonic. Fii deschis spre mesajele ce vin din Univers prin oameni.

Horoscopul zilei SCORPION (24 octombrie – 22 noiembrie)

Daca exista oameni cu care chiar vrei sa vorbesti acum, este cel mai bine sa iti propui sa faci asta si sa va intalniti unu la unu. Comunicarea in grupuri largi risca sa creeze confuzii, ambuscade sau lupte de putere pentru ca fiecare tinde sa sara la inaintare cu opinia sa inainte sa lase si pe altii sa vorbeasca, astfel aratand ca le pasa. Contactele personale cu cei foarte apropiati sunt nepretuite, deci asigura-te ca hranesti aceste relatii.

Horoscop azi SAGETATOR (22 noiembrie – 21 decembrie)

Natura ta deschisa si joviala este intensificata azi si astfel vei tanji mai mult dupa petreceri si sarbatori ce iti lipsesc. Generozitatea ta este si ea activata si va fi puternic apreciata de persoanele speciale din viata ta. Dedica timp special partenerului pe seara ca sa simta cat esti tu de dedicat relatiei voastre pentru ca generozitatea iti poate lua multe forme azi.

Horoscop zilnic CAPRICORN (22 decembrie – 20 ianuarie)

Astazi se anunta o zi mai emotionala pentru tine. Nu fii surprins daca cineva care a avut resentimente fata de tine decide sa aleaga ziua de azi pentru o confruntare. Incearca sa asculti cu multa atentie ce are de spus persoana si nu elimina problema ca si cum este doar a sa. Uneori lectiile pe care le avem de invatat despre noi ca sa crestem nu vin ambalate cu fundite si zorzoane placute. Gandeste-te la asta.

Horoscopul zilei VARSATOR (21 ianuarie – 19 februarie)

Daca esti prins in proiecte de job sau in evaluari de orice tip, asteapta-te la surprize placute. Poti primi multe laude si aprecieri care iti paveaza calea pentru promovari, bonusuri si castiguri financiare, crescandu-ti nivelul de incredere de sine. De aceea, poti simti ca plutesti azi printre aceste realizari. Tine minte insa ca la pachet cu un statut mai ridicat vin si responsabilitati mai mari.

Horoscop azi PESTI (19 februarie – 20 martie)

Energiile planetare ale zilei vor agita emotiile tuturor mai mult decat de obicei, deci pune-ti armura inainte de a iesi din casa sau a vorbi cu cineva. Daca intalnesti insi nefericiti, evita sa intri in povestile si dramele lor, nu te implica. Evita sa fii la intersectia conflictelor altora si salveaza-ti propriile meciuri pentru maine ca sa eviti escaladari ale emotiilor ce pot aparea azi. Maine vei avea mai multa claritate.